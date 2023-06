Liliana Herrero vuelve a Mar del Plata: “Me rijo por lo que me pide mi corazón”

La intérprete de raíces folclóricas habló en la previa del show de este fin de semana en el Auditorium. Rememoró sus comienzos junto a Fito Páez y sus métodos para hacer un disco.

(Foto: prensa Teatro Auditorium)

Liliana Herrero llega este fin de semana a Mar del Plata y subirá al escenario del Teatro Auditorium en formato trío y para hacer un repaso por lo mejor de su repertorio. “Interpretar es un trabajo serio y responsable, pero sobre todo libre. No tiendo a la sonoridad de esta época, a ser homogéneos sobre todo para la industria musical, yo no me rijo por eso, me rijo por lo que me pide mi corazón“, destacó la interprete para Qué digital previo al show de este sábado. Además, rememoró sus inicios gracias a Fito Páez y cómo piensa cada trabajo discográfico.

Una de las últimas presentaciones en formato trío de Liliana Herrero en Mar del Plata fue en el 2019, año en el que presentó “Canción sobre canción”, su último disco. Ahora, vuelve a la ciudad para hacer un repaso por lo mejor de su discografía, y previo a volver a ponerle cabeza y corazón a su próximo álbum.

La premiada intérprete regresa este sábado a las 21 a la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium para presentar un recorrido por sus canciones más emblemáticas en el ciclo Escenarios Principales. Las entradas a $900, con descuento a $500 para personas jubiladas se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del complejo, ubicada en Boulevard Marítimo 2280.

En una presentación que recorrerá sus canciones más emblemáticas, Herrero estará acompañada por los músicos Ariel Naon en chelo y Mariano Agustoni en teclados. “Voy con Mariano que es un pianista maravilloso y con Ariel vamos en formato trío reformulando temas. Siempre depende de los instrumentos pero seguramente vamos a hacer un recorrido por viejos discos y el último ‘Canción sobre canción'”, anticipó.

Respetada y admirada por sus colegas, partícipe fundamental del canto popular de la Argentina, Liliana Herrero renueva la estética del folklore argentino llevando a primer plano la emoción de su voz. “El repertorio siempre lo armo a último momento, me gusta esa cosa de un show más improvisado, no tan guionado. Depende del público, las cosas que piden y lo que me gusta cantar. En fin, siempre hago un recorrido por mis discos”, anticipó.

Como en su momento fue Mercedes Sosa, hoy Liliana Herrero le pone su impronta a cada canción de otros artistas que elije hacer. “Interpretar es un trabajo, una tarea de mucha libertad pero al mismo tiempo una tarea de muchísima responsabilidad. Son temas originales de otras personas y no son míos, trato de buscarle un latido a las canciones y que yo me sienta cómoda cantándolas“, sostuvo.

LA INTÉRPRETE QUE LANZÓ SU PRIMER DISCO GRACIAS A FITO PÁEZ

Liliana Herrero nació en Villaguay, Entre Ríos y en su juventud se mudó a Rosario para estudiar Filosofía. Inició su vida artística como cantante en los años ’60, pero no profesionalmente. Pasaron más de veinte años hasta que lanzó su primer material discográfico “Siempre canté, pero profesionalmente recién en el ’84/’85 ya con el retorno de la democracia. Fue una idea de Fito, no mía”, reconoció.

Antes de consolidarse como cantante popular, Liliana Herrero se desempeñó como Profesora en Filosofía. “Fito (Páez) estaba mucho tiempo en casa, en Rosario, y me propuso grabar y producir un disco. Así fue como salió el primero (“Liliana Herrero”) y después siguieron saliendo varios, ya perdí la cuenta”, narró la intérprete que se presenta este fin de semana en Mar del Plata.



Ganadora de los más prestigiosos premios en Argentina, Herrero desde entonces sostiene decisiones estéticas y culturales dedicadas a explorar en raíces folklóricas nacionales, otorgándoles sonidos y tratamientos contemporáneos. Así, se propone una forma de interpretación más ligada a la re-composición que a la copia fiel de una obra popular en su versión original. “La intención es ponerme en la piel del tema. Si yo repitiera en hacer en la forma y el tono original que tiene la canción, estaríamos condenados a hacer repeticiones al infinito y no es lo que yo quiero hacer. Un intérprete es, de algun modo, alguien que inventa y crea”, analizó.

“Pienso que las canciones tienen algo más para decir, un hilo o una grieta por la cual ingresar, depende de la letra o del diseño melódico, depende de muchas cosas pero a veces es el motivo por la forma en la que yo elijo los temas y nunca hice covers, siempre lo he pasado por una búsqueda personal”

Herrero cree fielmente que en esa exploración es donde se encuentra el poder de la obra en sí, en la posibilidad de resistir nuevas visitas e interrogantes. Y es también donde logra exponer su áspera y particular voz, que trasciende fronteras estilísticas para adueñarse de su propio territorio musical. “El estilo se va armando en base a esa sonoridad que estoy buscando que no sé bien cuál es. Eso va apareciendo y a partir de ahí, si me gusta, voy planteando otros modos de cantarlo”, aseguró.

Y en este sentido agregó: “Siento que estoy cantando diferente a otros discos antiguos, en los que lo hice de otra manera, con otros instrumentos y otro sonido. Mi canto depende de los instrumentos y depende del sonido también“.

COMPONER UN DISCO DE INTERPRETACIONES

Liliana Herrero está convencida de que “cualquier persona puede cantar”. Sin embargo, en su caso al hacerlo apela a sus propias convicciones y no a lo que impone la industria musical para completar su repertorio. “Los discos tienen otro tiempo, no puede ser algo apurado. Tiene que ser algo pensado, después ver qué hilo une los temas y de ahí salen por lo general los títulos de los discos. Son varios procesos que significan esfuerzo, trabajo y mucha libertad para tomarlos. Para mi es una condición necesaria del arte”, resaltó.

“La búsqueda para un nuevo disco es el momento de mayor introspección. Qué sonido, qué instrumento, qué temas, hay que decidir muchas cosas. A mí me lleva un año componer un disco, como mínimo. Después viene todo el proceso de grabar, mezclar, masterizar”, explicó y apuntó: “La música es ritmo, es armonía y eso hay que trabajarlo. Así lo hizo Cuchi Leguizamon, Fito, Charly, Spinetta; muchos lo hicieron así. Tengo dónde recostarme en esas condiciones de trabajo que elijo”.

En los últimos años, muchos artistas coinciden en que los tiempos para lanzar un material son más cortos pero por su parte, Herrero sostuvo que en caso de ceder a eso “se vuelve un sonido más o menos homogéneo”. “Eso no es lo que a mí me gusta y, de alguna manera, cierta homogeneidad melódica, rítmica y armónica no es lo mejor para la música”.

Y si bien este año presentó un CD/Libro denominado “Mojones” junto a Teresa Parodi y Juan Falú, Liliana Herrero confió que su instinto creador se retomará: “Mi último disco fue en el 2019 pero pasaron muchas cosas en el medio. La pandemia, después falleció mi marido y el 2022 fue complejo para mí. Por eso, ahora me voy a poner pensar un nuevo disco en lo que queda de este año“. De todos modos, también reconoció que piensa en sacar “algún single” próximamente, mas allá de que “no le gusta” esa tendencia actual para lanzar música.

Pero, como toda búsqueda, sabe que la confección del disco completo le llevará tiempo para que el resultado sea fiel a sus principios. “Depende del disco, las personas con las que elija para trabajar. La música, cualquiera sea, es el resultado de un trato comunitario, de algo común. Yo prefiero no hacerlo sola y darles las partituras a los músicos porque el arte es una construcción colectiva, siempre pensé eso”, subrayó.

Por último, con cuarenta años dedicándose a la música, Liliana Herrero definió: “Cantar para mí significa pensar un territorio, significa pensar una patria. La voz piensa un repertorio, una patria, los vaivenes de esa patria”, cerró Liliana Herrero previo al concierto en Mar del Plata de este fin de semana.