Malevo tiene todo listo para una temporada con “Espíritu Indomable” en Mar del Plata

Matías Jaime, director de la compañía de malambo “moderno”, dialogó con Qué digital tras la presentación de la temporada. Las entradas ya están a la venta.

La ciudad se prepara para volver a ser la gran vidriera nacional este verano. Así, esta temporada la compañía de malambo moderno “Malevo” arriba a Mar del Plata con “Espíritu Indomable”. Después de recorrer los principales escenarios del mundo, el grupo podrá desarrollar el espectáculo que fue diagramado especialmente para Argentina.

“Mar del Plata para nosotros es un ícono teatral muy importante. Nos recibieron con los brazos abiertos y todo el cariño tenemos muchas ansias de venir a estrenar el espectáculo acá en La Feliz que tiene una cultura teatral muy grande y para nosotros es un honor ser parte”, confió el director Martín Jaime en diálogo con Qué digital luego de la presentación que tuvo lugar en el Mirador del Cabo.

Malevo estrena “Espíritu indomable” en Mar del Plata el martes 28 de diciembre en el Teatro América, ubicado en avenida Luro 2289. Las entradas desde $1900 están a la venta desde este lunes y se pueden adquirir por sistema de venta online a través de Plateanet.

“Teníamos muchas ganas de traer un show que habla de una identidad argentina con una visión moderna al estilo de Malevo, donde contamos también nuestra historia con el recorrido mundial que transitamos y toda esa experiencia la volcamos en este show”, sostuvo el director.

Es la primera vez que Malevo llega a Mar del Plata para hacer temporada. En un principio las funciones serán de martes a jueves. Sin embargo, es una compañía que viene trabajando hace muchos años a nivel internacional. “Al haber trabajado en el exterior mucho tiempo con culturas muy diferentes e interconectar el malambo de muchas maneras y desarrollar nuestro espectáculo a ese nivel nos forjó como grupo. Trabajar en Universal Studios, el Cirque du Soleil y jugar en las grandes ligas nos dio la experiencia para volcarla en este espectáculo”, explicó Jaime.

El avance de la pandemia de covid-19 les permitió quedarse en el país y tener el tiempo “para desarrollarnos y armar un espectáculo exclusivo para Argentina”. Es en ese contexto que Malevo arriba a Mar del Plata con “Espíritu Indomable” con una fusión de coreografías explosivas, destrezas con bombos, boleadoras y músicos en vivo. Se trata de un viaje por la tradición y la unión de 22 artistas en escena que crean una experiencia única, traspasando los límites del malambo en un show vanguardista.

El espectáculo refleja la historia de Malevo, un grupo de bailarines que en busca de sus sueños forjaron el camino para cumplirlos, a base de perseverancia, superación, hermandad y pasión por la danza, llevando al malambo y a la cultura folclórica argentina a ser reconocidos en otras partes del mundo, realzando las raíces y valores de pueblos ancestrales en conexión con las nuevas generaciones y los tiempos actuales.

-¿Después de haber trabajado con grandes producciones cómo es venir a hacer gira por el país?

-Veníamos con una racha internacional: con el show de Ricky Martin, en Las Vegas con el Circo Du Soleil, estuvimos también en Universal Studios en Japón, viajamos por muchos países y por fin se nos dio la oportunidad de hacer algo acá en nuestro país. Teníamos muchas ganas de compartir con nuestra gente, la familia, amigos, con fans que nos seguían en las redes y nos querían ver en vivo. Tenemos la oportunidad de brindarles un show completo más allá de haber estado en algunos festivales, algunos eventos.

-¿Qué van a presentar esta temporada en Mar del Plata?

-Lo que vamos a presentar es algo diferente, lo veníamos trabajando. Le pusimos mucha, mucha garra y mucha producción también y se lo merecen. Armamos un espectáculo especialmente para la Argentina, diferente a lo que veníamos haciendo y exclusivo para el público de acá.

-¿Cómo logras amalgamar a estos 22 artistas en escena y lograr el equilibrio entre tradición y actualidad?

-Nosotros lo que hacemos es basarnos en el folklore y en el malambo tradicional. Nos basamos en eso pero también le buscamos una estética diferente y moderna. Tenemos pantallas donde se pasan videos que van en sincro con nuestras coreos más la banda en vivo, mezclamos música folclórica con pop también. Le agregamos un hilo conductor con dos payadores que son músicos, actores y bailarines que van llevando esta trama en donde se cuenta la historia de malevo, también hablamos de malambo. Hay partes de mucha adrenalina y energía, partes emotivas que van hilando toda esta historia. El resultado final es un sentimiento de identidad por el país, y una cosa muy argentina.

-¿Por qué se llama Espíritu Indomable?

-Es lo que somos nosotros. Tuvimos que romper muchas barreras para poder lograr y tener un espectáculo de folclore que funcione acá en el país y que la gente que no consume esta rama también se pueda acercar y sentirse parte. Con la compañía buscamos eso, poder abrir las fronteras, eliminar los límites también. Nosotros no hacemos el espectáculo solamente para la gente que consume folclore sino para todos. Nuestro show esta armado para unir.

La gente que tenga la oportunidad de venir a vernos se va a llevar una sorpresa. Hay muchas coreografías, mucha sincronización, mucho power, mucha energía. Cada cuadro de nosotros es una explosión de energía increíble. La gente lo siente, ahora estamos realizando unas funciones en el Teatro Liceo en Buenos Aires y la gente se queda muy sorprendida. Para nosotros eso es muy gratificante por el laburo que venimos haciendo.

-De trabajar con Ricky Martin y producciones internacionales ¿qué sentís que aprendiste?

-Me quede con que la gente se sorprende de nuestra cultura a veces no le damos valor o no lo podemos ver. Como en el tango que ahora es patrimonio a nivel mundial. Con el malambo está pasando lo mismo, la gente está viendo cómo se puede llegar a otro nivel artístico y a un desarrollo coreográfico que puede competir con compañías como Mayumana, Stomp, Lord of the dance que vienen rompiéndola hace años.