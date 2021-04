Cruzando el Charco reprogramó su show en Mar del Plata por un caso de coronavirus

La banda se iba a presentar este fin de semana en GAP. Desde la producción indicaron que en los próximos días anunciarán las fechas para cada recital previsto.

El público tendrá que esperar para ver el recital de “Cruzando el Charco” en Mar del Plata: por un caso positivo de coronavirus de uno de sus integrantes tuvieron que reprogramar los shows programados para este fin de semana. Estaba previsto que la banda se subiera este sábado al escenario de GAP, y desde la producción indicaron que en los próximos días anunciarán las fechas para cada recital previsto.

“Les queremos comunicar que lamentablemente debemos reprogramar las fechas de La Plata, Bahía, Mar del Plata y Tandil de este fin de semana, debido a que uno de los integrantes de la banda dio covid positivo”, explicaron responsables de Cruzando el Charco a través de un comunicado.

Cruzando el Charco tenía previsto sus primeras funciones en Mar del Plata después de mucho tiempo y en medio de la pandemia de coronavirus. La banda oriunda de La Plata iba a subir este sábado al escenario de GAP, Constitución 5780.

Al conocer el resultado positivo de coronavirus de uno de los integrantes de Cruzando el Charco, decidieron reprogramar las fechas previstas para este fin de semana en La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil. “Es sumamente importante que nos sigamos cuidando. En los próximos días les diremos cuáles serán las nuevas fechas para dichas funciones”, aseguraron.

Cruzando el Charco está integrada por Francisco Lago en piano y voz, Nahuel Piscitelli en guitarras, Juan Matías Menchón en bajo, Ignacio Marchesotti en percusión y Matías Perroni en batería. La banda realizará esta gira antes de comenzar a grabar su quinto álbum de estudio.

Durante la gira, la banda tiene previsto despedir su último disco “Lo que Somos” y presentar en vivo “Montaña Rusa Emocional” y “El Trato”, una canción que nació durante el aislamiento. “A partir de un mensaje de texto muy especial, en el cual me escribe mi amor… y ahí surge esta primera frase, que arranca diciendo: Me decís amor y me derrito”, resaltó Francisco.