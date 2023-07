Patagonia se reencuentra y años después vuelve a tocar en Mar del Plata

El creador de la banda noventosa adelantó algo de lo que será el recital en el que repasarán temas clásicos y recordó cuando conoció a Manu Chao en la “contracumbre” de 2005.

(Foto: prensa Patagonia)

Luego de cinco años sin tocar en vivo, la banda “noventosa” marplatense Patagonia vuelve a hacer vibrar al público local con su rock: subirá este viernes al escenario de Chauvin para interpretar temas clásicos de los inicios y revalorizar el espíritu de sus canciones con impronta social.

Andrés Baldini conformó el proyecto musical en los ’90 y, al reencontrarse con Fernando Tira Arseni, surgió la idea de volver a compartir un show renovado. En una charla con Qué digital, a su vez, recordó lo que significó haber participado en el 2005 de la 3° Cumbre de los Pueblos -la “Contracumbre” de las Américas”-, donde conoció a Manu Chao, e incluso luego se sumó a su gira.

“Patagonia es una obra que perdura en el tiempo porque las canciones ya tienen 20 años. Pero en este show también va a haber temas de ‘Clase 65’, mi primera banda, canciones de temas sociales que sucedieron en el país, de amor y otras divertidas. Va a ser un show un poco ciclotímico“, adelantó Baldini.

El show para disfrutar del sonido de Patagonia en vivo tendrá lugar este viernes a las 20:30 en Soundroom Chauvin, San Luis 2849. Las entradas desde $2000 se pueden adquirir a través de sistema de venta virtual o en Daiam, Belgrano y Córdoba.

Patagonia es una banda de rock que se formó en Mar del Plata en la década del ’90, y desde entonces recorrieron diferentes escenarios de la ciudad y algunos festivales. Pero el origen de la banda está lejos de la costa marplatense: “Se me ocurrió el nombre en un momento en el cual yo no estaba bien de salud y me fui unos meses al campo a recuperarme. Ahí pude estar en contacto con mapuches, con mi familia en medio de la nada. Volví armé la banda y empezaron a surgir las canciones”, recordó sobre los inicios del grupo.

Desde su conformación pudieron compartir recitales con figuras como León Gieco, Las Pelotas, Attaque 77 y Catupecu Machu, entre otros. Pero un punto de quiebre puede ser el de 2005, cuando estuvieron en el escenario del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” de Mar del Plata en la 3° Cumbre de los Pueblos que se realizó en paralelo y en rechazo a la IV Cumbre de las Américas, con la presencia de presidentes como George W. Bush.

“Haciendo un poco de historia, tocamos en la anticumbre y fuimos afortunados porque estaba Chávez, Maradona, vino mucha gente importante y nosotros participamos del ciclo con otros artistas”, compartió y agregó: “Fue un placer, tocamos con otra banda cubana que era muy buena y nos contaban las peripecias para conseguir instrumentos. Conocimos a Manu Chao y me fui de gira con él, conoció mis canciones, y le han gustado, como a mí las suyas”.

PATAGONIA, AÑOS DESPUÉS

Actualmente, la banda está formada por Andrés Baldini en guitarra y voz, Fernando “Tira” Arseni en bajo, Fernando Chicho Romairone en batería, Juan Sardi en teclados, coros y vientos, y Claudio Tobías Martínez en primera guitarra. “La banda tiene más de veinte años. Han pasado muchos músicos, siempre muy buenos. Estamos sonando como nunca, tenemos las mismas ganas que a los 18 pero con 60 años“, explicó el artista que actualmente está radicado en Brasil.

Baldini se define como “malo” para los números pero calcula que la última presentación en vivo de Patagonia fue en 2018. “El reencuentro fue sinceramente con el ‘Tira’ Arseni que es mi hermano de la vida, lo fui a visitar y me preguntó porqué no tocábamos de nuevo con Patagonia, y yo me ilusiono enseguida. Ahí llamamos a ‘Chicho’ Romairone que ha tocado en la banda y se enganchó. Y llamamos a Juan Sardi para que haga los vientos autóctonos, con quien habíamos grabado discos pero por primera vez vamos a compartir un show”, detalló.

Cabe destacar que al mejor estilo de los noventa y principios de siglo, las canciones de Patagonia están cargadas con una fuerte impronta social y a través de algunas de sus letras representan su postura sobre temas como los derechos humanos. “Tenemos canciones que hablan de cosas que han sucedido en el país, como casos de gatillo fácil o Kosteki y Santillán, una canción que hice por los chicos asesinados en puente Pueyrredón”, reflexionó previo al show en Mar del Plata.

Para terminar, el músico que se crió escuchando Led Zeppelin, The Beatles, The Police, Luis Alberto Spinetta y Serú Girán, anticipó que realizarán una segunda fecha en Hawaii antes de regresar a Brasil. “Después quizás hasta verano ya no volvamos a tocar así que es una buena oportunidad para ver la banda en vivo“, invitó.