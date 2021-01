“Las pibas quieren rock”, este sábado en el América Libre

Shitstem, Emi Martos 333 y Malena GC se presentan a las 21 en San Martín y 20 de septiembre. Las localidades son limitadas y las reservas se hacen por redes sociales.

El Centro Cultural América Libre continúa este sábado a las 21 con actividades artísticas y culturales, en el escenario principal se presentarán Shitstem y Emi Martos 333 en el ciclo “Las pibas quieren rock” junto a Malena GC, que realizará un espectáculo de visuales para complementar la jornada.

A raíz de la pandemia de coronavirus, las entradas deben reservarse previamente a través de las redes sociales del Centro Cultural América Libre: Facebook e Instagram. Cabe recordar que todas actividades de la temporada de verano cuentan con capacidad limitada de espectadores y estrictos protocolos de prevención sanitaria.

En los últimos años en Mar del Plata, el trap y rap han crecido significativamente de la mano de un colectivo de artistas nuevos. Shitstem y Emi Martos 333 son parte de ese movimiento independiente que renueva el aire musical y la posibilidad de abordar las problemáticas sociales desde nuevas perspectivas.

Ambas artistas escriben sus propias canciones y cantan sobre bases que combinan diversos estilos, que van del tango hasta la electrónica. Shitstem acaba de lanzar su último tema “HWGA” -Here We Go Again- , una canción íntima en donde abre las puertas a sus demonios internos y relata la lucha diaria que conlleva padecer un trastorno de salud mental.