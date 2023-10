“Culturazo”: otra protesta para visibilizar el reclamo sobre la política cultural

Trabajadores de la cultura, educación y feriantes se manifestaron en los alrededores del Centro Cultural Osvaldo Soriano durante el inicio de la Feria del Libro.

(Fotos: Qué digital)

Si bien la unificación de la Secretaría de Cultura con el Ente Municipal de Turismo ya es un hecho, diferentes sectores artísticos de la ciudad mantienen acciones para visibilizar el descontento frente al rumbo de la política cultural del gobierno del intendente Guillermo Montenegro, y este viernes realizaron un nuevo “Culturazo” a modo de protesta en coincidencia con la Feria del Libro que este año se lleva a cabo en el reabierto Centro Cultural Osvaldo Soriano.

Quienes se oponen a la decisión de unificar la Secretaría de Cultura con el Emtur desde septiembre llevan adelante asambleas abiertas, desde donde se organizan acciones para manifestar su preocupación frente a lo que entienden como un “vaciamiento” del área.

Así, este viernes la asamblea autoconvocada “Cultura No Es Turismo” organizó una segunda manifestación bajo el nombre “Culturazo”: la convocatoria se inició a a las 16:30 en la plaza seca del Centro Cultural Osvaldo Soriano, de 25 de Mayo y Catamarca, en coincidencia con el inicio de la 18° Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura”.

Allí, diferentes colectivos artísticos intervinieron a modo de protesta el espacio exterior de la biblioteca pública a través de la música, la danza y los malabares, entre otras expresiones.

“Denunciamos la enajenación del espacio público en pos de una cuestión comercial como es la venta de libros, mientras no está funcionando la Biblioteca Leopoldo Marechal”, señaló para Qué digital, respecto al desarrollo de la feria en el espacio municipal, la teatrista Viviana Ruiz, integrante de la asamblea.

“Hemos estado trabajando en asamblea lo que significa la enajenación del espacio público en la Biblioteca Marechal, hoy se inaugura la Feria del Libro y, de alguna manera, la biblioteca ha sido enajenada porque se han bajado todos los libros de la sala de arriba y se pasaron al sótano“, describieron sobre las acciones que llevó a cabo el Municipio al decidir el cambio de lugar.

Frente a esta situación, desde la asamblea que rechaza la unificación de Cultura con el Emtur explicaron el porqué de su participación: “Realmente les bibliotecaries están preocupades con esta situación así que estamos acompañándoles”.

“Denunciamos el desconocimiento del intendente Montenegro respecto de las necesidades de lxs trabajadorxs de la cultura y su negativa constante a recibirnos para interiorizarse de la situación”, plasmaron en un comunicado a través de las redes sociales previo a la convocatoria de este viernes. A su vez, volvieron a exigir el cese del área de programación de la Secretaría de Cultura bajo la dirección del Emtur ya que consideran que su accionar se da “de manera autoritaria y repite lógicas amenazantes” sobre artistas.

Desde la comunidad artística remarcan que la Secretaría de Cultura municpal es foco de críticas desde el 2016 bajo la órbita del intendente Carlos Arroyo, cuando artistas y trabajadores comenzaron a denunciar medidas de “vaciamiento cultural”. Durante la gestión de Guillermo Montenegro también hubo denuncias ante incumplimientos contractuales, pero los pedidos de renuncia a los funcionarios que estaban al frente -como Carlos Balmaceda- llegaron ante la polémica que desató la eliminación de una delegación marplatense en los Juegos Bonaerenses.

A partir de ahí, el intendente decidió a través de un decreto ad referendum del Concejo Deliberangte unificar la Secretaría de Cultura con el Ente Municipal de Turismo. Esta acción derivó en más críticas y el colectivo artístico organizado enfatizó que “mientras el Concejo Deliberante no lo apruebe, no es legal”, teniendo en cuenta que el decreto ya en vigencia todavía no fue elevado al Cuerpo.

Frente a este escenario, la primera movilización se realizó el miércoles 6 de septiembre bajo el lema “Cultura no es Turismo”, y continúo el lunes 18 con un festival denominado “Culturazo” que congregó números de música con solistas y grupo de diferentes estilos, artes visuales, performances teatrales, circenses y expositores de las bibliotecas de la ciudad, además del uso de la Banca 25 del Concejo por parte de activistas y referentes de distintos colectivos culturales.