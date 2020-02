Peñarol quiere que el cambio de aire le dé un efecto necesario al equipo

Con el debut de Carlos Romano como DT, el “Milrayitas” recibe desde las 21 al tetracampeón San Lorenzo, dirigido por Néstor “Che”García.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de seis derrotas consecutivas que le costaron el puesto a Gabriel Piccato, Peñarol cambia de aire y renovó su dirección técnica ya que Carlos Romano, un viejo conocido por toda la institución, debuta este jueves desde las 21 ante ni más ni menos que San Lorenzo, dirigido por Néstor Che García, en el Polideportivo Islas Malvinas por una nueva fecha de la Liga Nacional.

Es el tercer ciclo del tucumano como técnico de Peñarol luego de su primer paso por el equipo marplatense a comienzos del 2000 en el que reemplazó a Marcelo Plá. Allí comenzó su primer trayecto en el club hasta la temporada 2001/2002. Su segundo ciclo en la institución fue en la temporada 2006/2007 en la que dejó una huella imborrable al conseguir el Súper 8 y el subcampeonato de Liga.

Peñarol llega con una racha adversa y un récord de nueve triunfos y catorce juegos perdidos y se ubica en la posición 16, mientras que San Lorenzo es todo lo contrario: aunque no llega como líder, es el escolta de Quimsa con catorce victorias y tres derrotas y sus últimas siete presentaciones fueron con triunfos, entre los que está el partido ganado al Milrayitas por 98 a 87.

Sin duda que uno de los principales atractivos para la hinchada será la presencia de dos de los tres técnicos más queridos y respetados en Peñarol como lo son El Negro Romano y el Che García, ambos campeones en el club marplatense.

Una de las novedades más importantes en Peña es que el pivote Franco Barroso no se recuperó de una contusión del mediopie que no le dejó disputar los últimos enfrentamientos y no estará tampoco este jueves. A esta baja se le agrega la del juvenil Tomás Monacchi que se recupera de una lesión en el tobillo izquierdo.

San Lorenzo presentará plantel completo con el destacado de los marplatenses Marcos Mata y Facundo Piñero, que viene de jugar con la Selección Argentina en la primera ventana de las eliminatorias FIBA rumbo a la AmeriCup frente a Venezuela.