Diego Torres, un viaje musical cargado de nostalgia

Diego Torres desembarcó en Mar del Plata para celebrar 30 años de carrera. El reencuentro del artista estuvo cargado de nostalgia y una interacción carismática con el público. Las fotos para revivir la primera de las dos noches en la ciudad con localidades agotadas.

Este martes pasadas las 21.40, Diego Torres subió al escenario del Teatro Tronador para revivir los principales hits de su carrera musical. Treinta años pasaron desde que se lanzó como solista, y en un show de dos horas se vivió una energía particular colmada de recuerdos en la ciudad donde creció y paso muchos veranos.

Diego Torres eligió Mar del Plata para volver a reencontrarse con su público después de un 2022 en el que giró por España, Suiza y Ecuador, luego de haber agotado siete shows en el Teatro Gran Rex. Sin mucho preámbulo, y con micrófono en mano, el cantautor inició el primer concierto en Mar del Plata con hits como Sueños, Abriendo Caminos, Andando y Hoy con una sala repleta que lo recibió coreando desde el primer tema.

“Qué lindo volver a uno de mis lugares favoritos en el mundo. He vivido acá, escribí y grabé muchos discos. Hay cosas que se guardan en el alma y en un rincón del corazón. La música es un refugio para mí y los que vivimos de ella, es algo de lo aprendido en tiempos de encierro”, explicó para dar inicio a Amanece, tema que lanzó en plena pandemia.

Que no me pierda, Puedo ser yo, Usted -se lo dedicó al público femenino- y La última noche fueron las canciones con las cuales conquistó los corazones de un público heterogéneo que desde un principio no resistió la tentación y se levantó de las butacas para bailar.

“Me sentía un turista paseando por la ciudad. A veces uno tiene que volver a los lugares que recorrió en la infancia y juventud. Tantos amigos y sobrinos que aquí nacieron, esta ciudad es muy especial para mí. Viví en el Bosque y eso me liberaba, era mi refugio cuando buscaba calma”, sostuvo mientras muchas seguidoras le pedían que vuelva a Mar del Plata.

La banda que lo acompañó estuvo integrada por Santiago Alvarado en teclados, en la guitarra su sobrino marplatense Pedro, el Vikingo en trompeta, en saxo el cubano Yadam González, Turco Mokdad, en percusión, en la batería Ciro y Pablo Santos en bajo.

“Hoy cumplo un sueño para interpretar una canción que hoy tiene mucho sentido”, indicó Diego Torres e invitó al escenario a Hugo Parodi de 95 años -casero de su casa en el Bosque Peralta Ramos y amigo de Lolita Torres, madre del músico- para interpretar juntos Volver. De esta manera, la nostalgia sobrevoló la noche y continuó con Penélope, No lo soñé y Este corazón.

Con Color Esperanza demostró que las canciones son “inoxidables” y que en algunos casos representan lo que quiere expresar el pueblo. El escenario tomó una tonalidad verde y casi todo el público se puso de pie para cantar la canción que en el 2001 se volvió un himno popular. Tratar de estar mejor -canción que empezó a componer en Mar del Plata con Cachorro López- arrancó con acordes simples y un clima íntimo para dar paso a toda la banda. Previamente confesó que uno de los hits de los ’90 es uno de los temas más importantes para él y su familia.

Dejame estar, Por ti yo iré, Donde van y Hoy es domingo fue la selección con la cual decidió reflejar sus últimos años. Para el cierre, eligió interpretar Tal vez, Un poquito y Para sentirme libre, canción que compuso en plena pandemia.

Con el carisma intacto, Diego Torres invitó a ciento de marplatenses a soñar y agradecer cada camino emprendido. Sin olvidar sus raíces, con pasos de comedia y con su particular pasito de baile, cautivó al público -como hace treinta años- con un repertorio de clásicos románticos y resaltó la necesidad de respetar a las mujeres.