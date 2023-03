Gol de Milagros Menéndez en la victoria de Racing ante Banfield

La marplatense fue clave con una muy buena definición para el triunfo de la “Academia”. Además, Bárbara Calvo fue una de las figuras en el clásico entre Huracán y San Lorenzo.

(Foto: prensa Racing)

Con una muy buena definición, la delantera marplatense Milagros Menéndez fue clave con un gol para que Racing venciera como visitante en el estadio Florencio Sola a Banfield por 1 a 0 en el marco de la cuarta fecha del torneo de primera división del fútbol femenino de Argentina.

La delantera nacida en Mar del Plata hace 25 años no solo fue titular en el equipo dirigido por el entrenador Agustín Benchimol sino que con un muy lindo tanto fue fundamental para que la Academia se quede con los 3 puntos y sume su segunda victoria en el torneo.

Es que a los 50′, Milagros Menéndez fue muy bien habilitada por Sindy Ramírez y quedó de frente a la arquera del Taladro Brenda Molinas, quien quedó desparramada en el piso tras un buen amague y pisada de la delantera, que una vez que eludió a la rival quedó de cara al arco y le alcanzó con una sutil definición para convertir el 1 a 0, resultado que finalmente fue el definitorio.

📽️ Con este golazo de Mili Menéndez, Racing le ganó a Banfield en la 4ª fecha del Torneo de Primera de @afa. ¡Vamos Academia! 💙💪🏻 pic.twitter.com/C4WnXYiDUB — Racing Club (@RacingClub) March 19, 2023

Esta victoria también contó con la presencia de la defensora marplatense Maricel González, quien ingresó a los 58′ en lugar de Florencia Curril. Es así que Racing acumula 6 puntos producto de dos triunfos y dos caídas y en la próxima fecha recibirá a uno de los grandes candidatos como lo es la UAI Urquiza, que hasta el momento es el líder del certamen junto a San Lorenzo y Boca con 10 puntos.

Justamente San Lorenzo no pudo quedar solo en la primera posición ya que este sábado se midió ante su clásico rival, Huracán, y en un partido muy peleado y disputado en la mitad de cancha, ambos equipos no se sacaron ventajas y finalizaron 0 a 0. En esta igualdad en el Bajo Flores una de las grandes figuras fue la volante marplatense Bárbara Calvo, quien por derecha siempre se mostró como una opción en ataque y desequilibró en varios pasajes del encuentro. Cabe recordar que Calvo en la anterior jornada anotó su primer gol en la temporada.

Con este empate, el Globo de Parque Patricios cosecha 5 puntos y se ubica en el puesto 12 de una tabla conformada por 20 equipos. En la próxima fecha, Huracán recibirá a S.A.T., equipo que mejoró notablemente con respecto a campañas anteriores y también acumula 5 unidades.

Cabe recordar que la otra marplatense que se encuentra en la máxima categoría del fútbol femenino argentino es Magaly Badilla, pero la anterior semana sufrió la fractura de clavícula, debió ser operada y deberá estar varias semanas fuera de la cancha.