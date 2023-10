Proyectarán películas ganadoras de la última edición del Festival Internacional de Cine

A menos de un mes del inicio de la trigésima octava edición, este fin de semana en la sala Incaa de Mar del Plata habrá una selección de films premiados.

(Foto: archivo/ Qué digital)

A menos de un mes de la apertura del 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizarán dos ciclos y uno contará con una selección de películas ganadoras del año pasado que serán proyectadas al público: a partir de este fin de semana, en el Espacio Incaa Chauvin se proyectarán cuatro films premios de los ciclos “Camino al Festival” y “Hora Cero”.

En julio desde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata lanzaron el ciclo “Camino al Festival”. Ahora, para calmar las ansias, el público podrá aprovechar para ver algunas de las películas que resultaron ganadoras el año pasado y otras que forman parte de la sección “Hora Cero” en el Espacio INCAA Chauvin de Mar del Plata, ubicado en San Luis 2849. Las entradas a $400 se adquieren directamente en la boletería del complejo.

La primera proyección de Hora Cero tendrá lugar este jueves 5 de octubre a las 23 con “Matar al dragón”, de Jimena Monteoliva. En tanto que el viernes en el mismo horario será el turno de “Tres hermanos”, de Francisco J. Paparella, que el año pasado ganó el Astor Piazzolla, premio Especial del Jurado de la Competencia Internacional. Además, tendrá una función el sábado 7 de octubre a las 11 de la mañana.

El ciclo previo al Festival de Cine de Mar del Plata continuará el próximo viernes 13 a las 23:30 con “Sobre las nubes”, de María Aparicio. La película viene de ganar el premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje dentro de la Competencia Argentina. La película tendrá una segunda función el domingo 15 de octubre a la medianoche.

“Camino al Festival” continuará el viernes 20 de octubre a las 23 y al día siguiente a las 11 de la mañana con la proyección de “Herbaria”, de Leandro Listorti que el año pasado obtuvo el premio José Martínez Suárez a la Mejor Dirección dentro de la Competencia Argentina. Y por último, el viernes 27 de octubre a las 23 y el sábado 28 a las 11 el ciclo finalizará con “El rostro de la medusa”, de Melisa Liebenthal que el año pasado se quedo con el premio Astor Piazzolla a la Mejor Dirección.

MATAR AL DRAGÓN

(Duración: 89 minutos| Argentina| Thriller)

Sinopsis: Elena es secuestrada de niña y confinada al infierno. Años después reaparece y se reencuentra con Facundo, su hermano, pero Elena llevará a su familia al terror de su pasado.

Dirección: Jimena Monteoliva

Proyección: Jueves 5 de octubre a las 23 en Espacio Incaa Chauvin.

TRES HERMANOS

(Duración: 86 minutos| Argentina – Chile)



Sinopsis: La primera secuencia de la película funciona a la vez como declaración de principios y advertencia al espectador: un grupo de hombres con sus mastines le dan caza a un jabalí, en la profundidad de un bosque sombrío. Las imágenes no solo no ahorran ningún detalle de ese ritual cruel y ancestral, sino que una fotografía prístina exhibe la acción con contundencia. A partir de ahí, Tres hermanos se dedica a mostrar de forma pormenorizada el día a día de los tres hombres del título, rudos habitantes de un pueblo de montaña.

Dirección: Francisco Paparella.

Proyecciones: viernes 6 a las 23 y sábado 7 de octubre a las 11 en Espacio Incaa Chauvin Mar del Plata.

SOBRE LAS NUBES

(Duración: 144 minutos| Argentina)



Sinopsis: Cuatro personajes habitan una ciudad gris; respiran el mismo aire, caminan las mismas calles y, sin embargo, no se cruzan. El segundo largo de la cordobesa María Aparicio (Las calles, 2016) construye una poética personal de lo cotidiano a partir de un deleite en los detalles: la actividad introductoria de un taller de teatro, fragmentos de relatos leídos en la intimidad de una librería vacía o la compra rutinaria de una botella de gaseosa cargan con la densidad sutil de aquello que nos constituye como individuos. Un blanco y negro delicado contribuye a una cualidad flotante, etérea, en la que sin embargo el ámbito de lo laboral tiene un rol clave.

Dirección: María Aparicio.

Proyecciones: viernes 13 a las 23:30 y domingo 15 de octubre a las 00:30 en Espacio Incaa Chauvin.

HERBARIA

(Duración: 83 minutos| Alemania – Argentina)

Sinopsis: ¿Cómo se relacionan el mundo de la botánica y el de la preservación de material fílmico? El segundo largometraje de Leandro Listorti explora un vínculo posible: tanto las plantas como las películas se deterioran con el paso del tiempo; investigadores de distintas partes del mundo trabajan para conocer mejor aquello que ya no existe y preservar lo que aún no se ha destruido. Filmada en 16mm, Herbaria está construida a partir de visitas a archivos y museos, viejos films en descomposición, máquinas del mundo analógico y documentales sobre botánica de inicios del siglo pasado. La presencia de los cineastas Narcisa Hirsch y Claudio Caldini habilita, también, un diálogo con la historia del cine experimental argentino. Pero en Herbaria no hay lugar para la nostalgia: el pasado pervive en el presente a través de personas cuyo trabajo cotidiano implica conocer y preservar para el futuro.

Dirección: Leandro Listorti.

Proyecciones: viernes 20 a las 23 y sábado 21 a las 11 en Espacio Incaa Chauvin.

EL ROSTRO DE LA MEDUSA

(Duración: 75 minutos| Argentina)



Sinopsis: Sin que nadie pueda darle una explicación, y mucho menos brindarle una solución, Marina descubre un día que su cara cambió por completo. Este es el punto de partida, fantástico y absurdo, para una indagación sobre la identidad que se dispara en múltiples direcciones: las desventuras que enfrenta la protagonista, inmersa en un conflicto extrañísimo –y también las nuevas posibilidades que esto abre para ella–, se van entrecruzando con una serie de reflexiones audiovisuales en torno a las imágenes y el rostro, tanto humano como el de esas otras especies con las que de alguna manera u otra convivimos y nos conectamos. ¿Qué significan una cara, una huella, un nombre? ¿Qué nos hace ser quienes somos? En un formato híbrido entre la ficción, el documental y el ensayo.

Dirección: Melisa Liebenthal.

Proyección: viernes 27 a las 23 y el sábado 28 de octubre a las 11 en Espacio Incaa Chauvin.