No fue la noche para Alvarado, que cayó ante Deportivo Morón

El “Torito”, sin mucha lucidez en su juego, perdió 1 a 0 ante el “Gallito” y sumó una nueva derrota de visitante por la fecha 18 de la Primera Nacional.

(Foto: prensa Deportivo Morón)

Tal como sucedió en el debut de año ante Agropecuario, Alvarado no pudo ante Deportivo Morón y cayó por 1 a 0 en el estadio Nuevo Francisco Urbano por la décimoctava fecha de la Zona 1 de la Primera Nacional. El autor del tanto fue el mediocampista Alvarenga, a los 35′ del primer tiempo.

No fue la noche para el Torito, que con poca lucidez y agresividad ante el arco rival no encontró los caminos para lastimar al arquero Salvá. Para colmo, Morón se topó con un gol en el primer tiempo en una buena triangulación desde el sector derecho del ataque. Desde allí, el local se aferró al resultado y dejó al equipo marplatense sin posibilidades.

El conjunto marplatense no pudo plasmar su juego en todo el primer tiempo. Se sintió incómodo con los movimientos y la presión de los jugadores de Morón, que no dejaron de asfixiar la salida del Torito, que al no encontrar espacios fue constante a los pelotazos.

Mediante una pelota parada, el Gallito tuvo su primera chance al comienzo del encuentro cuando el central Cortave bajó la pelota en el corazón del área y con un zurdazo, sin puntería, pegó en el lateral de la red del arco de Bilbao y dio el primer aviso.

Cuando el juego entraba en un pozo, el local tuvo una buena triangulación desde el sector derecho del ataque, y con un centro atrás dentro del área, apareció Alvarenga que con su pie izquierdo acarició la pelota y no perdonó para abrir el tanteador y poner el 1 a 0 parcial.

Tanto el goleador Rivero como su acompañante en ofensiva Giordana, quedaban lejos del circuito de juego y los centrales de Deportivo Morón controlaban toda la participación que podían tener los delanteros de Alvarado.

La cara del equipo de Juan Pablo Pumpido cambió en el comienzo del segundo tiempo, con más agresividad en busca del tanto que le diera el empate transitorio. Pero con el pasar de las jugadas, la verticalidad fue disminuyendo; la defensa de Morón se encontraba bien parada, en especial sus centrales.

Pero en un córner desde el sector izquierdo llegó la ocasión más clara del equipo marplatense. A los 28′ Zurbriggen ganó en las alturas y con un cabezazo de pique al piso hizo estirar a la humanidad del arquero Salvá, que con una gran atajada impidió el primer tanto de Alvarado.

Con el pasar de los minutos, Deportivo Morón se aferró a su victoria parcial. Sin encontrar profundidad ni ocasiones caras de gol, Alvarado cerró un partido chato en el que no pudo ante el Gallito. Con esta derrota, el Torito suma su quinto partido consecutivo sin poder conseguir los tres puntos como visitante. La última vez fue ante Nueva Chicago por 1 a 0, el 19 de octubre por la fecha 10 de la Primera Nacional.