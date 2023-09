Empezó el Festival de Teatro Independiente: “Seguimos defendiendo la cultura”

Desde la asociación teatral compartieron detalles de cómo se organizó la sexta edición. La programación de los primeros días.

(Foto: prensa Attra)

Con un posicionamiento frente al denunciado “vaciamiento cultural”, una intervención artística y la presentación de la obra “Estrella de Mar” comenzó este viernes el 6° Festival de Teatro Independiente “Guille Yanícola”. Desde su inicio en el 2017, el evento se sostiene de forma autogestionada y busca ser un espacio de encuentro y “resistencia” frente a la pérdida de derechos adquiridos.

“Creemos que este festival y los espacios de encuentro del teatro y del arte nos llevan a pensar y a vernos con otres. Nos da la posibilidad de identificarnos de otra forma. Por eso los valoramos, porque seguimos defendiendo la cultura en el lugar que corresponde”, sostuvo Carmen Domínguez, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica (Attra), como parte de la inauguración que plasmó una vez más que los colectivos culturales alzan su voz cuando advierten que las políticas públicas pueden verse atacadas.

Hasta el 17 de septiembre la comunidad de Mar del Plata y la región atlántica podrá disfrutar de más de 50 obras y talleres en 15 salas. La entrada es bajo la modalidad a la “gorra solidaria”. Sin embargo, hay que reservar previamente a través de la página web.

El Festival de Teatro Independiente, que es organizado por Attra con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, nació en 2017 como respuesta a las políticas de ajuste que se realizaron en el ámbito cultural.

En la tercera edición, al fallecer el actor, músico, director y dramaturgo Guillermo Yanícola desde la asociación decidieron ponerle su nombre como homenaje. “Es sumamente importante para la sociedad en conjunto, por un lado recuperando los inicios de resistencia y de lucha ante el avance de las políticas neoliberales que se empezaron a implementar en el 2016 con el gobierno de Macri, María Eugenia Vidal y Carlos Arroyo en la ciudad y que este año particularmente empieza a invadir el individualismo y la violencia”, analizó Domínguez previo a la apertura.

Cada año desde su inicio la preparación de este festival nos implica mucho tiempo y esfuerzo, pero lo hacemos con mucho cariño, expectativa y alegría porque estamos convencides que el arte es una gran herramienta para la transformación social

El evento emergió como respuesta a una realidad que afectaba al sector y hoy vuelve a alzar las banderas de la autogestión y lo colectivo frente a las políticas culturales que tomó el gobierno municipal. “Con los últimos acontecimientos que han ocurrido en Mar del Plata de avasallamiento en políticas culturales, ante el anuncio del intendente Guillermo Montenegro de eliminar la Secretaria de Cultura y unificarla al Ente Municipal de Turismo (Emtur) hace que nuestro festival cobre un valor muchísimo más fuerte porque es necesario defender estos lugares”, subrayó.

Así, la referente cuestionó al gobierno ya que aseguró que “en los últimos cuatro y se podría hablar de los últimos ocho años no fue capaz de sentarse a dialogar con los trabajadores y trabajadoras de la cultura, quitaron programas y destruyeron espacios”. Y sumó: “Hoy en día opta por eliminar la Secretaría; no creemos que sea para bajar presupuestos para no tener trabajadores inoperantes sino que es quitar derechos a la ciudadanía”.

Y en esta misma línea manifestó: “En estos cuatro años desde Attra no tuvimos vínculo con la Secretaría de Cultura, creemos que es importante revisar cómo desde Silvana Rojas hasta aquí se ha ido avanzando. El neoliberalismo va avanzando y destruyendo espacios colectivos porque es parte de su política, estamos en contra y por eso defendemos la cultura, el arte y el teatro”.

PRIMER FIN DE SEMANA CON 15 OBRAS PARA TODOS LOS GUSTOS

Con el objetivo puesto en “compartir el teatro entre teatristas para seguir creando comunidad y también con el público”, desde la organización resaltaron que las entradas a las funciones y para participar en los talleres es a través de una “gorra solidaria”.

La entrada bajo la modalidad a la “gorra solidaria” presenta valor sugerido de $1000 por obra y $2500 por taller. Sin embargo, se debe reservar lugar a través de la página web www.attra.ar.

Luego de la apertura, el Festival de Teatro Independiente “Guille Yanícola” continúa este fin de semana con 15 obras para todo tipo de público. Este sábado a las 17 se presenta “Cartas ¿Qué ves cuando miras el mar?”, en El Séptimo Fuego, Bolívar 3675. A las 19 será el turno de la magia y el humor con “Una cuestión de Fe”, protagonizado por Rio Jara Sánchez en el Espacio Dúo, ubicado en 25 de mayo 3349.

También hay opciones para infancias ya que a las 18 en el Centro Cultural La Casa de Enfrente, ubicado en Diagonal Alberdi Norte 2599, se presentará “Lua, entre hilos y piratas”, una obra de teatro de títeres que llega desde Mar de las Pampas.

A las 20, para mayores de 16 años se podrán ver las obras “El recuerdadero”, en el Séptimo Fuego; “La Farsa”, unipersonal de Diego Ortenzio, en El Club del Teatro (Rivadavia 3422); y “Una de Reinas”, elenco de Necochea que subirá al escenario de El Telón, España 1839.

La primera jornada culminará con tres propuestas imperdibles. A las 21, “Haga Algo, absurdo en tres actos” en Cuatro Elementos, Alberti 2746. En simultáneo, la compañía de danza teatro presenta su espectáculo “Pina al sur del sur”, en Jujuy 2755, y finalizará con “Natalina” a las 22 en La Maga, Jujuy 1771.

El domingo las actividades comienzan a las 18 en La Casa de Enfrente con “Juana, la intensa”, una obra de teatro para infancias para niños y niñas de 6 a 13 años. En el mismo horario pero en La Bancaria, San Luis 2069, será el turno del radioteatro con “Semblanzas de radio (Crónicas breves para imaginar)”. Y en El Club del Teatro, Rivadavia 3422, llega “La casa de Bernarda Aba”, integrada por elenco masculino.

La jornada continúa a las 19 en La Maga con la presentación de “Inversos. Reunión de personas particulares”. Y en ese mismo horario se desarrollará la primera actividad especial en Mar de Fuegos, La Rioja 1208. “Suena Yanícola” con Pablo Bronzini es una propuesta que busca recorrer musicalmente las obras que sonaron y aún suenan en los espectáculos del actor homenajeado.

El primer fin de semana del Festival de Teatro Independiente se cerrará este domingo a las 20 con “Actores Extranjeros” en El Galpón de las Artes y “Charlotte (Vida? o Teatro?)” a las 20:30 en Cuatro Elementos, Alberti 2746.