Aldosivi y otro duro golpe: fue goleado por Chaco For Ever, el último de la tabla

El “Tiburón” recibió otro revés tras perder claramente por 3 a 0 ante el “Albinegro” por la fecha 20 de la Zona B de la Primera Nacional.

(Foto: prensa Chaco For Ever)

Aldosivi de Mar del Plata no puede conseguir regularidad y este domingo fue goleado por el último de la tabla, Chaco For Ever, por 3 a 0 con dos goles de Matías Romero y otro tanto sobre el final de Jonathan Dellarossa en el estadio Juan Alberto García por la fecha 20 de la Zona B de la Primera Nacional.

El Tiburón no mostró una buena imagen prácticamente en ninguna parte de los 90′ y ante un rival que generó mucho, finalmente sufrió una de las derrotas más dolorosas en lo que va de la temporada. Con este resultado, el conjunto marplatense alcanzó la décima caída y se mantiene con 22 puntos, aunque a 7 unidades del fondo de la tabla y a 6 puntos de la zona del Reducido en busca del segundo ascenso que otorga el certamen.

Los primeros minutos fueron para el Tiburón, que desde la creatividad y habilidad de Juan Manuel Olivares y las peligrosas trepadas de Ian Escobar inquietaron a la defensa rival. Así, la más clara del conjunto que dirige Teté Quiroz fue a los 5′, cuando Olivares mostró su gran pegada desde un tiro libre al costado derecho del área, pero su remate colocado al segundo palo no pudo abrir el marcador ya que la pelota se estrelló en el travesaño.

Con el paso de los minutos, Chaco For Ever comenzó a animarse y a crecer en el campo, especialmente con un muy nivel del ex Aldosivi Javier Iritier como generador de juego. Y fue justamente en los pies del Monito que el local marcó el 1 a 0 gracias a una pelota filtrada y milimétrica que dejó mano a mano a Romero, y el “9” sin perder tiempo remató cayéndose por encima de un Ingolotti que no llegó a achicar ni a evitar la apertura del marcador.

El golpe fue muy duro para el elenco marplatense, tanto que no pudo generar situaciones claras, ya que además no se sentía cómodo en el terreno de juego. Y esto lo aprovechó un envalentonado Chaco For Ever que a los 32′ tuvo una chance clarísima a partir de una buena jugada individual de Silva que entró al área, tuvo espacios y remató, pero allí apareció un espectacular Ingolotti para desviar la pelota, aunque dejó un rebote cerca que le quedó a Ríos, quien de forma increíble y prácticamente sin obstáculos remató ancho. Y eso no fue todo ya que a los 42′, Iritier volvió a dejar mano a mano a un compañero, esta vez a Ríos, que volvió a patear mal y la pelota se fue cerca del palo izquierdo.

Con mucho por mejorar, Aldosivi comenzó el complemento sin cambios. Pero con el correr de las acciones y la obligación de ir a buscar el tanto del empate, el conjunto marplatense le costó ser profundo y su rival seguía teniendo situaciones para estirar el marcador. La más clara se dio a los 55′ cuando Romero volvió a tener otro mano a mano pero en esta oportunidad volvió a responder con gran nivel Ingolotti, mientras que un minuto después, Ríos agarró a una defensa desorientada que le dejó muchos espacios y remató nuevamente fuera de los tres palos.

Tras el asedio del local, el partido estuvo interrumpido por más de 10 minutos luego de que en una pelota dividida, Luis Ingolotti saliera de forma desmedida y chocara sus rodillas con Gonzalo Ríos, quien inmediatamente tuvo que ser sustituido y salió del terreno de juego en ambulancia.

Tras el parate, Aldosivi continuó sin ideas y en defensa sufrió aún más, tanto que a los 85′ Callegari ocasionó un nuevo penal, tal y como sucedió en el partido por Copa Argentina, ya que se llevó puesto a Nicolás Silva. Desde los doce pasos, el que se hizo cargo de la ejecución fue Romero que con un remate cruzado marcó el 2 a 0.

Así y todo, aún quedaba tiempo para un tercer tanto, que se dio bajo una perfecta definición de Jonathan Dellarossa, que hizo su estreno con la camiseta del elenco chaqueño, y pagó su debut con gol a los 98′.

Aldosivi regresa de Resistencia, Chaco, con uno de los golpes más duros en lo que va del campeonato, con un 3 a 0 abajo ante el último de la tabla de posiciones, que no ganaba hacía un mes. El próximo encuentro, en el que está obligado a levantar cabeza para que los equipos del fondo de la tabla no se le acerquen, recibirá al siempre difícil Quilmes en el estadio José María Minella, el domingo a las 21.10.