“Dibu” Martínez: “En la Selección tengo un plus que no lo tengo en un club”

En la previa a la “finalísima” ante Italia, el arquero marplatense e indiscutido titular en la “Scaloneta” habló de su presente y le respondió a Kylian Mbappé.

(Foto: Instagram @emi_martinez26)

A pocos días de la “finalísima” entre Argentina e Italia en Londres y en la antesala al gran objetivo de la Selección como es el Mundial de Qatar, el indiscutido arquero marplatense Emiliano Dibu Martínez habló al respecto del partido del próximo miércoles, de la actualidad de la “Scaloneta”, sobre el malestar físico que acarrea desde la obtención de la Copa América y, además, le respondió a Kylian Mbappé, jugador de Francia, sobre el nivel de la competencia en Sudamérica.

Este viernes el seleccionado argentino tuvo su cuarto entrenamiento en Bilbao, enfocado en el partido con Italia en Londres del próximo miércoles cuando desde las 15.45 disputen la “finalísima”, copa que la juegan los ganadores de la última Copa América y último Eurocopa. Este sábado al mediodía, por su parte, realizarán una práctica abierta al público en el estadio San Mamés del Athletic Club para finalmente, una vez concluido el entrenamiento, viajar hasta Inglaterra con la mente puesta en levantar un nuevo trofeo para la Albiceleste.

“Para estar en el arco de la Selección hay que tener personalidad. Yo no me defino como un loco en el arco, pero defender a la Argentina siempre te genera un grado de adrenalina más que en un club. Es difícil de explicar pero cuando atajo en la Selección tengo un plus que no lo tengo en un club“, expresó el arquero formado en General Urquiza, Talleres y San Isidro de Mar del Plata a los micrófonos de TyC Sports y agregó: “Mi mujer siempre me dice ‘¿cómo podés ser una persona y en la cancha otra?’, y ahí le contesto, ‘en la cancha hago todo para ganar, imagínate con la Selección'”.

Con respecto al partido entre Argentina -campeón de América- e Italia -último campeón de la Eurocopa-, que se disputará el próximo miércoles en Wembley desde las 15.45, horario argentino, Dibu Martínez manifestó que “la famosa Scaloneta está cada vez más fuerte“, y aseguró que van a salir con la misma mentalidad con la que enfrentaron a Brasil en la final del Maracaná en la final de la Copa América, “sabiendo que vamos a ganar”.

También se refirió a las declaraciones de Mbappé, quien aseguró que los países de Europa tienen ventaja por sobre Argentina y Brasil ya que los europeos “siempre jugamos partidos de alto nivel”, y Dibu Martínez le salió al cruce. “Bolivia en La Paz, Ecuador afuera con 30°C, Colombia que no te deja respirar, pero bueno, ellos siempre juegan en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es viajar y jugar en Sudamérica”, respondió el actual arquero del Aston Villa de 29 años.

Otra de los temas de que habló Dibu fue sobre una lesión que acarrea desde la Copa América y que le impidió jugar algunos partidos en el Aston Villa. “Tenía un dolor en el tendón rotuliano. Después de la Copa América paré 6 o 7 días, fui directo a la pretemporada, y eso me complicó el menisco de la otra rodilla. Ahora cuando tenga vacaciones voy a Buenos Aires a tratarme con el doctor especialista Jorge Batista y me voy a quedar en Mar del Plata 20 días“, finalizó.