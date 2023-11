Mar del Plata y Norte empataron en la ida de la final del fútbol local

SÍNTESIS

Atlético Mar del Plata (2): Sebastián Nieto; Cristian Álvarez, Emiliano Rodríguez, Martin Santa Cruz y Dimas Morales; Enzo Vértiz, Matías Sosa y Matías Faguaga; Elías Medina, Marcos Rondanina y Sebastián Batista. DT: Martín Quintas.

Deportivo Norte (2): Agustín Villalba; Fermín Iriarte, Emiliano Coppens, Emiliano Fortete y Enzo Fredes; Agustín Cejas, Joaquín Benítez, Valentino Loscalso y Mauricio Di Martino; Mario Elía y Jesús Collantes. DT: Leonardo Durso.

Goles: 10’ PT Medina (ATL), 19’ PT Di Martino (NOR), 7’ ST Medina (ATL).

Cambios: 8’ ST Silvio Vedda por Rondanina (ATL), 17’ ST Juan Ceratto por Benítez (NOR), 32’ ST Laureano Vega por Collantes, 43’ Santiago Valdez por Batistas (ATL).

Amonestados: Santa Cruz y Rodrígez (ATL), Benítez y Coppens (NOR).

Árbitro: Darío Rojas

Estadio: José María Minella