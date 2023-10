Fútbol local: así llegan los equipos a las semifinales del Torneo “Dibu Martínez”

Este sábado Kimberley recibe a Atlético Mar del Plata y Deportivo Norte visita a River desde las 16. Posibles formaciones y detalles de las series.

Atlético Mar del Plata visita a Kimberley. (Foto: Francisco Giovanoni)

En la tarde de este sábado se pondrán en marcha las semifinales del Torneo “Dibu Martínez” con dos partidos vibrantes que paralizarán al fútbol de Mar del Plata. Por un lado, Kimberley recibirá a Atlético Mar del Plata, mientras que Deportivo Norte deberá visitar a River. Posibles formaciones, detalles de las series y un recorrido por la temporada de cada equipo.

El predio de Polonia y Vértiz será anfitrión este sábado desde las 16 de un duelo imperdible por las semifinales de ida de la Liga Marplatense de Fútbol. Kimberley, que también piensa en su debut en el Torneo Regional Amateur, recibirá a Atlético Mar del Plata con el objetivo de hacer valer su localía para ir en ventaja a la casa del Decano.

Para el encuentro con Atlético Mar del Plata, Mariano Mignini tiene todo listo después de haber ajustado los últimos detalles en la práctica de este viernes. En ese sentido, el Dragón saldrá a la cancha con Nazareno Orellana; Tomás Loscalso, Joaquín Algañaraz, Francisco Radetich y Leandro Páez; Agustín Vázquez, Franco Mañas y Tomás Bonzón; Ezequiel Goiburu, Pablo De Hoyos y Ever Ullúa.

El panorama por el lado del Decano, en cambio, no es tan claro. Con algunas dudas y la ausencia de Silvio Vedda, que llegó a las diez amonestaciones, Martín Quintas no podrá repetir los once que vencieron a Quilmes por los cuartos de final. En esa oportunidad, Mar del Plata formó con Sebastián Nieto; Lucas Chaparre, Martín Santa Cruz, Emiliano Rodríguez y Vedda; Enzo Vértiz, Matías Sosa, Matías Faguaga y Dimas Morales; Elías Medina y Marcos Rondanina.

Por su parte, en el “Juan José Carnevalli” habrá desde las 16 un duelo no menos explosivo en el primer chico de la otra llave semis del Torneo “Dibu Martínez”: River recibirá en La Pradera a Deportivo Norte con la expectativa de hacerse fuerte ante su gente.

Para enfrentar al Aurinegro, el director técnico del Tripero, Eugenio Ramajo, tiene todo confirmado. En ese sentido, River irá con Elio Aquisto en el arco; Diego Paraschuk, Federico Amodio, Nazareno Medina y Lucas Gopar; Jerónimo Palacios, Brian Morra, Emanuel Ogas y Juan Ignacio Alves; Esteban De Olivera y Raúl Melga.

Por el lado de Norte, Leonardo Durso despejó todas las dudas en la práctica del viernes y visitará a River con Villalba en el arco; Iriarte, Coppens, Fortete y Fredes; Benítez, Loscalso y Ceratto; Cejas, Di Martino y Collantes.

Cabe recordar que, a diferencia del resto de los playoffs, las semifinales se disputarán a partidos de ida y vuelta, al igual que la final que decidirá al campeón del torneo “Dibu Martínez”.

CÓMO LLEGARON LOS EQUIPOS A LAS SEMIFINALES

Luego de un arranque irregular, Kimberley encontró desde la llegada de Mariano Mignini al banco de suplentes la solidez necesaria que le permitió perfilarse como un serio contendiente en la pelea por el título. El campeón defensor terminó quinto en la Zona Campeonato con 18 puntos (cinco partidos ganados, tres empatados y cinco perdidos) y en la serie de octavos de final derrotó por 3 a 0 a Círculo Deportivo con goles de Ever Ullúa, Uriel Rossi y Pablo De Hoyos.

En cuartos, el Verdiblanco se impuso en el Juan José Carnevalli por 1 a 0 frente a General Urquiza gracias al tanto de De Hoyos de penal y accedió a jugar su séptima semifinal consecutiva. De esta manera, el Dragón continúa a paso firme en su carrera por defender la estrella conseguida el año pasado mientras que en el horizonte ya se recorta su estreno en el Regional que será este 29 de octubre ante Sarmiento de Dolores.

Atlético Mar del Plata, por su parte, fue uno de los privilegiados que accedió al cuadro de cuartos de final directamente desde la segunda fase. En la Zona Campeonato concluyó como escolta de Deportivo Norte con 25 unidades, con siete partidos ganados, cuatro empatados y dos perdidos, por lo que obtuvo el beneficio de saltarse una ronda de playoffs.

Ya en cuartos de final, los de Martín Quintas lograron superar no sin suspenso a Quilmes por 2 a 1 para así meterse en la siguiente instancia. Es que el Decano lo ganaba por 2 a 0 en el “Pichi Fullaondo” con tantos de Dimas Morales y Valentín Goñi (en contra), pero el Cervecero le agregó incertidumbre a la serie luego de descontar en el inicio del complemento a través de Nahuel Santillán. Mar del Plata supo defender la ventaja y ahora se enfrentará ante Kimberley con la ilusión de dejarlo afuera de la carrera por el bicampeonato.

En lo que respecta a River, los de Ramajo se metieron entre los cuatro mejores de la temporada después de terminar la segunda fase en la séptima posición de la Zona Campeonato con 17 puntos, producto de 4 partidos ganados, cinco perdidos y cuatro empatados.

En octavos de final se cruzó con Alvarado, al que venció por penales luego de igualar 1 a 1 en los 90 reglamentarios con goles de Raúl Melga y Alexis Latorre. En la tanda de penales, River aprovechó los yerros de Marco Miori y Matías Pérez y se terminó llevando la clasificación por 4 a 3. Luego, en cuartos consiguió un triunfazo en el Bosque contra Banfield por 1 a 0 con un nuevo grito de su figura, Raúl Melga. Así, los de Ramajo se llevaron el boleto para para volver a una semifinal después de nueve años: la última había sido en el Clausura del año 2016.

Deportivo Norte, en tanto, fue el primer clasificado a la instancia de cuartos de final tras quedarse con la primera colación de la Zona Campeonato. Allí ganó ocho partidos, empató tres, perdió dos y terminó cosechando 27 puntos.

En el primer mano a mano que le tocó disputar, los de La Perla vencieron en el “Carlos Miori” a San José por 1 a 0 con gol de Jesús Collantes, que gritó su vigésimo tanto en el año, y avanzó a semis, donde ahora tendrá una dura prueba ante los de avenida Juan B. Justo.