Roque Narvaja: “Mis canciones hablan de un pedazo de nuestra vida”

(Foto: prensa Roque Narvaja)

Roque Narvaja regresa este domingo después de cinco años a Mar del Plata. Con una gran trayectoria artística y musical, el artista vuelve en pleno fin de semana largo para trazar un recorrido por su repertorio más popular e inédito. Y en una entrevista con Qué digital compartió las sensaciones de que su tema más popular, El extraño de pelo largo, sea parte de la película “El Ángel”, de Luis Ortega, y cómo atravesó el exilio en la época de la última dictadura cívico militar.

“Todas las canciones que escribí tienen un momento, una oportunidad, todas me conmueven en algún punto y a todos les estoy muy agradecido. Mis canciones hablan de un pedazo de nuestra vida. Pensaba que hablaba de mi vida pero después me di cuenta que a la gente le había pasado lo mismo, cosa que es maravillosa formar parte y ser uno más en la multitud. Ser uno más de todos los argentinos que teníamos una esperanza en el futuro”, señaló en una charla con Qué digital.

Dueño de una gran trayectoria en la música nacional, con canciones que se convirtieron en éxito y atravesaron generaciones, Roque Narvaja continúa brillando en los escenarios. “Vuelvo a Mar del Plata después de casi cinco años. Estuve tocando allí, años atrás en un concierto homenaje al Extraño del pelo largo”, recordó.

Sin dudas, será una noche inolvidable, cargada de emoción y alegría donde interpretará todos sus grandes éxitos tanto como solista y como fundador y creador de La Joven Guardia, banda tan exitosa en la década del ’70. Temas como Menta y Limón, Santa Lucía, Yo quería ser mayor, El extraño del pelo largo, La extraña de las botas rosas y Un amante de cartón no faltarán en su show. “Van a estar presentes todas las canciones, tanto las que la gente conoce como alguna que yo siempre reivindico y que ha tenido menos suerte”, adelantó.

Y, en este sentido, sumó que también habrá temas nuevos de su último material discográfico “Mar de la tranquilidad”. “Es un álbum con once canciones inéditas. La compuse hace muchísimos años y fue oportunamente aggiornada, la rescaté, la arreglé, la puse en el día de hoy porque siempre me gustó mucho”, resaltó.

Roque Narvaja comenzó su carrera musical de forma autodidacta y escuchando a Elvis Presley conoció el rock and roll. Profesionalmente, su primer grupo fue Los Snob y luego continúo en La Joven Guardia, con sus futuros amigos Félix Pando en teclados y Enrique Masllorens en bajo. A los 17 años sentado en el borde de su cama con algunos acordes del bajista escribió El extraño del pelo largo, una letra autobiográfica. La canción convertida en el himno de los melenudos argentinos los catapultó al éxito.

Años después, el tema volvió a popularizarse tras su aparición en la película “El Ángel” inspirada en la vida de Carlos Robledo Puch. “Sabía de la existencia por mi hija que tiene amistad con Luis Ortega. En principio me impresionó mucho porque era joven cuando sucedió el caso que cuenta, es bastante duro y creo que la canción logra una ambientación de la época, pero la posible identificación fue un poco chocante”, afirmó.



Roque siempre se destacó por su sensibilidad y en su juventud, al conocer otras provincias y países, su forma de hacer canciones cambió notablemente. El contexto lo atravesó de tal manera que dejó el grupo y se lanzó con su primer disco como solista: “Octubre (mes de cambios)”. En él ensaya nuevas posibilidades de fusión de la música latinoamericana y el rock.

La Argentina estaba convulsionada y el músico lanzó “Primavera para un valle de lágrimas”, “Chimango” y “Amén”, que no fue editado porque lo prohibieron. En 1977 tuvo que exiliarse a raíz de la última dictadura cívico militar.

“Fui prohibido y me tuve que ir, fui advertido que no podía trabajar y mis discos no se podían vender. Eso, más el miedo lógico por todo lo que estaba pasando, me llevó al exilio y me llevó a España donde al principio fue muy duro, desde luego, pero enseguida de la mano de mis canciones y sobre todo de un pueblo español que quería ayudarnos las cosas se fueron suavizando y llegó un momento que tuve un éxito muy grande con el tema de Santa Lucía básicamente”, describió. Pasado el tiempo, pudo regresar al país y gracias a la música nunca dejó de tener esperanza.