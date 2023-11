(Fotos: ATP Tour ES)

El marplatense Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers tuvieron un gran triunfo este martes ante la dupla de Ivan Dodig de Croacia y Austin Krajicek de Estados Unidos por 6-4 y 6-4 en el partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo Verde de las ATP Finals en Turín, Italia. Con esta victoria, se metieron en semifinales antes del último partido de la zona, que será este jueves frente a Máximo González y Andrés Molteni.

Luego de la victoria en el debut en el Torneo de Maestros que reúne a las ocho mejores parejas de la temporada, Horacio Zeballos y Marcel Granollers debían enfrentarse ante la primera pareja preclasificada.

Ahora, a la espera de definir si ocuparán el primer o el segundo lugar del grupo, Zeballos y Granollers se toparán este jueves contra Máximo González y Andrés Molteni, primera dupla completamente argentina en disputar este certamen, que perdieron en su segunda presentación ante el mexicano Santiago González y el francés Edouard Roger-Vasselin por 6-4 y 6-4.

En la instancia de semifinales del Torneo de Maestros, programadas para el sábado 18, las primeras parejas clasificadas de cada grupo se enfrentarán con las segundas en busca de la final que será el domingo 19.

El Grupo Rojo, en tanto, está conformado por las parejas del holandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupski, el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Slisbury, el indio Rohan Bopanna y el australiano MatthewEbden, y los australiano Rinky Hijikata y Jason Kubler.

Spring in their step 🏃‍♂️@M_Granollers & @HoracioZeballos edge closer to the semi-finals 6-4 ahead of Dodig/Krajicek#NittoATPFinals pic.twitter.com/YweVEkgkvu

— ATP Tour (@atptour) November 14, 2023