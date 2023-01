“Mac Guffing”, un unipersonal íntimo que invita a reflexionar

El protagonista Nicolás Pecollo compartió con Qué digital detalles del proceso creativo de la obra que se puede ver todos los jueves en el Centro Cultural Mar de Fuegos.

(Foto: prensa Mac Guffin)

La cartelera de teatro de este verano cuenta con comedia y drama. En este sentido, todos los jueves de enero y febrero en el Centro Cultural Mar de Fuegos se puede ver “Mac Guffing”, el unipersonal que protagoniza Nicolás Pecollo con dirección de Leo Rizzi. “Volver a Mar del Plata es una sensación hermosa. Su idiosincrasia teatral, la fuerza de los teatrantes, el público del teatro de trama y el apoyo de los medios; todo esto enorgullece como marplatense”, reconoció el actor.

La obra en la que actúa Nicolás Pecollo y dirige Leo Rizzi se inspiró en un hecho real y a partir de ahí la creación fue a distancia entre Argentina y España. “Mac Guffing es una obra que invita a la intimidad y a la reflexión”, definió Nicolás Pecollo para Qué digital.

“Mac Guffing” se presenta todos los jueves de enero y febrero a las 21.30 en el Centro Cultural Mar de Fuegos, La Rioja 1208. Las entradas a $1200 se pueden adquirir a través de Alternativa Teatral o en boletería.

“Mac Guffing” es una expresión de Alfred Hitchcock que designa una excusa argumental que motiva al personaje y al desarrollo de una historia, pero carece de relevancia por sí sola. El unipersonal cuenta lo que le ocurre a un soldado en plena misión, en medio de la nada, mientras espera a su compañero el Sargento Johnson. “El proceso creativo fue increíble. La idea surgió partir de una noticia que encontramos de un soldado que hallaron en el medio de la nada, luego de 28 años terminada la guerra creyendo que la guerra continuaba”, explicó.

El estreno se realizó en el “Treatremol” en la Ciudad de Palma de Mallorca, España, en diciembre del año pasado. “La respuesta fue sorprendente. Los abrazos al final con un público en lágrimas, la gratitud de quienes tuvieron a alguien en misión y por un instante se pusieron en su piel fue increíble”, indicó el actor que eligió hacer temporada en su ciudad natal.

La noticia fue el disparador que necesitó para comenzar a crear la obra que se puede disfrutar esta temporada. “Leo Rizzi me propuso enviarle textos imaginándome estar en esa situación. Trabajar a distancia no fue un problema, sobre todo porque tenemos un entendimiento similar de los procesos y no nos cargamos de estigmas. Avanzamos. En la medida que crecía el texto empezamos a visualizar la obra”, señaló el actor marplatense.

En el transcurso de una hora que dura la obra, el soldado que intenta cumplir con su misión se enfrentará al mayor de sus enemigos: él mismo. ¿Hasta dónde somos capaces de administrar nuestras emociones desde la psiquis? “La salud mental es un presente entre nosotros. Estamos obligados a mantener el equilibrio entre la cotidianidad y los deseos inmediatos. Vivimos acelerados y es necesario mirar alrededor y agradecer todo lo bueno que tenemos”, aseguró.

En definitiva, este soldado tiene mucho para decir y lo demuestra cada semana en Mar del Plata. Sus misiones en guerra dejaron marcas, frustraciones que le pueden jugar una mala pasada. “La creación del personaje requirió de un conocimiento sobre los pesares de un veterano de guerra. Los vacíos, las nostalgias, el miedo, la esperanza… son algunas de las características en las que hicimos foco”, compartió.

Reconocido por anteriores trabajos como “Los Cuatro Evangelios”, “No me mates” y autor del libro “Honestidad Teatral”, gracias a su personalidad, este verano Nicolás Pecollo le pone cuerpo y alma a “Mac Guffing”, con la disciplina de un soldado al que le apasiona hacer teatro.