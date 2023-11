Alvarado: a pocos días del regreso, falta de acuerdo para la continuidad de Martínez

José María Martínez apuntó contra la dirigencia. A la espera de solucionar el futuro del director técnico del “Torito”, el lunes el equipo volverá a los entrenamientos.

(Foto: archivo / Qué digital)

Mientras Alvarado ya se prepara para la vuelta a los entrenamientos después de lo que fue una temporada agotadora que lo tuvo envuelto en la lucha por el descenso, la continuidad de José María Martínez al frente del Torito es aún incierta. Mientras desde la dirigencia plantean que no pueden cubrir las expectativas del entrenador, Pancho Martínez siente que, más allá de las exiguas diferencias económicas, “no quieren que siga”.

El vínculo entre Alvarado y José María Martínez, que asumió como entrenador del conjunto de avenida Jara en el mes de mayo, por el momento no parece estar cerca de la continuidad. Si bien las diferencias han sido planteadas en términos económicos, Martínez deslizó en diálogo con el programa “La voz del estadio” de Radio Éter que las diferencias son económicas: “Si no me hubiese querido quedar en Alvarado, hubiese pedido algo como para no arreglar. Como pedí algo para arreglar, yo demuestro en los hechos que quiero continuar”.

En ese sentido, para el director técnico la diferencia entre las partes “es muy escasa”, por lo que siente que desde la comisión directiva “no quieren que siga”, sostuvo aunque reconoció que “es un derecho válido para ambas partes”.

La contratación de Martínez, cuyo vínculo está firmado hasta diciembre del 2024, había ocurrido en una situación más que comprometida: Alvarado se encontraba en la zona roja de los descensos al momento de su arribo al banco de suplentes, luego de la salida de César Vigevani. Con 16 puntos en 17 partidos, se ubicaba en el puesto 18 solamente por encima de San Telmo. Sin embargo, pudo empezar a sumar y asegurar la permanencia a dos fechas del cierre.

“Nosotros hicimos mucho esfuerzo estos seis meses. La remuneración nuestra fue muy baja y pensamos que, después de haber mostrado nuestro laburo y de haber hecho la campaña que hicimos después de haber tomado el club en la situación en la que lo tomamos, las compensaciones y las consideraciones tanto en la vida como en el fútbol deben estar”, declaró el entrenador que cosechó 28 puntos al frente del Torito, producto de siete partidos ganados, siete empatados y seis perdidos.

En consecuencia, el ex ayudante de Diego Armando Maradona en Dorados de Sinaloa deslizó que la falta de acuerdo pasa más por la “falta de deseo” de la dirigencia para que el vínculo continúe, más que por discrepancias de índole económicas.

En referencia a ello, Pancho expresó en esa misma entrevista: “Yo he puesto dinero de mi parte para estar en Alvarado los seis meses contento y feliz. Nosotros estamos muy felices, uno se encariña con lo que es la ciudad en sí y ahora vuelvo a casa con la incertidumbre del futuro pero cuando uno muestra lo que hace y muestra los valores, muestra la nobleza y la forma de proceder. También vale porque cuando es muy escasa la diferencia y no hay esfuerzo es mejor cortar para preservar las relaciones humanas”, explicó.

En cuanto a lo futbolístico, las charlas sobre el futuro de Alvarado, que se reincorporará a los entrenamientos el próximo lunes 13 de noviembre, no avanzaron mucho más allá del deseo de sostener a la mayoría del plantel. Referido a ese aspecto manifestó: “No alcanzamos a hablar respecto a incorporaciones, el mercado está complejo pero lo que más me preocupaba, más allá de las incorporaciones, era la continuidad de los futbolistas que nos habían dado satisfacciones”.

Finalmente, el entrenador que condujo al Torito a asegurar su continuidad en la Primera Nacional afirmó que no tiene “nada que esconder” y concluyó que “es mejor quedarse con el cariño de la gente, con mi cariño hacia la institución, hacia toda la dirigencia porque confío en mí y por eso les deseo lo mejor”.