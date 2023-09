Obras de teatro infantil se suman a la cartelera del Circo La Audacia

Este fin de semana comienza un ciclo teatral para compartir en familia. Cuáles son las propuestas que se podrán disfrutar en la carpa.

(Foto: prensa "Mucho gusto")

Los fines de semana hay gran variedad de espectáculos como parte de la agenda cultural de Mar del Plata y a partir de este sábado se sumarán obras de teatro al ciclo que organiza el Circo La Audacia. “Con esta propuesta buscamos ampliar la programación del espacio cultural ofreciendo una agenda de teatro, música y circo destinado al público infantil”, explicaron quienes gestionan la carpa.

A partir de este sábado, la carpa del primer circo marplatense contará con la participación de obras de teatro infantil como “Mucho gusto”, que dirigió Guillermo Yanícola; “Todo lo que trae un tren”, de Leo Rizzi y Mona De Marco; “Me quiere, no me quiere”, de la compañía Les Rouges y el payaso Tony Fratello.

El ciclo de teatro en La Audacia, ubicada en Scaglia 5400, se inaugura este sábado y domingo. Las entradas anticipadas desde $1500 para estas dos primeras fechas están disponibles a través de la plataforma Articket y también se podrán adquirir en la boletería del circo media hora antes del inicio de cada espectáculo.

Este sábado a las 16 estrena la pista del circo la obra “Mucho Gusto”, que nació bajo la dirección del recordado artista Guillermo Yanícola y es interpretada por Daniela Silva y Maria Andrea Etcheverry. El espectáculo aborda la historia de dos cocineras que intentan encontrar la receta para hablar de la alimentación sana mientras se les ocurre hacer una obra de teatro. Los utensilios de cocina, verduras y otros alimentos son parte del vestuario y la escenografía, e invitan a reflexionar acerca de la importancia de la alimentación sana y variada.

Por otro lado, el domingo 17 de septiembre también a las 16 se podrá disfrutar del espectáculo infantil “Todo lo que trae un tren”. Una obra que cuenta la historia de dos desconocidos que deben compartir un camarote durante un viaje en un tren de pasajeros. En el transcurso de este periplo aprenderán a convivir a pesar de ser muy distintos y podrán aprender el uno del otro. Se trata de un musical imperdible, con canciones interpretadas en vivo, protagonizado por Mona De Marco y Leo Rizzi.

El otro fin de semana, será el turno de “Me quiere, no me quiere”. La función será el sábado 23 de septiembre a las 16 con dos payasas que se encuentran mientras Stridula espera al “Príncipe Azul”, al cual idealiza y ante su baja autoestima cree que no es correspondida. Más tarde junto a Socorro se dará cuenta que al verdadero amor no le importa el color, el título, la forma o la perfección. A partir de ahí, surge un nuevo sentimiento y juntas apuestan al respeto y la valoración. La obra es interpretada por Alejandra Grollino como “Stridula”, Miriam Martin como “Socorro” y la dirección está a cargo de Omar Rodríguez.

Como parte del “ciclo payasos” en el Circo La Audacia, el domingo 8 de octubre a las 17 se presentará “Un payaso en busca de la risa”. Tony Fratello Clown sale a la escena con un show circense en el que se combinan números de equilibrio, malabares, humor, teatro y música en vivo.

Hace dos meses la carpa del circo se encuentra ubicada en los jardines de Casa del Mar –Villa García Uriburu, un espacio gastronómico en la zona norte de la ciudad y a 300 metros de Parque Camet, que ofrece múltiples alternativas para disfrutar de una tarde diferente entre animales de granja y juegos para las infancias.