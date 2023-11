Liga Marplatense: se definen los finalistas del Torneo “Dibu Martínez”

Este sábado desde las 14 Atlético Mar del Plata recibe a Kimberley y River visita a Deportivo Norte en busca de la final del fútbol local.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El fútbol local entró en instancias de definiciones. Luego de los marcadores estrechos que dejaron los partidos de ida de las semifinales de la Liga Marplatense de Fútbol entre Kimberley/Atlético Mar del Plata y River/Deportivo Norte, las series quedaron abiertas y todo se resolverá este sábado desde las 14.

Sin margen para los habituales retrasos, las semifinales de vuelta del Torneo “Emiliano Dibu Martínez” preludiarán la gran final de la Copa Libertadores de América que Boca Juniors jugará desde las 17 contra el Fluminense de Brasil en el Estadio Maracaná. Pero antes del evento continental, en Mar del Plata la tarde de sábado será testigo de dos series aún irresueltas que, luego de los primeros 90 minutos donde la paridad fue la regla, definirán a los finalistas 2023 de la Liga Marplatense.

El último fin de semana terminó siendo para Kimberley más auspicioso de lo que comenzó, coronado además por la victoria por 4 a 1 ante Sarmiento de Dolores en el debut del Torneo Regional Amateur. Es que si bien en el campeonato doméstico no logró conseguir un triunfo en su casa frente a Atlético Mar del Plata que le permitiera afrontar la vuelta con la ventaja a su favor, el empate 1 a 1 conseguido en el octavo minuto de adición lo mantiene vital en la carrera por la defensa del título.

Ahora, el Dragón, mientras también prepara su viaje a Ayacucho donde el domingo por la tarde chocará ante Atlético por la segunda fecha del Regional, deberá visitar al Decano en busca del boleto que le permita meterse en una nueva final. Para ello Mariano Mignini, que sufrió las bajas de Franco Mañas y Pablo De Hoyos por haber alcanzado las cinco amonestaciones, no podrá repetir los mismos once que salieron desde el arranque en la ida.

En esa oportunidad, el Dragón formó con Nazareno Orellana; Tomás Loscalso, Joaquín Algañaraz, Francisco Radetich y Leandro Páez; Agustín Vázquez, Franco Mañas y Tomás Bonzón; Ezequiel Goiburu, Pablo De Hoyos y Ever Ullúa.

Por su parte, al Blanquinegro, que lo ganaba con el tanto de Dimas Morales a los 36’ del primer tiempo y que jugó casi todo el complemento con un hombre menos por la expulsión de Paulo Tello, se le escurrió en la última pelota del encuentro una victoria que lo dejaba en una posición más que expectante para terminar de sellar el pasaje a la final como local.

El panorama para Martín Quintas, con respecto al equipo que pondrá, no es menos incierto que el del Dragón. A la ausencia del expulsado Tello se le debe sumar la suspensión por un partido que sufrió Lucas Chaparre tras acumular diez tarjetas amarillas. En ese sentido, y a la espera de la confirmación para este sábado, en la ida Mar del Plata había formado con Sebastián Nieto; Lucas Chaparre, Martín Santa Cruz, Paulo Tello y Cristian Álvarez; Enzo Vértiz, Matías Sosa, Matías Faguaga y Dimas Morales; Elías Medina y Marcos Rondanina.

El que sí pudo sacar una diferencia aunque mínima fue Deportivo Norte. El Aurinegro fue más efectivo y venció como visitante a River con gol de Jesús Collantes que, con 21 gritos, se trepó a lo más alto de la tabla de goleadores.

Después de un partido en el que los detalles marcaron la diferencia, los de la Pradera, que pese a la paridad tuvieron las chances más claras para desnivelar el marcador, visitarán el Carlos Miori con la ilusión de dar vuelta la serie.

Para tratar de conseguir ese objetivo y meterse en la gran final, Eugenio Ramajo no contará con Esteban Lemes de Olivera que llegó a las cinco amarillas. En tal sentido, el equipo para visitar a los de la Perla sería muy similar al del primer chico: Elio Acquisto en el arco; Diego Paraschuk, Federico Amodio, Nazareno Medina y Lucas Gopar; Jerónimo Palacios, Brian Morra, Emanuel Ogas y Juan Ignacio Alves; Esteban Lemes De Olivera y Raúl Melga.

Quien tampoco podrá repetir alineación será Leonardo Durso que sufrió la baja de Emiliano Coppens, su primer marcador central, por haber acumulado cinco amonestaciones y tampoco contará, por el mismo motivo, con Laureano Vega que en el último partido ingresó desde el banco de suplentes.

Así, los once para tratar de conservar la ventaja obtenida en la ida no sufriría demasiadas modificaciones con respecto al primer duelo. En esa oportunidad los once iniciales que visitaron a River fueron Agustín Villalba en el arco; Fermín Iriarte, Coppens, Emiliano Fortete y Enzo Fredes; Joaquín Benítez, Valentino Loscalso y Mario Elía; Agustín Cejas, Mauricio Di Martino y Jesús Collantes.