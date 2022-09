Teatro independiente y recitales para disfrutar este fin de semana en Mar del Plata

Este viernes, sábado y domingo las alternativas culturales se multiplican en la ciudad.

A nivel cultural este mes cuenta con diversidad de propuestas para quienes se preguntan “¿Qué se puede hacer en Mar del Plata el fin de semana?” Para aquellas personas que buscan espectáculos para entretenerse, Qué digital brinda un listado de alternativas para tener en cuenta este viernes, sábado y domingo.

La cartelera de este fin de semana es muy diversa. El Festival de Teatro Independiente “Guille Yanícola” se renueva con trece obras en diferentes salas. Por otro lado, hasta fin de mes se podrá recorrer en el Teatro Auditorium la muestra “Resonancias de nuestra tierra”, conformada por 16 obras de distintos artistas, que dialogan con la obra literaria de Arturo Jauretche. Este viernes, en el mismo espacio, el público podrá disfrutar del show a cargo de Peteco Carabajal que forma parte del ciclo “Artistas populares”. En tanto que la música reggae estará presente con Soundsystem.

Las actividades del sábado comienzan con un intercambio de figuritas del Mundial en una jornada solidaria que busca colaborar con un comedor y merendero. Por la tarde, se presentará el libro “Resilencia” de Lilian López con un show de tango a cargo de Carolina Rubí en El Argentino Bar. En el mismo lugar, pero a las 21, será el turno de disfrutar del espectáculo “Destino Tango”.

A su vez, el cantautor Bambi llega por primera vez a Mar del Plata para deleitar con su último material al público. Y la cantautora “Soy Sofia” lanza su primer material discográfico con una presentación en Villa Victoria. Finalmente, el colectivo Somos Muchxs Musicxs realizará una fiesta con interpretaciones de su banda y música para bailar, y lo recaudado será destinado para viajar al próximo Encuentro Plurinacional que se realizará en San Luis.

Dentro de las recomendaciones para ver qué hacer en Mar del Plata, cabe aclarar que si bien en el listado se establece el día y horario informado por las producciones de cada uno de los espacios culturales, se recomienda prestar atención a las redes sociales o vías de contacto de cada una de las propuestas ante posibles cambios e imprevistos que puedan surgir en la programación.

EL FESTIVAL DE TEATRO CONTINÚA CON CARTELERA RENOVADA

Tras una inauguración exitosa, este viernes, sábado y domingo sigue el Festival de Teatro Independiente “Guille Yanícola”, con más de trece obras para todos los gustos y con entrada a la gorra. Luego de cada función se realizará un breve conversatorio con el público para conocer el proceso creativo de cada una de las propuestas que conforman la quinta edición.

CRONOGRAMA -DESPLEGÁ- VIERNES 21:00| “El silencio de las tortugas” en Liberart.

Sinopsis: La obra cuenta la historia de Celina, interpretada por Alicia Nevado, abrumada por los recuerdos se irá liberando para transformar la soledad en amor.

21:00| "Primavera del 45" sube al escenario de La Bancaria.

Este espectáculo aborda en tono de comedia un hecho histórico desde el espacio íntimo de un departamento. Es la farsa entre ama y sirviente.

Este espectáculo aborda en tono de comedia un hecho histórico desde el espacio íntimo de un departamento. Es la farsa entre ama y sirviente.

22:00| "Etiopía" en El Telón

Sinopsis: Plena década del 70, en la habitación de una niña dos muñecas, interpretadas por Nadia Malvina Pais y Verónica Morales quedaron a la deriva, mientras hacen el esfuerzo por comprender qué paso van a intentar recuperar el pasado a partir de los objetos que quedaron en la casa. SÁBADO 16:00| Taller de Absurdo . Actividad especial en Soma.

Sinopsis: Para personas con experiencia teatral bajo la modalidad a la gorra. Quienes se inscriban recibirán la obra “La espera trágica” de Eduardo Pavlovsky que deberán leer previamente para analizar.

18:30| "La Escopeta" , obra apta para mayores de 13 años en Cuatro Elementos.

Sinopsis: se sitúa en un juicio, un joven asesinado vuelve al mundo de los vivos a demandar a su asesino, y contar su versión de los hechos. Una obra atemporal, divertida y crítica.

19:00| "Contra la rutina" en el Centro Cultural América Libre

Sinopsis: una pareja que desafía a la rutina para continuar juntos.

20:00| "Carne" se presenta en El Galpón de las Artes

Sinopsis: obra que fue construida a partir de las cosmogonía del pensador francés Antonin Artaud y sus reflexiones sobre el cuerpo y la sociedad, y de cómo los dispositivos de poder a los largo de la historia buscaron disciplinar al sujeto para convertirlo en un engranaje más del sistema hegemónico sociocultural imperante.

22:00| "Diario de un loco", se presenta en El Telón.

Sinopsis: Monica Pari y Santiago Río reflejan la vida de un hombre en su trabajo y todo lo que se vincula con su vida personal, mientras alucinaciones se apoderan de él. Es un reflejo de la soledad, que lo termina enloqueciendo, con cierto romanticismo en el personaje. DOMINGO 18:00| “No me olvides” en Cuatro Elementos

Una obra donde la danza cobra protagonismo, con producción de la compañía Quantum.

18:30| "Como cardos violetas" en Cuatro Elementos.

Sinopsis: Una mujer tiene la misión de escribir en pleno desierto argentino la épica argentina de la cautiva liberada pero no encuentra las palabras para hacerlo. En su búsqueda, confronta con el canon literario, los fantasmas de Esteban Echeverria y Jorge Luis Borges.

18:30| "Nuestro amigo el escorpión" en El Club del Teatro

Sinopsis: basada en los personajes de la novela El Escorpión de Juan Pablo Trombeta. Irina Lucero, Eduardo Lopez, Daniel Gandara y Omar Capurro protagonizan la obra que se sitúa en la década del 70: las figuritas, la pelota de goma, el fútbol son las experiencias de tres chicos que transitan su adolescencia y recién tomarán conciencia 34 años después.

19:00| "Rio el famoso" en Soma

Sinopsis: Rio Jara Sanchez sale a escena con un juego cómico en donde el público elige los temas que quiere que sean parte del show.

20:00| "El asunto del mar" en El Galpón de las Artes

Sinopsis: es una búsqueda escénica, un diálogo entre la palabra y el sonido, la voz humana y el rugido de la naturaleza.

20:00| "Siesta" en La Maga

Sinopsis: obra documental que se sitúa en marzo de 2010. Ely Juárez de 34 años murió frente a las topadoras que intentaban arrasar con la zona del monte santiagueño. Es la historia de lucha y resistencia. La de una mujer que defiende su espacio y su cuerpo. Busca sintetizar la resistencia de un pueblo que despierta de esa siesta ancestral inducida por un sometimiento histórico.

Entrada: A la gorra. Reservas a través de la página web

Salas:

-La Bancaria, San Luis 2069

-Liberart, Moreno 2742

-Centro Cultural América Libre, 20 de septiembre de 1719

-El Telón, España 1839

-Cuatro Elementos, Alberti 2746

-El Club del Teatro, Rivadavia 3422

-Soma, Avenida Libertad 5067

-El Galpón de las Artes, Jujuy 2755

-La Maga, Jujuy 1771

RECITAL DE PETECO CARABAJAL

Con la presentación de Peteco Carabajal junto a invitados especiales continuará el ciclo “Artistas Populares”. La función será este viernes a las 21 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium y forma parte de la programación organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Previamente a uno de los máximos exponentes del folklore argentino, subirán al escenario intérpretes de esta ciudad como Alejandro Placé con Juan Sabater, Mariano Núñez. Camila Suero y Mario Reynoso. Además se contará con la participación de la agrupación tradicionalista El Ceibo.

Peteco Carabajal integra el proyecto musical Riendas Libres que muestra una estética musical definida y sólida. Reconocido como unos de los cantautores más prolíficos del folklore con inmortales clásicos, logra retroalimentarse con sus músicos formando como una pequeña orquesta de resiliencia. En ella logra correrse del centro de la escena, sabiendo que evitar la referencialidad es una misión cada vez menos imposible. De esta manera, Carabajal se aggiorna con un tinte que no se limita.

Entradas: $500 en la boletería del teatro o por Plateanet

Sala: Astor Piazzolla, teatro Auditorium en Boulevard Marítimo 2280

REGGAE Y SOUNDSSYSTEM

Este viernes a las 21 se presenta Sea Roots Reggae en su formato de Soundsystem Misack Lem y JonnyBeGood como bandas invitadas.

Con cuatro años en el circuito musical de la ciudad, Sea Roots Reggae cuenta con un repertorio de temas propios y covers. La banda integrada por Gastón en guitarra y voz, Valeria en primera guitarra, Leo en bajo, José en percusión, Emma en teclado, Mica en coros y Gaspar en batería, hará un recorrido musical para aclimatar el fin de semana.

Entrada: A la gorra.

Lugar: Centro Cultural Con la Fuerza del Mar, Salta 1818.

“RESONANCIAS DE NUESTRA TIERRA”, UNA MUESTRA CON HISTORIA

Como parte de la celebración del Bicentenario del Banco Provincia llegan a Mar del Plata obras de autores como Berni, Frexas, Benedit, Collivadino, Figari y Castagnino, que se expondrán en diálogo con textos de Arturo Jauretche.

La exposición de arte itinerante “Resonancias de nuestra tierra” que se exhibirá en el foyer del Teatro Auditorium hasta fin de mes. Está conformada por 16 obras de distintos artistas, que son puestas en diálogo con la obra literaria de Arturo Jauretche, pensador y presidente del Banco Provincia entre 1946 y 1950. En Resonancias de nuestra tierra interactúan dos expresiones artísticas: la pintura y la literatura, con el objetivo de destacar rasgos de la identidad bonaerense.

La muestra expone obras de Luis Benedit, Antonio Berni, Ernesto Bertani, Juan Carlos Castagnino, Pío Collivadino, Juan Carlos Durán, Pedro Figari, Lola Frexas, Ignacio Imperiale, María Martorell, Alejandro Montaldo, Mauricio Nizzero, Alejandro Puente, Elio Rial, Leonardo Robertazzi y Patricia Valentín; situadas en una trama de reflexiones críticas de Arturo Jauretche.

Entrada: Gratis

Lugar: Foayer del Teatro Auditorium, Boulevard Marítimo 2280

INTERCAMBIO DE FIGURITAS CON FINES SOLIDARIOS

Este sábado desde las 15 con entrada libre y gratuita y sin obligación de consumir, en pleno centro de la ciudad se realizará un nuevo encuentro para intercambiar figuritas del Mundial. A su vez, quienes acerquen un alimento no perecedero podrán participar en el sorteo por una camiseta de la selección Argentina.

Según informaron desde el espacio gastronómico, durante la jornada además de intercambiar figuritas, quienes se acerquen podrán colaborar con un alimento no perecedero para donar al Espacio Comunitario Ángel Sofía del Barrio Libertad, French 8650. Al lugar asisten a más de 40 familias con meriendas, talleres recreativos y los sábados comparten un almuerzo.

Además el café contará con una caja comunitaria para que quienes lo necesiten puedan canjear una figurita por otra, sin importar cuál sea.

Entrada: Gratis con un alimento no perecedero.

Lugar: El Nuevo Mundial, Moreno y Santa Fe.

TANGO Y LIBROS EN LA PERLA

Este sábado a las 17.15, la artista Carolina Rubí cantará tango en el mítico bar ubicado en el corazón del barrio La Perla. El espectáculo gratuito será en el marco de la presentación del libro “Resiliencia” de la escritora Lilian López. Es una buena oportunidad para pasar una tarde diferente. Cabe aclarar que no se cobrará entrada ni derecho de espectáculo, solo lo que se desee consumir.

Luego, a las 21, será el turno de “Destino Tango”, conformado por las cantantes Mariana Capítoli y Marcela Fiorentino. Se trata de un espectáculo que combina música y teatro que suma relatos y humor, para una noche inolvidable en donde el tango marplatense logrará conmover al público. Un viaje soñado en donde tres mujeres van en busca de la esencia del tango y por eso viajan a la ciudad donde nació: Buenos Aires.

Las artistas se presentan junto a los músicos locales Germán Galbato en bandoneón; en piano y dirección musical Luis Reales; y Ana Juárez en relatos y dirección general. Se trata de un proyecto llevado a cabo con un guion en donde el amor por la música ciudadana y sus referentes son motores de búsqueda en este viaje desde la tierra de Astor a la cuna del tango.

Entrada: $900

Lugar: El Argentino Bar, Chacabuco 3627.

BAMBI POR PRIMERA VEZ EN MAR DEL PLATA

Bambi llega con un show único donde presentará su nuevo álbum “República de la Nostalgia”, canciones de sus discos anteriores y los clásicos de su banda Tan Biónica. La función tendrá lugar este sábado a las 21 en Chauvin.

Este concierto forma parte de la gira de presentación de su tercer álbum, que cuenta con la participación de grandes artistas como Alba Reche, Bratty, Celli, Chano, Daniela Spalla, Fito Paez, Kevin Johansen, Miranda! y Paz Carrara.

“En 2020 tuve una crisis muy grande que me llevó a pensar que mis días con la música había terminado. Pasaron semanas sin pronunciar palabra, sin emitir mensaje. Luego llegó un sueño revelador y durante los siguientes cinco días y sus noches me encerré en un pequeño espacio, donde sin pausa le di vida a cada uno de los embriones que luego se transformarán en las páginas de esta historia. Este álbum me salvó la vida”, confesó el artista.

Bambi es uno de los fundadores de Tan Biónica. En 2017 comenzó su carrera solista con el lanzamiento de “El Encuentro”, su primer álbum, en el que colaboró Mon Laferte en la canción “Lo Nuestro”, y recibió nominaciones a los Latin Grammys y Carlos Gardel. Luego llegó “Desarmar” su segundo disco, en el que participan Debi Nova y Natalie Perez.

Entrada: desde $2500 por la página web o en boletería

Lugar: Soundroom Chauvín San Luis 2849

SOY SOFÍA PRESENTA “CANCIONES Y CONTRADICCIONES”

Luego de extensos meses de trabajo, Soy Sofía lanza su primera material “Canciones y Contradicciones”. Acompañando al lanzamiento, la cantautora brindará un show este sábado a las 19 en la Villa Victoria Ocampo.

El álbum, que cuenta con once canciones de su autoría, incluirá sus sencillos “Vení (entrelacemos las almas)” y “Vientos”. Canciones y Contradicciones invita a recorrer el sentir desde lo musical y ya está disponible para disfrutar a través de las diferentes plataformas digitales.

Desde diversos subgéneros y temáticas, el álbum merodea por los distintos estados emocionales y los diversos aspectos de la vida, transitando lo mundano y lo sutil. Contó con la participación de Delfina Rodríguez (cantante invitada), María Anione (pianista) y José Soubirón (multinstrumentista). El proyecto fue llevado a cabo junto a José Soubirón como coproductor, Astor Cianciarulo en grabación y mezcla, Ignacio Soubiros en grabación y Manuel Bosch en masterización.

Entrada: Gratis

Lugar: Villa Victoria Ocampo, Matheu 1851.

FIESTA SOMOS MUCHXS MUSICXS

La banda SMM será el plato fuerte de la fiesta que la asociación transfeminista este sábado a partir de las 21 en Bítelyus Hostel Club. La noche continuará musicalizada por una selección especial de Aye Bazan. Parte de lo recaudado será destinado a cubrir los gastos para quienes viajarán al 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binaries e Intersexuales San Luis.

Celeste González, Lucia Muñoz, Jennifer Fernández, Cintia Leiva, Lala Ossola, Lupita Rodríguez, Juli etchart, Sol Peralta, Sofía Riccieri, Gisela Cabrera, Jimena Ciantino, Malena Rodríguez, Gabi Gómez, Paz Róvere, Hebe Angelucci y Carolina Bustamante integran la banda de la asociación transfeminista. Como todos los eventos de SMM, este ciclo se desarrollará respetando y aplicando el protocolo de género de la asociación.