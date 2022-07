Buen arranque de Luca Vildoza y los Bucks en la Summer League de la NBA

(Foto: archivo / prensa Bucks)

Tras la llamativa situación de haber sido cortado y luego vuelto a contratar, el base marplatense Luca Vildoza estuvo presente en el primer partido de la pretemporada cuando su equipo, Milwaukee Bucks, venciera por 94 a 90 a los Brooklyn Nets por la Summer League de la NBA.

En el primer partido y con la número 6 en su espalda, Luca Vildoza fue partícipe del quinteto inicial y aportó 7 puntos (1/3 en dobles, 1/4 en triples y 2/2 en libres), cuatro rebotes, dos asistencias y un robo en casi 23 minutos en cancha. Además cometió dos infracciones y perdió la pelota en tres oportunidades.

La Summer League es un tradicional campeonato veraniego que se desarrolla luego de haberse concluido el Draft (procedimiento de selección de jugadores para entrar en la NBA) y que además de reunir a varios de los jugadores drafteados, también lo disputan algunos invitados y aquellos jugadores que tienen menos de tres temporadas en la NBA. Este torneo es una buena prueba para evaluar la adaptación del exQuilmes a la liga más importante del mundo.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Luca Vildoza disputa el certamen de pretemporada sino que el año pasado estuvo en dos partidos del certamen desarrollado en Las Vegas cuando defendió la camiseta de la franquicia de los New York Knicks. Luego, una lesión la apartó del resto del torneo y del comienzo de la pretemporada junto al principal plantel, situación que hizo perder terreno en la consideración del entrenador y posteriormente lo cortaron.

Luca sneaking right past ya to get the bucket. pic.twitter.com/KW9Pg0Tcto

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 9, 2022