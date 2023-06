“Vestida de Luna”, el nuevo lanzamiento del marplatense Nacho Contreras

El joven músico presentó un adelanto de lo que será su primer disco de estudio.

(Foto: prensa Nacho Contreras)

El joven músico marplatense Nacho Contreras lanzó a modo de adelanto un nuevo tema llamado Vestida de Luna. Mientras continúa trabajando en la grabación de su primer material de estudio, el artista compartió una nueva historia de amor romántico. “No voy a tocar hasta noviembre más o menos porque estoy a full grabando el disco”, indicó para Qué digital.

Vestida de Luna es el último sencillo de Nacho Contreras que está disponible de forma libre y gratuita en todas las plataformas digitales. El video contó con la dirección de Ignacio Beramendi, se grabó en la costa de la ciudad y la Villa Victoria, La casa del té, playas Serena y Acantilados, y cuenta con la interpretación de la bailarina Camila Castro.

Se trata de la primera canción como adelanto del disco que presentará a fin de año. Tiene un estilo pop/rock fusión y cuenta con la participación de Ornella Contreras en teclados, Marcos Arrieta en bajo, Franco Guzmán en batería y Nahuel Arrua en producción.

Nacho Contreras tiene 23 años. Si bien recibió muchas influencias, las bandas y artistas que más lo marcaron por la manera de componer sus melodías y letras fueron The Beatles, Queen, Spinetta, John Mayer y Ed Sheeran. “A los 11 me regalaron una guitarra para jugar al Guitar Hero III en la PS2 y desde ese entonces me apasionó tanto que quise dedicarme de lleno. Ese mismo año me anotaron en el conservatorio y ahí arranque con la música”, señaló.

Si bien estudió académicamente nueve años, su inclinación por el rock lo llevó a aprender por su cuenta a través de YouTube. “Sacaba canciones y solos de guitarra de Slash, Eric Clapton, Kirk Hamett, Stevie Ray Vaughan, Cerati, Jimi Hendrix, entre otros”, recordó.

A los 15 años compuso su primera canción, Te fuiste, y de a poco incursionó en diferentes bandas por lo que puso en práctica diferentes géneros musicales aunque siempre como guitarrista. Cuatro años después ganó el concurso para tocar en Guitarras del Mundo. En el 2020, presentó dos composiciones instrumentales: Amanecer y Anochecer junto a Teby Frontera. Recién en pandemia se dedicó de lleno a componer y de manera autodidacta estudió canto.

Este año su objetivo es lanzar su primer material de estudio y prevé presentarlo en el verano. El material en el que está trabajando cuenta con la participación de músicos marplatenses jóvenes pero con gran trayectoria, tales como la reconocida pianista Ornella Contreras, el gran bajista Marcos Arrieta, la promesa de la batería Franco Guzmán, el legado del folclore Mariano Ábalos, el gran guitarrista Mateo Franco y el virtuoso del bandoneón Valentín Navarro. Y con producción de Nahuel Arrúa y grabación en varios estudios de la ciudad.

Por último, el músico anticipó que saldrán varios videoclips durante el año dirigidos por Ignacio Beramendi sobre las canciones del disco: los más próximos serán Te fuiste, Luciérnaga y algunas sesiones en vivo filmadas por Jorge Petta.