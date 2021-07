Con “La trayectoria de las moscas”, el absurdo vuelve a los escenarios locales

La obra de Carla Areta y Massimiliano Mena se presenta el próximo viernes y el 24 de julio en El Club del Teatro, en Rivadavia 3422.

La reapertura progresiva de las salas de teatro independiente comienza a darse en Mar del Plata y este viernes 9 de julio El Club del Teatro abre sus puertas para presentar “La trayectoria de las moscas”. La obra de Carla Areta y Massimiliano Mena vuelve para divertir y hacer reflexionar al público con un absurdo acorde a estos tiempos en los que la pandemia de coronavirus cambió la realidad de la humanidad.

“La pandemia nos quebró un poco por el hecho de que en el teatro es necesario el encuentro con el otro, con los otros. La obra se gestó en tiempos de pandemia, ensayábamos en nuestras casas, cuando podíamos nos encontrábamos”, explicó en diálogo con Qué digital Massimiliano Mena.

En esta oportunidad, “La trayectoria de las moscas” se presenta este viernes 9 de julio a las 20 en El Club del Teatro, Rivadavia 3422, y realizará otra función el próximo sábado 24 de julio. Las entradas a $400 se pueden reservar a través de las redes sociales de la sala o poniéndose en contacto con Carla Areta o Massimiliano Mena, para luego abonar directamente el día de la presentación.

Es importante recordar que la reapertura de la sala se da en el marco de la disposición nacional a la que adhirió el gobierno bonaerense, por lo cual reservar el lugar es importante ya que las funciones se realizarán con un 50% de aforo.

La obra se puede definir dentro del género como tragicómica y se trata de un acto escrito por Areta y Mena. En el escenario estos personajes reflexionan de manera existencial sobre recuerdos del pasado, la soledad y la incertidumbre de la nada misma. “A partir de la improvisación más íntima que encontramos apareció la obra que un poco habla de nosotros en esa nada, en esa soledad que nos generó la pandemia”, agregó el actor.

Y en este sentido destacó que “el texto habilita una espera, que algo suceda en ese mientras tanto”. Las protagonistas son dos mujeres en escena que están en esa situación absurda de la espera. Al respecto, Mena reconoció que la pieza “Esperando a Godot” viene a ser, dentro del imaginario teatral, la madre de ese punto de partida que tuvieron.

“Roza la idea de esos mundos Brechtianos, tiene un poco de Ionesco y viniendo un poco más acá, a nuestro maestro y amigo Guille Yanícola; nosotros nos formamos con él. Estamos un poco empapados de eso porque naufragamos esas aguas en nuestra formación”, definió Mena.

Areta y Mena se conocieron en el ciclo Teatros Urgentes que se llevaba a cabo en “La Bicicleta”. “Nos conocimos trabajando y después nos hicimos amigos. Hoy estamos presentando esta obra que es de nuestra autoría, es muy fuerte lo que sucede porque lo que mostramos es parte nuestra”, subrayó.

La obra se estrenó este verano en la sala del Teatro Auditorium a través del ciclo “Red de Salas Marplatenses” que tenía como fin apoyar a artistas locales que por diversos motivos no podían realizar funciones en salas del circuito independiente. “Estrenar en ese escenario donde pasaron tantos grandes artistas, usamos ese pavor que genera una sala tan histórica y nos sirvió (porque) tuvimos una respuesta hermosa. Esa función fue mágica y ahora tenemos la revancha”, reconoció Mena.

Para quienes todavía no vieron la obra, se trata de una oportunidad para aprovechar y conocer el mundo creativo de estos artistas marplatenses. “Amamos lo que hacemos realmente, es nuestro trabajo hecho de manera artesanal y nos hace pensar en qué punto estamos como humanidad”, destacó.

“Hay escenas en las que nos soltamos y no sabemos a dónde nos pueden llevar, por suerte tenemos riendas que nos traen de vuelta; aprovechamos mucho de la improvisación donde nos permitimos el juego que nos da libertad”, manifestó.

“La trayectoria de las moscas” es un pieza particular en la que -por el momento en el que transitaron el proceso creativo- sus intérpretes no cuentan con una persona que se encargue de la dirección, más bien es autodirigida por Areta y Mena, aunque cuentan con alguien que los asiste desde afuera. “Nos abroquelamos y esta vez sentimos que no necesitamos una dirección. Sí escuchamos las sugerencias de quienes nos ven de afuera, algunas las incorporamos y otras no”, aseguró el actor.

En el teatro, como en la vida, no hay casualidades y el nombre de la obra, que define la situación dramática, surgió a partir de una necesidad. “Para presentar el proyecto en el Teatro Auditorium teníamos que ponerle un nombre y no lo teníamos”, compartió Mena y explicó que en una llamada por teléfono cada cual desde su casa empezó a proponer nombres. Al no encontrar una idea que les cerrara Carla Areta le pidió a su novio, Emiliano, que le acercara un libro cualquiera. “Él agarró un libro de Einstein y empezó a leer al azar. ‘La trayectoria de las moscas’, dijo y nos encantó así que le pusimos ese nombre”, compartió el artista.

Sin profundizar en la trama, el nombre que eligieron hace referencia a un sinsentido que Carla Areta y Massimiliano Mena llevan a escena para interpelar a través del absurdo al público que de a poco se reencuentra con el teatro independiente en Mar del Plata.