Guillermo Vilas fue reconocido por la Asociación Argentina de Tenis

El tenista marplatense fue distinguido por la AAT con dos cargos de por vida: Capitán Honorario de Copa Davis y Embajador Mundial del Tenis Argentino.

(Foto: AAT)

El marplatense Guillermo Vilas, el mejor tenista argentino de la historia, recibió este martes un reconocimiento de parte de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) con dos distinciones de por vida: Capitán Honorario de Copa Davis y Embajador Mundial del Tenis Argentino.

Guillermo Vilas, de 67 años, se encuentra en Montecarlo sin posibilidades de viajar a la Argentina y, frente a la incertidumbre por la pandemia de coronavirus, la Asociación decidió hacer público este reconocimiento para iniciar el camino hacia el centenario de la AAT, que culminará el 2 de septiembre de 2021.

Como complemento, se le entregó a Vilas la campera oficial de Copa Davis con su número histórico de representación y año del debut (Nº 22 / 1970) y el diploma correspondiente del Salón de la Fama como Embajador y Capitán Honorario.

Gracias, de parte de mi familia y mía, gracias AAT. https://t.co/jKVwdbtf1a — Gᴜɪʟʟᴇʀᴍᴏ Vɪʟᴀs (@GuilleVilasOK) June 30, 2020

Al recibirlos, Vilas expresó: “Lo acepto y agradezco, no importa si llega tarde o temprano en mi vida, lo que importa es que se acuerden. Siempre traté de comportarme bien mientras representaba al país, haciendo lo mío o por la Copa Davis, una competencia que amé. No son las ironías del destino, para mí es más que simbólico y lo valoro por el respeto con el que me otorgan estas distinciones”.

Por su parte, Agustín Calleri, extenista y actual presidente de la AAT, declaró: “Los jugadores de tenis que actualmente encabezamos a la AAT conocemos la importancia de este tipo de reconocimientos y consideramos un honor que, a pesar de que no pudo ocupar físicamente estas designaciones en su momento, podamos valorar a Guillermo de la manera en que merece. Representa una gran responsabilidad para nuestra gestión y él hizo suyos los nombramientos con total humildad”.