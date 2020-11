Festival Internacional de Cine: las actividades especiales de esta edición

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MARTES 24

16:00 |Preservación Cinematográfica. Cine hecho por mujeres, tres casos de estudio

A partir del Homenaje a María Luisa Bemberg llevado a cabo este año por el Festival, este panel se propone indagar en la cuestión de la preservación de los archivos personales de Bemberg, Anne Charlotte Robertson y Narcisa Hirsch; tres nombres imprescindibles para pensar la consolidación de una mirada cinematográfica femenina.

Participan: Haden Guest, Paula Félix-Didier y Tomás Rautenstrauch. Modera: Pablo Marín.

17:00| 25 años de Historias Breves. 1995 Testimonios en el origen

Encuentro con las/os ganadoras/es del primer Concurso de Cortometrajes convocado por el INCAA. Sus reflexiones de entonces, en plena juventud, con relación a sus primeros trabajos fílmicos en 1995.

Participan: Adrián Caetano, Andrés Tambornino, Bruno Stagnaro, Cristian Bernard, Lucrecia Martel y Ulises Rosell.

19:00 |Charlas con Maestros: Walter Hill

Como realizador, guionista y productor fue y es uno de los referentes más importantes del cine norteamericano. El director de 48 horas, The Warriors y Calles de fuego repasará su carrera, desde sus comienzos a mediados de los años 70 hasta la actualidad, su pasión por el western, Borges y el film noir, su profunda cinefilia y su necesidad de seguir creando constantemente, aún más allá de la pantalla, entre cómics y audiolibros.

Modera: Pablo Conde.

20:00 |Panel homenaje y presentación del libro El asombro y la audacia. El cine de María Luisa Bemberg

A 25 años de su muerte, el Festival homenajea a la cineasta María Luisa Bemberg con proyecciones, un libro editado exclusivamente y este panel de lujo en el que se ahondará en su figura y las repercusiones de una obra pionera, feminista, que cambió la historia del cine argentino.

Participan: Graciela Borges, Lita Stantic, Annamaria Muchnik, María Laura Rosa y Vanessa Ragone. Moderan: Julia Kratje y Marcela Visconti.

MIÉRCOLES 25

16:00 |Deepfake. Holografía. 360. Transmedia en el cine comunitario

La charla propone un recorrido y análisis sobre el trabajo de ficción y documental en formatos inmersivos. Luego de un reciente largometraje registrado en video 360 en México, se sigue experimentando con nuevos formatos y técnicas, entre ellos el deepfake, la holografía y la narrativa transmedia en el cine dentro del marco cooperativista.

Participan: Gisela Villanueva, Federico Jacobi, Michael Celi, Ramiro N. Álvarez, Martiniano Caballieri y Micol Metzner. Moderan: José Celestino Campusano y Veroka Velásquez.

17:00| 25 años de Historias Breves

Pasaron muchos años desde que se iniciaron en el campo profesional del cine. Luego de haber dirigido películas de gran repercusión nacional e internacional, hablan Bruno Stagnaro, Sandra Gugliotta y Daniel Burman, quienes reflexionan sobre el significado de sus primeros trabajos profesionales.

Modera: Nora Lafón.

18:00 |Charlas con Maestros: Albert Serra

Albert Serra es una de las voces más originales y destacadas del cine catalán de todos los tiempos, signada por su extrema libertad creativa, rigurosamente personal. Varias de sus películas como Honor de cavalleria, El cant dels ocells, Història de la meva mort, La Mort de Louis XIV –presentada por su protagonista, Jean-Pierre Léaud–, Roi Soleil y Liberté han formado parte del Festival, el cual siempre ha seguido de cerca sus pasos como realizador, en los que se indagará en esta conversación.

Modera: Cecilia Barrionuevo.

19:00| Habitar el cine: A propósito del lanzamiento del libro “Los cines por venir”

El cine ha sufrido una transformación trascendental producto de una mutación antropológica en curso. En medio de esto, cuáles pueden ser las condiciones de existencia del cine por venir, y cómo hacer del cine un modo de vida, ahora que los límites entre la vida y el cine se hacen cada vez más borrosos.

Participan: Jerónimo Atehortua Arteaga y Albertina Carri. Modera: Roger Koza.

JUEVES 26

16:00 |Después de la película: Distribución – Difusión – Exhibición

Una película no está “terminada” cuando finaliza su postproducción. Ese es tan solo el comienzo de un proceso particularmente difícil para el cine independiente y que involucra múltiples actores para que la obra llegue a su público: distribuidoras/es, agentes de prensa, programadoras/es de salas… Ante la concentración que afecta a todos los sectores de la actividad cinematográfica, es necesario volver a pensar en maneras de ampliar las vías y mejorar los modos de construir audiencias. Nada menos que el acceso a la cultura y la diversidad cultural están en juego.

Participan: Manuel García, Cris Zurutuza y Diego Brodersen. Modera: Fernando E. Juan Lima.

17:00 | 25 años de Historias Breves.

Pasaron muchos años desde que se iniciaron en el campo profesional del cine. Luego de haber dirigido películas de gran repercusión nacional e internacional, hablan Andrés Tambornino, Lucrecia Martel y Ulises Rosell, quienes reflexionan sobre el significado de sus primeros trabajos profesionales.

Modera: Marcelo Figueras.

18:00 |Charlas con Maestros. Conferencia de Andrés Duque: “De Carelia a la región inexplorada”

El cine como viaje. Andrés Duque trazará una cartografía íntima por sus películas, comentando sus diarios y su punto de vista del eterno inmigrante que definirá como una postura estética. Los espacios extraños y fantásticos que el cineasta considera como casas y lo obligan enseguida a mudarse tienen su origen en la “región inexplorada”, una imagen que marcó su cinefilia. Andrés Duque es invitado del Programa de Cine de la Universidad Torcuato Di Tella y la actividad es producida en conjunto con el Programa de Cine de dicha institución.

Modera: Andrés Di Tella.

19:00| Presentación del libro ¿Qué será del cine? Postales para el futuro

Pensado como un manifiesto colectivo de estos tiempos cinematográficos tan quietos como tumultuosos, uno de los dos libros publicados por el Festival reúne más de setenta textos de cineastas, actrices/actores, programadoras/es, críticas/os y distribuidoras/es acerca del futuro del cine. La presentación de lujo estará a cargo de Piel de Lava (Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes), quienes les pondrán voz y cuerpo a algunas de las colaboraciones del libro.

Con Cecilia Barrionuevo y Pablo Marín.

VIERNES 27

16:00 |¡Está vivo! Nuevas perspectivas del cine de género

Directoras, productoras, programadoras de festivales, críticas, escritoras y distribuidoras: este “dream team” absoluto de mujeres que no se circunscriben solo al cine de género o de corte fantástico, pero sí lo potencian ampliamente desde sus diferentes profesiones, debate, piensa y pone en relevamiento los nuevos alcances y búsquedas del terror y afines, en tiempos en los que el cambio, la evolución y el replanteo de estructuras son claves. Dentro de sus coordenadas, lejos del estancamiento, el cine de género es el más innovador en la actualidad. Aquí, todos los porqués.

Participan: Desirée de Fez, Laura Casabé, Agustina Llambi Campbell, María Fernanda Mugica y Rocío Rocha. Modera: Pablo Conde.

17:00| 25 años de Historias Breves.

Pasaron muchos años desde que se iniciaron en el campo profesional del cine. Luego de haber dirigido películas de gran repercusión nacional e internacional, hablan Adrián Caetano, Jorge Gaggero y Pablo Ramos, quienes reflexionan sobre el significado de sus primeros trabajos profesionales.

Modera: Diego Lerer.

18:00| Charlas con Maestras: Rita Azevedo Gomes

Dueña de una singular identidad propia como cineasta, la exquisita Rita Azevedo Gomes vuelve a formar parte del Festival tras haber estrenado mundialmente La portuguesa (2018), uno de sus últimos trabajos, en la Competencia Internacional. En esta oportunidad, develaremos algunos de los misterios que sobrevuelan su obra, en una charla imperdible.

Modera: Cecilia Barrionuevo.

19:00 |Presentación de Revista de cine N°7 y La vida útil N°4

En los nuevos números de Revista de Cine y La vida útil aparecen textos sobre varias películas norteamericanas de los últimos años. ¿Se trata de una simple coincidencia o algo está sucediendo en el epicentro de la industria y sus alrededores? Desde el cine de superhéroes hasta la aparición de nuevas figuras en el panorama independiente, pasando por la actualización de géneros como la comedia y el terror, se intentará delinear un posible mapa de algunos fenómenos recientes.

Participan: Ramiro Sonzini, Lautaro García Candela, Lucas Granero, Nicolás Zukerfeld, Sergio Wolf y Malena Solarz.

SÁBADO 28

16:00 |Cine inmersivo: Las miradas del futuro

Artistas de la industria cinematográfica especializadas en Animación Inmersiva discuten sobre la creación de estas particulares narrativas y sus procesos de producción. El cine fulldome y el de Realidad Virtual. ¿Existe un Manifiesto Inmersivo común para la construcción de este lenguaje? La diversidad de miradas.

Participan: Bruna Berford y Nahomi Maki. Modera: Julia Tagger.

17:00 |Directoras y directores en el Cine Independiente

Varios factores contribuyeron a la aparición de un nuevo cine argentino: la modificación de la ley 17.741, la creación de centros de formación cinematográfica, los cambios tecnológicos y otros sucesos de la primera mitad de la década del 90 impulsaron a las/os jóvenes cineastas de entonces a realizar sus primeras películas y destacarse como un movimiento innovador en el panorama local e internacional del cine.

Participan: Lisandro Alonso, Ana Katz, Diego Lerman, Celina Murga y Pablo Giorgelli. Modera: Paula Zupnik.

18:00 |Charlas con Maestros: Roberto Minervini

El director, productor y fotógrafo italiano, residente en los Estados Unidos, es uno de los artistas que mejor han retratado los márgenes de la sociedad norteamericana, plasmando en sus películas un profundo sentido crítico y una mirada comprometida. El Festival de Mar del Plata realizó un foco de sus películas en 2014, y en 2018 su película What You Gonna Do When the World’s On Fire? se llevó el Astor de Plata al Mejor Director y el Astor a Mejor Actriz.

Modera: Cecilia Barrionuevo.