Un “Culturazo” contra la unificación con el Emtur: “Es negativo para Mar del Plata”

Trabajadores, artistas, docentes y feriantes se manifestaron frente al Municipio y calificaron como “ilegal” el traspaso del área al Ente de Turismo.

(Fotos: Qué digital)

Las acciones de diferentes sectores artísticos y educativos ante la decisión del gobierno municipal de unificar la Secretaría de Cultura con el Ente Municipal de Turismo continuaron este lunes con un “Culturazo” en la puerta de la Municipalidad como una medida artística para visibilizar la postura en torno a la política cultural que lleva a cabo por el intendente Guillermo Montenegro. Además, referentes y activistas expusieron en la Banca 25 ante el Concejo Deliberante.

Quienes se oponen a la fusión organizaron para este lunes un “Culturazo”, en Yrigoyen entre avenida Luro y San Martín, con la participación de diferentes colectivos artísticos, feriantes y un cronograma con más de 150 artistas. Al mismo tiempo hicieron uso de la Banca 25 para exponer su preocupación ante la política cultural en Mar del Plata frente a las y los concejales de los distintos bloques.

“La cultura no es propiedad, no es propiedad de un sector. La cultura es todo lo que hace la comunidad en su conjunto y lo que nos une, lo que nos define como sociedad. Y cuando una comunidad le da importancia a su cultura, no la convierte en una mercadería de consumo para el turismo“, expresaron a través de un documento.

Desde la comunidad artística reseñaron que la Secretaría de Cultura es foco de críticas desde el 2016 bajo la órbita del intendente Carlos Arroyo, cuando artistas y trabajadores comenzaron a denunciar medidas de “vaciamiento cultural”. Durante la gestión de Guillermo Montenegro también hubo denuncias ante incumplimientos contractuales, pero los pedidos de renuncia a los funcionarios llegaron ante la polémica que desató la eliminación de una delegación marplatense en los Juegos Bonaerenses.

A partir de ahí, el intendente pidió la renuncia de funcionarios políticos encabezados por el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, y a su vez decidió a través de un decreto ad referendum unificar la Secretaría de Cultura con el Ente Municipal de Turismo. Esta acción derivó en más críticas y el colectivo artístico organizado este lunes enfatizó que “mientras el Concejo Deliberante no lo apruebe, no es legal”, teniendo en cuenta que el decreto ya en vigencia todavía no fue elevado al Cuerpo.

Tras la movilización llevada a cabo el miércoles 6 de septiembre bajo el lema “Cultura no es Turismo”, el “Culturazo” de este lunes comenzó con números de música con solistas y grupo de diferentes estilos, artes visuales, una performance teatral de Joaquín Baldín, circo con Nico Chirimoyo y expositores de las bibliotecas de la ciudad.

Para la tarde, mientras tanto, se programó la música de Panal Reggae, Somos Muchxs Musicxs y Flor de Monos, teatro de bufonería, títeres de Pablo García y grupos de danza de diversos estilos. “Tenemos alrededor de 40 propuestas artísticas tanto de teatro, circo, música, danza, feriantes, artes visuales, poesía, literatura. De todas las ramas del arte como personas que participan y apoyan porque ven que es una medida negativa para Mar del Plata”, convocaron.

Durante la jornada, reclamaron que “se respete el juego democrático”, rechazaron la convocatoria de artistas a la próxima temporada y además insistieron en la falta de “políticas públicas” concretas que garanticen el derecho y acceso a la cultura a toda la comunidad de Mar del Plata y Batán.

“EL VACIAMIENTO VIENE HACE TIEMPO”

A través de un documento y voceros de diversas disciplinas, trabajadores y colectivos culturales consideraron que para el gobierno del intendente Guillermo Montenegro la Cultura “no es prioridad”. “Decimos que Turismo es algo que se hace en el tiempo libre pero Cultura es lo que nos hace libre todo el tiempo“, señaló para Qué digital Monica Pari, una de las organizadoras . Por eso, sostuvo: “Salimos a manifestarnos como nosotros sabemos, por eso hoy acá estamos mostrando el arte que hacemos y nos organizamos, es muy interesante ver que la comunidad responde”.

De todas formas, aclaró que no se trata de un festival sino de “una medida de lucha que sale de todo el sector de la cultura de Mar del Plata porque no solo los artistas son cultura”. “Cultura es todo. Creemos que la decisión es totalmente arbitraria y de facto del intendente (Guillermo) Montenegro”, expresó.

Por su parte, Celeste González, integrante de Somos Muchxs Musicxs, destacó: “Estas políticas lo único que priorizan es la parte económica y en eso también le están mintiendo al ciudadano porque Cultura es una gran inversión para toda la comunidad, no solo para les trabajadores”.

Durante la actividad, el sector remarcó: “Aunque el intendente y algunos funcionarios hablen del supuesto Ente Municipal de Turismo y Cultura, esto hasta ahora no es nada más que un deseo de quienes ven en los bienes de Cultura y los espacios públicos un negocio. El decreto está ad referéndum del Concejo Deliberante y mientras ese Cuerpo no lo apruebe, el traspaso no es legal“.

En este contexto, Monica Pari planteó que en el 2016 con la por entonces secretaria de Cultura, Silvana Rojas, comenzaron mediadas de vaciamiento. “Cerraron almacenes culturales, usinas artísticas, alrededor de 90 talleristas que realizaban más de 120 talleres en toda la ciudad, eso se borró. También se borraron cosas que había comprado el Estado y no volvieron a la comunidad”, enumeró.

Para finalizar, las trabajadoras y parte de la organización del Culturazo confirmaron que aún no tienen un interlocutor para plantear sus reclamos. “Nosotros queremos un secretario de Cultura, que funcione como tal y mejorar la calidad de vida hacia la ciudadanía. Los barrios también son parte de Mar del Plata y acá no se han tenido en cuenta. Eso es terrible”, explicaron.

“El cierre de la Secretaría de Cultura es algo negativo para Mar del Plata”, concluyeron frente a la Municipalidad desde el sector, desde el cual abrieron una cuenta de Instagram para difundir sus reclamos y medidas denominada @culturanoesturismo.