Empieza el Festival Mar del Plata Jazz, un “aporte a la identidad cultural de la ciudad”

Desde este miércoles y hasta el domingo inclusive habrá conciertos, talleres y actividades gratuitas para disfrutar de la improvisación.

(Foto: prensa Improvisación Colectiva en Mar del Plata)

Se acerca el final del año y llega uno de los eventos esperados por marplatenses y turistas: el Festival Mar del Plata Jazz, en su edición 11° con conciertos de música, talleres y actividades gratuitas. “Después de tantas restricciones por la pandemia es una alegría inmensa realizar el encuentro con el que sentimos que le aportamos que mucho a la ciudad en cuestión de su identidad cultural, es nuestro aliciente”, señaló en una charla con Qué digital el músico Martín de Lazzaleta.

Desde este miércoles y hasta el domingo inclusive el público podrá disfrutar de grupos de jazz en dos escenarios al aire libre, en Plaza Mitre y en Moreno entre Yrigoyen y La Rioja. También habrá conciertos en el Teatro Auditorium, en el Museo MAR, en el Espacio Colectivo de Experiencias Musicales (ECEM), en Club Tri y Dickens Pub.

Durante cinco días, con actividades gratuitas o a precios populares, desde la mañana hasta la madrugada, se podrá disfrutar de mucha música, workshops y fiestas. “Todos los años fue un festival internacional, pero todavía sigue siendo complejo traer gente del exterior por la pandemia pero estamos empezando a abrir de nuevo a que vengan artistas de Buenos Aires, va a venir un grupo de Rosario, un músico de Corrientes y gente de la zona”, describió.

En este sentido, de Lazzaleta resaltó que en esta edición podrán sostener la impronta que caracterizó al festival: la amplia y variada oferta musical, la cantidad de sedes y simultaneidad de eventos y la calidad de artistas. “Apostamos a la música en la calle con el ya tradicional escenario al aire libre de la Plaza Mitre, al cual este año le sumamos otra fecha para la tarde del domingo para el cierre”, anticipó el integrante de Improvisación Colectiva en Mar del Plata, la ONG que gestiona, sostiene y desarrolla el Festival Mar del Plata Jazz y el ECEM, la sede en la cual desarrollan la actividad durante todo el año, con clases, conciertos y muestras.

También destacó las virtudes del escenario en el corazón de la plaza: “Es el lugar para escuchar este tipo de música que quizás no es tan comercial o que no tiene tanta difusión. De repente está ahí a disposición de la gente que pasa y no tiene ni idea pero se queda y escucha. Va a estar muy interesante”.

El avance de la pandemia de covid-19 modificó radicalmente el evento, que pese a todo volvió a hacerse. El año pasado, el Festival Mar del Plata Jazz fue mucho más acotado, la presencia estuvo con intervenciones urbanas y programación de artistas locales. “Al principio fue por la limitación y después descubrimos que solo con artistas marplatenses podíamos tener una programación muy buena. De esa vicisitud pudimos sacar algo positivo”, agregó Lazzaletta.

Por otro lado, destacó que la fecha principal será en la sala Piazzolla del Teatro Auditorium. “Tenemos la visita de Ricardo Cavalli que es un músico referente del jazz de los últimos 30 años en Argentina y viene a tocar con su trío”, señaló. A su vez, destacó la presentación del octeto de Valentín Garvie con música original. “Es una joya la verdad que haya músicos de ese nivel tocando música”, definió.

Si bien el evento tiene tu propia sede en ECEM, en el último tiempo el Club TRI se volvió un lugar de encuentro con para disfrutar de Jam sessions de jazz. “Es como nuestro segundo hogar, la jam tiene diez años, empezamos en otro bar y después nos mudamos ahí, surgió algo muy especial, hacemos cosas todo el año, donde vamos a distender después de los conciertos, está buenísimo lo que se arma ahí”

Este año el Festival Mar del Plata Jazz se desarrollará en siete sedes y con la participación de más de más 25 grupos y más de 80 artistas de la música. Además de los espectáculos habrá tres clases. Una está por confirmarse, otra la dará la cantante marplatense Julia Sanjurjo con una masterclass este viernes y Pablo Ledesma, pionero de la improvisación, ofrecerá una charla con un perfil histórico de la improvisación, jazz y sus lenguajes que tendrá lugar el sábado por la mañana en el ECEM.

La grilla del Festival propone mucho y todo está listo para dejarse llevar por la música e improvisación. “Las movidas autogestivas requieren de un nivel de entrega y energía muy grande que para nosotros es increíble porque es algo que amamos y hacemos con mucho cariño. Llevamos más de diez años y a veces nos sentimos que estamos contra la corriente pero es un motor de vida”, explicó.

Por último, el artista local reconoció que si bien la pandemia de covid-19 generó muchas limitaciones tiene su parte positiva. “El año pasado realmente fue una odisea poder hacerlo y nos hizo descubrir que nosotros solos hacemos una cosa maravillosa y enorme y desde esa limitación pudimos crear y hacer cosas muy buenas. Estas cosas de cuidar al otro surgieron de ahí, dentro de todo lo raro sacamos muchas cosas buenas y tenemos muchas más por sacar”, concluyó el músico marplatense.