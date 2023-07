Con el armado de la carpa, comenzó la cuenta regresiva para la Feria de las Colectividades

Desde la organización adelantaron detalles del tradicional evento que empezará el próximo sábado 15 de julio en la Plaza San Martín.

(Foto: archivo/ Qué digital)

A quince días del inicio de una nueva edición de la Feria de las Colectividades en Mar del Plata comenzó el armado de la tradicional carpa. A partir del sábado 15 de julio, marplatenses y turistas podrán disfrutar de una gran variedad de stands gastronómicos y espectáculos. Santiago Melo, presidente de la Federación Presencia de las Colectividades, afirmó que el año pasado recibieron a unas 390 mil personas aproximadamente y anticipó a Qué digital detalles en cuanto a las propuestas que formarán parte de la vigesimoséptima edición.

Como hace casi 30 años, estas vacaciones de invierno la Plaza San Martín volverá a ser el escenario que albergue la 27ma edición de la Feria de las Colectividades. Desde el sábado 15 al domingo 30 de julio se podrá aprovechar de distintos platos típicos y espectáculos para compartir en familia.

La Feria de las Colectividades funcionará en Mar del Plata durante las vacaciones de invierno. La inauguración está prevista para el sábado 15 de julio a las 11. En cuanto al horario de la carpa será de corrido desde las 11 de la mañana y hasta las 22 durante las dos semanas: permanecerá abierta de domingos a jueves de 11 a 22 y los viernes y sábado funcionará de 11 a 23 con entrada libre y gratuita.

El armado de las estructuras comenzó el sábado pasado y como parte de la organización participan doce instituciones, que durante dos semanas a través de los diferentes stands comparten comidas regionales a precios populares. “El 1 de julio comenzó el armado, es la parte más rápida y hoy estuve en la carpa y ya pusieron tres cuartas partes del piso. Faltaría armar la carpa teatro y las entradas pero vamos a esperar que mejore un poco el clima”, compartió este martes con Qué digital Sebastián Melo actual presidente de la Federación Presencia de las Colectividades.

“La entrada a la feria históricamente es gratuita igual que para disfrutar de los espectáculos de teatro“, aseguró Melo. A su vez, resaltó que de la organización del evento participan doce instituciones que representan a diferentes colectividades. “Este año se sumó Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, México, Perú, Brasil, Alemania, Grecia, eslavos, árabes e Italia”, resaltó.

UN CLÁSICO DE LAS VACACIONES DE INVIERNO

Esta feria gastronómica y cultural es uno de los eventos tradicionales que genera mucha expectativa. Esta es la feria número 27 que se realizará, ya que durante la pandemia suspendieron las actividades y recién las retomaron el año pasado, si no la de este año sería la edición 29. “Este año va haber mucha gastronomía y espectáculos, en la grilla del teatro no tenemos más lugar. Agradecemos a todos los artistas pero no nos dan los días, son muchos grupos los que participan”, indicó.

En la Feria de las Colectividades en Mar del Plata habrá stands para degustar comidas típicas de Uruguay, Perú, México, Grecia, Chile, Brasil, Alemania, Paraguay, Italia, Países Árabes, Eslavos del Sur e Italia, entre otros.

Además, las y los visitantes pueden disfrutar de diversos espectáculos. “La carpa teatro tiene capacidad para 250 personas y el comedor no tenemos un número exacto. Calculamos que por la feria pasan entre 220 y 390 mil personas. Tratamos de controlar el ingreso cuando está muy llena”, reconoció uno de los organizadores que forma parte de la Unión Árabe de Mar del Plata.

En este sentido, sumó que la carpa teatro abrirá todos los días desde las 13:30 a 17 con una grilla pensada para las infancias: “Tenemos espectáculos para chicos con payasos, magos y demás. Después siguen artistas locales y que vienen de afuera: de Berisso, Tandil, Necochea, Miramar y de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires”. Además, invitó a adultos mayores para que este año aprovechen los descuentos entre la franja horaria de 11 a 17.

En cuanto a la oferta gastronómica, Melo aclaró que siempre tratan de mantener un precio para todo público. “Por la situación económica del país que está brava decidimos que el plato fuerte de cada stand de cada colectividad va a estar cerca de los $2000, puede ser para uno o compartir, y de ahí para abajo”, adelantó y agregó: “Obviamente los condimentos típicos tradicionales aumentaron mucho, en la Unión Árabe por ejemplo el condimento Baharat que se usa en el fatay o shawarma, es muy caro. Existen especias que se venden en cualquier todo suelto pero cambia el gusto y los paisanos que van a la feria prefieren los sabores tradicionales”.

Por último y mientras se ultiman detalles del armado de la carpa, el presidente de la Federación manifestó cuál es la realidad de las colectividades que funcionan en Mar del Plata. “Hay muchas generaciones que no continuaron y somos cada vez menos, gracias a la feria podemos pagar impuestos y hacer renovaciones en las instituciones. Antiguamente todos trabajaban ad honorem pero ahora no se puede hacer, son pocos los stands que mantienen la tradición. La mayoría contrata gente para atender los stands y eso se sustenta con el evento”, cerró.