Milagros Menéndez continuará su carrera en el Granada de España

La delantera marplatense se va de Racing Club y pega el salto a Europa, donde disputará la segunda división del fútbol español.

(Foto: AFA)

La marplatense Milagros Menéndez no para de crecer y después de una temporada que se cerró de manera prematura por el avance del coronavirus y en el cual vistió la camiseta de Racing Club, seguirá su carrera en el fútbol europeo, más precisamente en el Granada de España, equipo que participa en la segunda división del fútbol español.

La delantera pega el salto a Europa merecido y ganado a base de sacrificio, goles y buenas participaciones, tanto en la Academia como en la Selección Argentina y anteriormente en la UAI Urquiza.

Luego de la histórica participación de Argentina en el Mundial Femenino de fútbol, Menéndez fichó para un grande del país como Racing y no le fue para nada mal. En la temporada 2019/20, convirtió 10 tantos (tres a Platense, dos a El Porvenir y uno a Excursionistas, River Plate, Independiente, Defensores de Belgrano y a Lanús, el único de tiro penal), pero también dejó su sello en asistencias, con seis en total (dos ante Huracán y Defensores de Belgrano y una frente a Independiente y a SAT).

Con su buen aporte, Racing se había metido entre los ocho mejores para disputar la Zona Campeonato del Torneo Rexona, pero finalmente no se llegó a desarrollar por la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y la posterior finalización temprana del certamen por parte de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Finalmente, con el arribo oficial de Milagros Menéndez al Granada, la marplatense compartirá plantel con la experimentada argentina Mariela del Carmen Coronel, mediocampista que estuvo en la selección femenina que disputó el primer mundial en la historia junto a la delantera. Además, será compañera de la chilena Bárbara Santibáñez, que se desempeña como atacante.

Milagros Menéndez dejó un video en la web oficial de Racing Club y expresó todo su agradecimiento: “¿Qué puedo decir de Racing? Sencillo, que me dio lo mejor y que me voy enamorada del club. No fue fácil tomar esta decisión, pero tengo que asumirla… No me imagino jugando en otro equipo si tuviese que regresar a la Argentina”, aseguró.