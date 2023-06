Pancho Varona en Mar del Plata: “Con la separación de Joaquín Sabina volví a componer”

El músico que trabajó con el cantautor arriba este jueves a la ciudad y en la previa habló con Qué digital: anticipó que compartirá la historia detrás de cada clásico del español.

(Foto: prensa Pancho Varona)

Pancho Varona está recorriendo Argentina y llega a Mar del Plata para compartir los secretos detrás de cada tema que realizó junto a Joaquín Sabina hasta dejar de trabajar con él. Este año, el autor y compositor inició un nuevo rumbo y, con la gira “Punto y seguido”, compartirá con el público las historias de cada clásico del cantautor español y se prepara para presentar su nuevo material.

“De momento no estoy enseñando al público las nuevas composiciones, voy a esperar a que salgan. Mientras, sigo haciendo las canciones que compuse con Joaquín Sabina durante cuarenta años. Son 100 canciones y, de esas, enseño unas 14 o 15 mientras cuento la historia correspondiente a cada tema”, anticipó en una charla con Qué digital.

Pancho Varona se presenta este jueves a las 21 en el Teatro Roxy, San Luis 1750. Las entradas se pueden adquirir desde $6000 a través de Plateanet o en la boletería del complejo teatral.

En su gira “Punto y seguido” Pancho Varona comenzó a compartir shows en España y parte de Latinoamérica. “Llego a Mar del Plata con mucha emoción, mucha alegría. Es una ciudad a la que he ido muchas veces. El fondo de la playa, con ese paisaje marítimo precioso, es una ciudad muy hermosa, muy alegre con un puntito triste que me encanta así que estoy deseando llegar porque es uno de mis destinos favoritos”, confesó el músico.



En estos conciertos íntimos el público podrá escuchar las canciones que lo vienen acompañando hace más de cuatro décadas, con el plus de conocer sus secretos: cómo, cuándo o dónde fueron creadas. “Creo que el público no se va a sorprender escuchando esas canciones que ya han oído mil veces y están en sus corazones. Pero si puede que se sorprenda por las historias que les voy a contar respecto de cada canción”, adelantó.

En este sentido, al autor y guitarrista resaltó: “A mi me gusta mucho ilustrar las canciones con historias y cada canción tiene una, así que seguro se van a sorprender con lo que cuente y que antes desconocían“.

UNA RUPTURA QUE MARCÓ UN RECOMENZAR

Francisco José López Varona, conocido como Pancho fue socio y cómplice de Joaquín Sabina durante 40 años y cocreador de 100 canciones que forman parte del cancionero popular. Sin embargo, la relación cambió el año pasado: primero fueron perdiendo complicidad y a través de un mail, la esposa del cantante español le informó que quedaba desafectado de la gira “Contra todo pronóstico” que se presentó en marzo en el Movistar Arena.

“Con la separación de Joaquín Sabina he vuelto a componer. Me ha vuelto a cargar las pilas y he vuelto a crear canciones y a tener ilusión por las grabaciones. Así que la verdad estoy muy contento porque tengo mucho material nuevo y eso es lo mejor que le puede pasar a un compositor o a un autor, que le vuelvan las ganas”, afirmó.

A partir de esa ruptura, Varona intentó conversar en persona con el músico pero no lo logró y emprendió su propio camino. Es por eso que en la gira “Punto y seguido” se pueden escuchar canciones exitosas y las “Caras B” para compartir una noche mágica y nostálgica. “Son canciones conocidas por la voz de Joaquín (Sabina) pero yo también participé en ellas ya sea como compositor, coautor, productor, músico de grabación o en infinitas tareas en las que estuve relacionado”, compartió.

Además, en paralelo a la gira y tras la separación de Sabina, Varona comenzó a componer canciones nuevas que estará presentando entre junio y septiembre. El primer lanzamiento será “Pájaro herido” el jueves a través de distintas plataformas digitales. “Mi presente artístico está lleno de fuerza, de proyectos con tanta energía que hay que atarme a una silla para que no salga disparado porque estoy en un momento muy eufórico y muy feliz componiendo canciones nuevas”, señaló.

Además, durante su carrera ha trabajado como productor de Ana Belén, Miguel Ríos y Manolo Tena, entre otros. “Deje de producir bandas como Amaral o Estopa porque llegó un momento en el que me cansé del estudio de grabación, la producción es bastante esclava, llevaba muchas horas viviendo en un estudio. No me gustaba ese encierro, ahora no produzco nada pero tampoco lo hecho de menos porque la verdad siempre preferí la composición o la grabación“, manifestó.

Por último y previo al show en Mar del Plata, y con la experiencia artística que lo acompaña, Varona confió que no tiene una inspiración clara para hacer música o escribir letras de canciones. “Ya sabéis que hago mucha más música que letras, soy mucho más músico que letrista. La verdad es que no hay una musa que me visite habitualmente, cada vez es diferente”, confió.

“Pero cuando me pongo para hacer una música para una letra que ya está hecha lo que hago es ponerme algún ritmo de batería que me pueda sugerir alguna idea. Entonces siempre empiezo por la parte rítmica para componer una música, y si es para componer una letra cualquier frase brillante que se me ocurra, vea en un periódico o si escuchó a alguien puede servir para arrancar a escribir”, cerró.