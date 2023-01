Soy Rada en Mar del Plata: un “Revuelto” ideal de comedia, magia y música

Esta temporada, de martes a domingo, Agustín Aristarán sube al escenario del teatro Lido junto a su banda The Colibriquis para demostrar de qué está hecho.

(Fotos: Lucho Gargiulo / Qué digital)

Por: Alina Rodríguez Martín redaccion@quedigital.com.ar @AlinaNahime

Comedia, magia y música son algunas de las cosas que definen a Agustín Aristarán. Por primera vez, Soy Rada desembarcó en Mar del Plata para hacer temporada y asumió el desafío de hacerla con funciones de su espectáculo “Revuelto”, de martes a domingo a las 22:30 en el Teatro Lido. “Es un mega espectáculo, con las tres cosas que más me gusta hacer pero mezcladas. Para mí y para mi vieja es un show único, de lo mejor”, compartió con Qué digital.

“Revuelto” es la excusa perfecta que encontró Soy Rada para plasmar sus tres pasiones: comedia, magia y música en vivo. El impactante espectáculo que cautivó al público en Buenos Aires con localidades agotadas en el Luna Park, que recorrió el país y también España, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Uruguay y Chile, ahora es parte de la temporada en Mar del Plata.

Soy Rada se instaló en la ciudad con su hija Bianca, su pareja y comediante, Fernanda Metilli, y su perro Onorio. Es que este año con seis funciones de “Revuelto” a la semana, apostó ser uno de los espectáculos infalibles de la cartelera del empresario Carlos Rottemberg.

De martes a domingo a las 22:30, “Revuelto” de Soy Rada se presenta esta temporada en Mar del Plata, con funciones en el Teatro Lido, Santa Fe 1751. Las entradas desde $4200 se pueden adquirir por Plateanet o en la boletería del complejo teatral.

Agustín Aristarán, ahora conocido como Soy Rada, ya había estado otros veranos en Mar del Plata con funciones puntuales de “Serendipia”, una propuesta un tanto distinta a la que trajo este verano. “Es un espectáculo que tiene mucho stand up, magia y que tiene música. Lo otro era una historia que iba contado. Acá hay un hilo conductor pero es más bien un revuelto de cosas”, definió.

Esta temporada, Soy Rada sube cada noche al escenario con la confianza de un mago que arrancó en su adolescencia animando bautismos, cumpleaños, casamientos y Bar Mitzvah. El ritmo de la comedia no le deja pasar por alto nada de lo que va trasmitiendo el público y lo usa a su favor, con el contrapunto musical que brindan The Colibriquis. En un abrir y cerrar de ojos, durante una hora y cuarenta y cinco minutos utiliza todos los condimentos dispuestos a despertar la ilusión.

Junto a su banda integrada por Charly Palermo, Pablo Vignatti y Khalil Ferraris, en el show también comparte su pasión musical. “Lo único que tiene que ver con Serendipia es el baterista y el bajista, después no tiene nada que ver. De hecho, tocan otras canciones”, anticipó quien cuenta con todas sus canciones -incluso las de su último material discográfico- disponibles en las diferentes plataformas digitales.

Por su parte, los músicos confesaron el placer de compartir escena: “Ahora estamos tocando un poco más, es algo más performático y nos sentimos parte. La letra tiene su manera de decir, nosotros le ponemos la música y vamos armando las cosas entre todos”.

Si bien el miedo a asumir el riesgo de seis funciones en Mar del Plata está, confesó que es parte de la adrenalina que en cierta medida le da confiar en cada proyecto que emprende. “Tengo alegría y cagazo en la misma medida, pero sobre todo mucho agradecimiento al público nos acompañó. Ojalá que esta temporada sea hermosa para mí y para todos”, reconoció el artista que también fue parte del evento inaugural de la temporada, Mar del Plata levanta el telón.

El estreno de “Revuelto” en Mar del Plata fue una semana atrás y Soy Rada se llevó una ovación por parte de un público diverso -marplatenses, fueguinos y hasta daneses- al que tiene la intención de conquistar y sorprender cada noche de verano y los vuelve cómplices en algunos números de magia, donde no falta el humor. A su vez, busca el reconocimiento, tanto de quienes no lo siguen como de aquellas personas que lo ven por primera vez. Así, el multifacético artista buscará que no le sobre nada para una receta espectacular que culmina como un “gran acto de amor”

Agustín Aristarán “Soy Rada” está instalado en Mar del Plata, hecho que siente como un “buen augurio” para lo que será este 2023 y lo que tiene por delante: interpretará en junio a Tronchatoro en “Matilda, el musical” e intimidará a la audiencia en la segunda temporada de la serie “El Reino” por la plataforma Netflix.