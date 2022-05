Alvarado igualó ante Gimnasia de Mendoza y volvió a sumar en Mar del Plata

El “Torito” y el “Lobo” mendocino igualaron sin goles en el José María Minella en el marco de la fecha 17 de la Primera Nacional.

(Foto: prensa Alvarado)

Luego de lo que fue la dura derrota ante Chaco For Ever hace dos semanas, Alvarado volvió a sumar en condición de local luego de que igualara 0 a 0 ante el duro Gimnasia de Mendoza en el estadio José María Minella en el marco de la fecha 17 de la Primera Nacional.

Si bien en la jornada anterior el Torito consiguió su primera victoria como visitante, en esta oportunidad buscaba volver a sumar en Mar del Plata y encontrar una regularidad que le permita estar al acecho de los puestos de clasificación al Reducido en busca del ascenso a la máxima categoría.

Aunque no pudo conseguir los 3 puntos, el empate sirve por el contexto y el difícil rival de este domingo, el cual es uno de los protagonistas de la temporada. Tras igualar sin goles, el elenco conducido por el entrenador Manuel Fernández acumula 21 puntos producto de cinco victorias, seis empates y seis derrotas, números que lo colocan hasta el momento en el puesto 21 de un total de 37 instituciones que componen la segunda división del fútbol argentino.

Más allá de que en la primera parte no abundaron las situaciones, el arquero Pedro Fernández tuvo que aparecer en dos oportunidades para salvar la valla invicta: primero fue ante un remate de Leandro Ciccolini que sacó con los pies, mientras que minutos más tarde Diego Mondino lo tuvo de cabeza pero el experimentado arquero también logró salvar. Por su parte, en Alvarado la más peligrosa fue mediante un córner en el que conectó Agustín Irazoque pero su media vuelta provocó un débil remate sin problemas para el arquero Tomás Giménez.

El complemento siguió con un ritmo bajo de juego, con la intención de salir con prolijidad y por bajo pero esto se desvirtuaba ante una buena presión, por lo que ambos conjuntos se complicaban y, con el nerviosismo lógico de poder perder la pelota cerca de su arco, los pelotazos eran recurrentes.

Sin demasiada demostración de buen juego asociativo, el “10” de Alvarado, Leandro Vella realizó la más clara para su equipo a los 60′ mediante una individualidad. El ex San Martín de Tucumán se las ingenió para ponerse frente al arco rival, encaró dentro del área a cuatro defensores que no lo quisieron tocar para no hacer un penal, y cuando remató encontró a un atento Giménez que la embolsó sin demasiados inconvenientes.

Con el correr de los minutos, el encuentro no cambió demasiado y no hubo emociones hasta llegar a los últimos 10′- Allí fue cuando la figura del volante Ulises Ortegoza se hizo presente a los 80′ mediante una individualidad y luego, a los 90′, con un remate potente desde afuera del área. Pero el gritó de gol lo ahogó primero el arquero Fernández y sobre el final el palo.

Pero antes del cierre del juego, el árbitro Rodrigo Rivero le mostró en la misma jugada dos veces la tarjeta amarilla a Julián Vitale, por lo que el volate se fue expulsado y se perderá el próximo partido, cuando el conjunto marplatense visite a All Boys el sábado desde las 19.35 en el marco de la fecha 18 de la Primera Nacional.