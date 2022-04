Dos docentes marplatenses homenajean con su música a excombatientes de Malvinas

“La patria te condena” de Lucas Rodríguez Gianneo y “649”de la profesora Moira Alvarellos son los temas con los que buscan que su música mantenga viva la memoria.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Este sábado se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. Y en ese marco en Mar del Plata dos docentes compartieron la música con la que decidieron rendir homenaje a los excombatientes con el objetivo de llegar a estudiantes de diferentes escuelas. Se trata de “La patria te condena” de Lucas Rodríguez Gianneo y “649, a los héroes de Malvinas” de la profesora Moira Alvarellos.

Lucas Rodríguez Gianneo integrante de la banda Locales Rock y profesor en el Conservatorio de Música “Luis Gianneo” compartió el tema “La patria te condena”. De forma casera solo con su voz y guitarra durante el aislamiento por la pandemia de covid-19 interpretó una canción que invita a mantener viva la memoria. “La historia nos permite recordar, para no caer en los errores que ya cometimos; el 2 de abril es un día para no olvidar y replantearnos que podemos ser mejores como sociedad, como seres humanos”, reflexionó para Qué digital.

Y, en este sentido, el docente y artista manifestó que la música está dedicada a “los pibes que involuntariamente vivieron una guerra absurda, liderada por los responsables del genocidio más grande de la historia argentina”.

“Colimbas de las clases ’61, ’62 y ’63 fueron convocados para pelear una guerra que no les correspondía, en nombre de ‘La Patria’, esa patria que a lo largo de nuestra historia se fue desdibujando, confundieron el significado de la palabra, de lo que representa, y de tantas otras cosas que nos deberían hacer sentir orgullosos de ella”, sostuvo Lucas Rodríguez y completó: “ La sociedad que vitoreaba a los héroes que viajaban a las Malvinas, fue la misma que les dio la espalda luego de la derrota, como si fuera un partido de fútbol, con esa frialdad que asusta y que muchas veces, sin quererlo, formamos parte de ella”.



Por otro lado, estudiantes de Mar del Plata interpretarán en algunas escuelas “649, a los héroes de Malvinas”, una canción que creó Moira Alvarellos, docente en el Ex Polivalente de Arte, el IPA y el Conservatorio de Música “Luis Gianneo”, para contar la guerra después de 40 años y lo compartió la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires .

“Hace unos años me pidieron en la EP62 que cante para el acto de Malvinas y al no encontrar canción, entrevisté al ex combatiente Víctor Ibáñez (Auxiliar de la ESEA N1). Le pregunté cuál era la palabra que necesitaban que se instale en nuestra sociedad para pensar Malvinas en estos tiempos y él me dijo: ‘649’”, explicó la docente sobre el titulo de la música que compuso en función de la cantidad de soldados argentinos muertos en la guerra.

El pasado 24 de marzo, al igual que en el de 2021, su tema “Plantemos memoria” resonó en diferentes eventos y ahora “649” será interpretada junto a sus estudiantes en el acto escolar conmemorativo en la escuela donde da clases y en otras instituciones a las que fue invitada para interpretarla.

“La canción la canto junto al testimonio de Víctor”, destacó Moira, quien es profesora de Educación Musical en el Conservatorio, profesora de canto con orientación en Música Popular en Tango y en Jazz en el IPA “Adolfo Abalos” y estudiante de la Maestría en Educación Artística con orientación en música en la Universidad Nacional de Rosario. Desde el 2014, lleva adelante un proyecto en la ESEA N1 que se denomina “Canciones para las Infancias” con la idea de renovar el cancionero infantil con creaciones colectivas. “En mi caso, las canciones siempre nacen por necesidad. Cuando no hay canción para un acto o un encuentro: hay que crearla”, cerró.