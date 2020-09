Emiliano Martínez se convirtió en el arquero argentino más caro de la historia

El marplatense de 28 años, de última temporada en el Arsenal inglés, vestirá la camiseta del Aston Villa por un pase que ronda los 20 millones de libras.

Emiliano Martínez (Foto: prensa Arsenal)

El marplatense Emiliano Martínez sigue pisando firme en Europa ya que durante este fin de semana se convirtió en el arquero argentino más caro de la historia del fútbol tras cerrar con el club Aston Villa en una negociación que ronda los 20 millones de libras.

Luego de lo que fue una gran temporada en lo personal para Dibu, en la que terminó como titular en el arco del Arsenal por la lesión del arquero alemán Leno, y en la que además pudo gritar campeón de la FA Cup luego de vencer en la final a su máximo rival, Emiliano Martínez necesitaba un traspaso para afianzarse con el puesto de titular en un club importante de Inglaterra y a raíz de eso, soñar con la posibilidad de ser convocado nuevamente por Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

En el marco de una nueva temporada que inició este fin de semana pasado, el Arsenal abrió la primera fecha frente al Fulham y el arquero marplatense no fue convocado, quedando en evidencia que su futuro no seguía en Londres. Según el sitio web británico The Guardian, Martínez tenía ofertas concretas del Brighton y el Aston Villa pero este último club inclinó la balanza al ofertar una cifra que ronda los 20 millones de libras (el equivalente a esos 21.500.000 euros) y un contrato hasta 2024, para ser el reemplazante del experimentado español Pepe Reina.

Este pase supera largamente a su colega que también actúa en la Premier League, en este caso Wilfredo Caballero, actualmente en Chelsea, por quien en su momento Manchester City le pagó 8 millones de euros al Málaga español. Por su parte, también es el jugador marplatense más caro: detrás de él aparece Matías Vuoso, por el que el Manchester City le pagó a Independiente en el 2002 unos 7,5 millones de euros.

En la temporada 2019/20, Emiilano Martínez disputó nueve jornadas (ocho como titular) de la Premier League , luego de la grave lesión del arquero alemán Bern Leno. El marplatense tuvo encuentros en los que fue determinante para que los Gunners sumaran puntos, aunque el Arsenal no tuvo la temporada deseada en la liga inglesa al finalizar en la octava posición con 56 puntos.

En total, el marplatense vistió la camiseta del Arsenal durante 15 partidos en la temporada (14 como titular), recibió doce goles y logró mantener el arco invicto en seis ocasiones.

En esta millonaria transacción, el club argentino Independiente se llega a beneficiar ya que el marplatense realizó inferiores en la institución de Avellaneda para luego dar el salto a Europa. Además del Arsenal, Emiliano Martínez estuvo en forma de préstamo en el Sheffield Wednesday FC, Rotherham, Wolverhampton, Getafe y Reading.

Luego de tanto luchar, de tener un posibilidad en el arco del Arsenal, Emiliano Martínez logrará afianzarse en el puesto de arquero de un equipo de la Premier League, una de las mejores ligas del mundo del fútbol. Por su parte, el Aston Villa ascendió a la primera división inglesa en el 2019, y en la última temporada se salvó del descenso en la última fecha.