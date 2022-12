“Le pude hacer upa”, la publicación de Dibu Martínez con la copa del mundo

(Foto: FIFA)

Mientras se espera la llegada de la Selección Argentina al país después de haberse consagrado campeona en el Mundial de Qatar 2022, el arquero marplatense Emiliano Dibu Martínez publicó en sus redes sociales una foto abrazado a copa con la leyenda “Le pude hacer upa”, en relación a los dichos de Lionel Messi antes de la final de la Copa América de Brasil que quedaron registrados en un documental sobre la Scaloneta.

“Le pude hacer upa 🏆” y la foto de él abrazado a la copa del mundo en el avión que trae a la Selección al país fue publicada este lunes la mañana por el arquero marplantese mientras el equipo estaba en una escala técnica en el aeropuerto de Roma, Italia, tras partir de Qatar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

La referencia surge de lo popular que se volvió una frase de Messi reflejada en el documental “Sean eternos: campeones de América” -que retrata con imágenes inéditas el camino de la Selección al título en el Maracaná ante Brasil en la Copa América 2021– cuando en medio de la arenga de cara a la final el mejor jugador del mundo usó esas palabras para describir la situación que había pasado el marplatense en medio del torneo y el nacimiento de su hija.

En detalle el avión, un Airbus 330-200, ploteado con los colores y las imágenes de los jugadores de la Selección, partió este domingo desde Doha alrededor de las 10.45 (4.45 hora argentina) y arribó a Roma cerca de las 14.30 (10.30 de argentina) para una escala de reabastecimiento de combustible y luego despegará nuevamente rumbo a Buenos Aires.

La llegada está prevista, en principio, para las 2.25 del martes aunque de todas maneras fuentes aeronáuticas señalaron que “ese horario puede sufrir modificaciones, ya que no es un vuelo regular, sino un charter contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y por lo tanto sujeto a modificaciones”. De acuerdo a lo detallado por Télam, por el momento se espera que una vez que arribe el vuelo a Buenos Aires el plantel se dirija hacia el predio de la AFA, ubicado muy cerca, sobre la avenida Riccheri.

A su vez, este lunes desde la AFA anunciaron que el plantel partirá el martes al mediodía hacia el Obelisco para festejar el título mundial con las y los hinchas de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras ese festejo se espera una posible llegada de Dibu Martínez a Mar del Plata, aunque por el momento no se conocen detalles ni de día ni de horario.

Además de la publicación con una foto abrazado a la copa del mundo, en las últimas el marplatense en su cuenta de Twitter había compartido una imagen suya de este domingo mientras se apoyaba sobre la copa y una del pasado cuando vistió la camiseta de Independiente de Avellaneda.

How it started How it’s going pic.twitter.com/cK75GytW9j

— Emi Martínez (@emimartinezz1) December 18, 2022