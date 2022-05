Luca Vildoza, presente en un nuevo partido de playoffs de la NBA

El base marplatense disputó los últimos 43 segundos del duelo en el que los Celtics le ganaron a los Bucks por 116 a 108 e igualaron 2 a 2 la serie de semifinales.

El base marplatense Luca Vildoza volvió a estar en el rectángulo de juego en un partido de los playoffs de la NBA y en esta oportunidad disputó los últimos 43 segundos en el partido en el que su equipo, Milwaukee Bucks, cayó por 116 a 108 ante los Boston en el estadio Fiserv Forum por las semifinales de la Conferencia del Este.

Con este resultado, el histórico Celtics igualó la serie de semifinales por 2 a 2 y el quinto juego será el próximo miércoles cuando desde las 20 (horario argentino) se vuelvan a ver las caras en el TD Garden. Además, este partido fue el quinto de Vildoza en su corta estadía en la franquicia estadounidense, todos en playoffs.

En los 43 segundos que tuvo acción, Luca Vildoza no pudo tener contacto con el balón en el ataque de los Bucks, por ende no sumó estadísticas positivas, ni tampoco demasiado contacto físico en la marca en la última bola del partido ya que no se disputó la ofensiva por la inalcanzable ventaja que habían sacado los visitantes.

Junto al exQuilmes en esos segundos “basuras” para darle descanso a sus figuras estuvieron Jordan Nwora, Jevon Carter, Rayjon Tucker y Thanasis Antetokounmpo.

La gran figura del encuentro para este 2 a 2 en la serie fue Al Horford con 30 puntos y 8 rebotes seguido por su jugador estelar, Jayson Tatum, que también sumó 30 unidades y capturó 5 rebotes. Además fue indispensable el aporte en ambos sectores de la cancha de Marcus Smart que terminó con 18 puntos y 8 asistencias y de Jaylen Brown con otros 18 puntos.

Por su parte, en Milwaukee, nuevamente el gran destacado fue el griego Giannis Antetokounmpo que firmó una planilla de 34 puntos, 18 rebotes y 5 asistencias, seguido por el base titular Jrue Holiday con 16 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias. Cabe mencionar que los Bucks, últimos campeones de la NBA, disputan esta serie de semifinales de la Conferencia Este sin la presencia de dos jugadores muy importantes para el entrenador Mike Budenholzer como lo son Khris Middleton y George Hill.