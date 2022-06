Dibu Martínez: “Salir campeón en el Maracaná y en Wembley es un sueño”

Las primeras palabras del arquero marplatense luego de la gran actuación de Argentina en la victoria y coronación de la Finalissima ante Italia por 3 a 0.

(Foto: prensa Selección Argentina)

Desde que defendió el arco de la Selección Argentina por primera vez se ganó el corazón de los argentinos y no salió más. El marplatense Emiliano Dibu Martínez es uno de los inamovibles por el entrenador Lionel Scaloni en un seleccionado que, tras casi tres décadas de sequía, logró salir dos veces campeón con una diferencia de tan solo un año, primero en la Copa América en Brasil y este miércoles, de la Finalissima en Inglaterra luego de vencer con claridad a Italia por 3 a 0. “Salir campeón en el Maracaná y en Wembley es un sueño“, manifestó el arquero de 29 años a pocos minutos de la consagración.

A cinco meses y medio del Mundial de Qatar, el momento de la Albiceleste es ideal. Y una de las claves del desahogo y de esta gran actualidad es el marplatense Dibu Martínez, quien después de lucharla en gran parte de su carrera yéndose a préstamo en varias temporadas a diferentes clubes, le llegó el turno de demostrar en el Arsenal inglés y posteriormente en el Aston Villa. Y allí tuvo actuaciones que lo catapultaron directamente en el arco de la mayor de Argentina.

Para asegurarse ese puesto fue indispensable ser una de las figuras en la Copa América, y luego terminar de consolidarse en las Eliminatorias Sudamericanas. Y como si fuera poco, a muy poco para el comienzo y del sueño del Mundial de Qatar, el surgido en General Urquiza, Talleres y San Isidro de Mar del Plata dio una nueva vuelta olímpica, esta vez en Inglaterra.

Este miércoles se enfrentaron los campeones de América y Europa en el mítico estadio de Wembley, y con una soberbia actuación, la Scaloneta goleó a Italia por 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala para sumar una nueva estrella. Tan buena fue la actuación, que prácticamente el “1” no tuvo inconvenientes.

“Sabemos lo buenos que eran ellos pero nosotros no los dejamos dar vuelta en ningún momento, nos enfocamos y hasta podríamos haber hecho algún gol más”, manifestó Dibu Martínez con la medalla en su pecho a los micrófonos de ESPN una vez finalizado el encuentro.

El estadio estuvo repleto de argentinos y argentinas, entre los que se encontraba parte de la familia Martínez, y festejaron junto al arquero esta nueva coronación en la Selección Argentina en un escenario más que particular: “Es algo increíble. Salir campeón en el Maracaná y en Wembley es un sueño del que no sé si me voy a despertar”, confió.

Además de la coronación y una nueva estrella -el vigésimo título en la historia argentina-, el combinado nacional llegó a 32 partidos consecutivos sin perder (entre amistosos, Copa América, Eliminatorias y Finalissima) y así superó el récord que construyó la Selección de Alfio Coco Basile entre 1991 y 1993, años en los que se consagró campeón en la Copa América y del Trofeo Artemio Franchi conseguido en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

Tras este nuevo título, el elenco argentino disputará el domingo desde las 15 a Estonia, en un amistoso que se disputará Estadio El Sadar, ubicado en la ciudad de Pamplona y en el que seguramente el entrenador Scaloni le dará la chance a varios de los jugadores que no son regularmente titulares.