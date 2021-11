La Feria del Libro de Mar del Plata y el ansiado reencuentro entre lectores y lectoras

Después de la pausa que impuso la pandemia de covid-19, la 16ª edición se vive con gran alegría. Diez libros para aprovechar y conocer.

(Foto: Qué digital)

Acotada, pero con el fervor del reencuentro, desde el pasado jueves se desarrolla en la ciudad la 16ª edición de la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura. Qué digital recorrió los stands y recabó diez recomendaciones por parte de libreros y libreras locales.

Tras la pausa que impuso la pandemia de covid-19, la Feria del Libro volvió en un formato más acotado y simple, con 40 escritores y escritoras que disertarán sobre sus recientes publicaciones. Como es tradición, la feria está planteada como un punto de encuentro entre lectores y lectoras con libros y sus autores. Y si bien este año no hay grandes ofertas, en algunos stands hay promociones de libros desde $400 y hasta $1000.

Tras la inauguración formal, el evento tendrá lugar hasta el próximo domingo 28 de noviembre en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en Alberti y Sarmiento, con entrada libre y gratuita de 14 a 20. Cabe recordar que por la pandemia, dentro de la Feria del Libro hay que respetar el uso de tapaboca y nariz, y en el ingreso una persona se encarga de poner alcohol al 70% para garantizar la higiene de manos.



Por fuera de los protocolos, si hay algo en lo que coincidieron expositores y expositoras es en que estos días de feria se viven con mucho entusiasmo aunque con un poco de “paranoia” ya que hay mucho movimiento de gente. “Estamos contentos porque más allá de todo la gente sigue buscando qué leer y se sigue escribiendo. Sigue estando la conexión entre autores, autoras y público. Está bueno que se den estos espacios”, resaltó Luciano, uno de los libreros.

Como sucede desde hace años, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) cuenta con la presencia de la Editorial Eudem que este año celebró 15 años y cuenta con un amplio catálogo de referencia. A su vez, en el stand de la UNMdP se pueden adquirir publicaciones de editoriales que forman parte de universidades nacionales.

Este año también es especial por los aniversarios de librerías emblemáticas de la ciudad; es que, “Palito” cumple 40 años, Fray Mocho 30 y Libros de la Arena festeja 20 años. A su vez, durante una recorrida por la Feria del Libro de Mar del Plata se puede conocer el material distintivo que proporciona “El Gran Pez”, que ganó este año el premio a la Librería del Año, un reconocimiento de la Feria de Editores (FED). También se pueden conocer las propuestas que aporta Eureka, una de las librerías que recientemente se sumó a la presidencia de la Cámara de Libreros.

Qué digital recorrió los stands de las principales librerías de la ciudad en el marco de la Feria del Libro de Mar del Plata y sus expositores recomendaron diez alternativas diferentes que no pueden faltar en las bibliotecas.

“DESVÍO” DE FABIANA CANTILO

Colección Poesía Subversiva

Como plasma en el prólogo Fernando Noy, en este libro Fabiana Cantilo “avanza sin vacilaciones, anunciando la belleza de todo lo que incluso la hiere o rescata, transformándolo en sorprendente derrotero que aún desconocíamos, pero siempre intuimos en ella guarecido como un tornado de su corazón guerrero, con instantes de éxtasis o dolor que sucesivamente la atraviesan junto al placer incomparable de reír para luego pensar en flores siempre bienvenidas”.

“MALPARIDAS” POR NATALIA BERICART

Editorial Sudestada

Tres generaciones de mujeres que son, en algún punto, un mapa para entender nuestra historia reciente. Mujeres a las que sus hombres, en el mejor de los casos, les reservaban un lugar en el olvido.

“Malparidas” también es una novela sobre los cuerpos que, por momentos, son el territorio de la disputa política de los otros. Pero también propia. Cuerpos que son violentados, cuerpos que se transforman y son transformados, cuerpos que se independizan de los mandatos. Esos cuerpos que, generación a generación, sienten el legado de lo sufrido/aprendido, pero que deben, a veces incluso aunque no quieran, seguir aprendiendo/sufriendo.

“FURIA TRAVESTI” POR MARLENE WAYAR

Ediciones Paidós

El libro es un grito de guerra contra todos aquellos discursos que buscan negar la identidad travesti, subsumiéndola en uno de los dos polos del binarismo hétero. Ser travesti, afirma la autora, nada tiene que ver con nacer en un cuerpo equivocado que es necesario intervenir para normalizar, volverlo pensable, digerible para el estómago binario de una sociedad tan biempensante como hipócrita. Este libro es también una vida que se presenta por primera vez organizada; una experiencia que se relata para dar sustento a una militancia a favor de los derechos de las travestis como grupo. Es, por lo tanto, un grito a la vez individual y colectivo. Con lengua filosa, claridad y fiereza, Marlene Wayar teje en estas páginas una exposición razonada y lúcida de lo que significa ser hoy una travesti latinoamericana: expulsadas aún niñas por la institución familiar serán migrantes todas sus vidas, marginales, prostitutas. Pero también seres de enorme encanto y belleza, inteligentes, atractivas, seductoras. Como todas, todos, todes: son lo que son. Y este libro, por primera vez, les da el lugar que merecen.

“PIM PAU. ARTE Y EDUCACIÓN EN LAS INFANCIAS”

Umacapiruá Ediciones

Un trabajo que recorre el abordaje pedagógico de artistas y docentes argentinos y brasileños, que surgió en la misma tarea docente en el aula y en los escenarios para posicionar el juego como centro de las actividades en las infancias.

Esta obra se propone integrar los distintos lenguajes artísticos y, de esta forma, generar recursos lúdicos, creativos, corporales y de exploración para las niñas y los niños, y los adultos que los acompañan -ya sean familiares, docentes, educadores, terapeutas-; es decir, brindar recursos para acompañar los procesos educativos, de maduración, de construcción subjetiva y de crianza. El material está organizado con sugerencias de recorridos para despertar y revisar la tarea diaria en el que compartimos nuestras búsquedas, exploraciones e investigaciones. Se proponen diversos abordajes; relacionando cuerpo, voz, palabra y movimiento como un todo.

“LAS MALAS” DE CAMILA SOSA

Editorial Tusquets

Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en la universidad, Camila Sosa Villada fue una noche, muerta de miedo, a espiar a las travestis del Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de pertenencia en el mundo. “Las malas” es un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un retrato de grupo, un manifiesto explosivo, una visita guiada a la imaginación de su autora y una crónica distinta de todas. En su ADN convergen las dos facetas trans que más repelen y aterran a la buena sociedad: la furia travesti y la fiesta de ser travesti. En su voz literaria conviven Marguerite Duras, Wislawa Szymborska y Carson McCullers, con tonada cordobesa. “Las malas” es esa clase de libro que, en cuanto terminamos de leer, queremos que lo lea el mundo entero.

“CUENTOS BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES”

Editorial Destino Infantil & Juvenil

Había una vez una princesa… ¿una princesa? ¡¿Qué?! Había una vez niña que quería llegar hasta Marte. Érase una vez una mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas del mundo y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las mariposas.

De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las hermanas Bronte a Marie Curie este libro narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y, además, cuenta con las ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo.

“EL INFINITO” POR PABLO PBERNASCONI

Editorial Sudamericana Infantil

¿Qué es el infinito? ¿Queda lejos o está más cerca de lo que pensamos? Pablo Bernasconi conjuga sus ilustraciones maravillosas con un texto poético que intenta poner palabras a eso que ni los niños ni los grandes pueden realmente abarcar: el infinito. Un libro álbum para leer y atesorar, de una sensibilidad y un refinamiento inolvidables.

“FRUTOS EXTRAÑOS” POR LEILA GUERRIERO

Editorial Alfaguara

El libro reúne crónicas entre el 2001 y 2019. Una mujer capaz de asesinar a tres amigas poniéndoles cianuro en la taza de té, otra que mató a su hija minutos después de parirla, un mago al que le falta una mano, un grupo de rock cuyo integrante más famoso tiene síndrome de Down, un lustrabotas que acabó convirtiéndose en una figura imprescindible de la música en Hispanoamérica. Como asegura la autora, no hay nada «más sexy, feroz, desopilante, ambiguo, tétrico o hermoso que la realidad». En esta edición revisada y ampliada de “Frutos extraños” Leila Guerriero nos descubre la cara más sensible, vigorosa y palpitante de una profesión que atraviesa tiempos difíciles, y obra el milagro de hacernos creer de nuevo en el oficio de periodista. Las crónicas recogidas en este libro, escritas entre los años 2001 y 2019, constituyen una lección magistral de periodismo, muestran el mundo desde una perspectiva única, intensa y diferente, y tienen la capacidad de noquear al lector.

“EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL MUNDO” POR EDUARDO SACHERI

Editorial Alfaguara

El viaje a las Cataratas del Iguazú de Federico Benítez y sus hijos ya está arreglado, pero un llamado de último momento altera los planes: una deuda de gratitud, vieja e impostergable, lo obliga a cambiar de rumbo y encaminarse, con esos dos disgustados adolescentes a la rastra, hacia la lejana Patagonia. En cuatro días de viaje este hombre ensimismado y torpe les contará a los jóvenes una historia oculta que es la suya, la suya y la de su desangelada adolescencia, la suya y la del Primer Torneo Interdivisional de Fútbol del Colegio Nacional Normal Superior Arturo Del Manso, jugado en 1983.

Bajo la forma de un relato de viaje, de una novela de iniciación, Eduardo Sacheri comparte una historia emocionante sobre los vínculos humanos y muestra cómo en el inmenso friso del poder puede recortarse de pronto una figura generosa capaz de cambiar el curso de una vida.

“NOTAS AL PIE “POR ALEJANDRO DOLINA

Luego de la muerte del escritor Sergei Vidal Morozov, su casa editorial le encarga a Franco de Robertis una edición anotada de cuentos póstumos. La elección no es casual: De Robertis ha sido, a lo largo de gran parte de la carrera del reconocido autor, su colaborador más estrecho, un subordinado intelectual –también emocional– en una relación que, como sostiene el propio anotador, tiene “la edad de su memoria”.

Sin embargo, una vez lanzado a su métier, las cosas parecen salirse de cauce, y aquello que de entrada estaba planeado como una tarea panegírica cede el paso a una inesperada incontinencia textual. De Robertis destila en sus notas una historia otra que poco parece tener que ver con el libro madre. Una trama subterránea poblada de situaciones inéditas y personajes de lo más variopintos: el mismísimo Morozov y un documental hecho con un grupo de niños actores, amores cruzados, un diamante maldito, traiciones, secretos, celos, luces y sombras.

Literaria, teatral, policial, infinita, alucinada, profunda y a la vez divertida: así es “Notas al pie”, la nueva novela de Alejandro Dolina. Un universo con sus propias reglas que se despliega frente al lector como un juego de cajas chinas.