Abuso sexual infantil: un pedido de inconstitucionalidad contra el archivo de una causa

La investigación se inició en 2020 a partir del relato de la victima, de seis años, contra su padre. “Medidas de este tipo silencian a las víctimas”, expresó el abogado de la familia.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Una causa judicial abierta a partir de una denuncia de abuso sexual infantil contra el padre de una niña de seis años fue archivada de manera provisoria por la fiscalía al considerar una falta de elementos suficientes para avanzar con una acusación, y ello derivó en una presentación de la madre de la víctima ante la Justicia de Garantías para que -sin más herramientas procesales posibles- se declare la inconstitucionalidad de los artículos que prevén el archivo y que, de esa manera, se inste a continuar la investigación.

El abogado Marcos Bouzas define la presentación realizada en el Juzgado de Garantías N°6 como “atípica” pero “necesaria” ya que expone que “no es un caso aislado” y que existen “muchos similares”, además de que como representante de la víctima no cuentan con otras herramientas procesales que permitan impulsar la acusación teniendo en cuenta la decisión de la Fiscalía N°1 de archivar provisoriamente la causa a la espera del surgimiento de nueva prueba.

La causa se originó en 2020 a partir de una denuncia efectuada por la madre de la víctima en base al propio relato de la niña. Con el avance de la investigación, la víctima declaró el año pasado en cámara gesell y se incorporaron otras pruebas, según explicó el abogado, como el testimonio de otros familiares, la historia clínica en la que constan las lesiones y la recomendación de hacer la denuncia y la declaración de una psicóloga. “Fue muy contundente al decir que presentaba indicios de haber sufrido un abuso sexual por parte del progenitor”, sostuvo el abogado Bouzas.

Recientemente, la causa fue archivada de manera provisoria por la fiscalía al considerar no haber reunido hasta el momento los elementos suficientes para impulsar la acusación, y en ese sentido al acusado no se lo convocó a prestar declaración indagatoria.

“No compartimos para nada el criterio, hicimos el pedido de revisión ante la Fiscalía General y coincidieron con la fiscalía en una resolución que para nosotros fue arbitraria porque nunca se expiden sobre los dichos de la víctima y de la psicóloga”, afirmó Bouzas, y relató que en una segunda presentación realizada la Fiscalía General mantuvo su postura de confirmar el archivo.

“Según lo que marca el Código Procesal Penal nosotros ya no tenemos herramientas, no hay otra instancia revisora ni nada. Y lo cierto es que ante estos archivos que dicen ser provisorios, es decir que ante la aparición de una nueva prueba esto se reabre, es muy difícil e incompatible pensar que se va a encontrar nueva prueba cuando como fiscalía no se la está yendo a buscar”, apuntó Bouzas.

En ese sentido, la madre de la niña decidió presentar ante el Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Lucrecia Bustos, un pedido para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos que prevén el archivo y que así se “inste a la fiscalía a que continúe la investigación”.

“El archivo genera muchas consecuencias, porque silencia a las víctimas que se plantean ‘para qué voy a seguir hablando si nadie me cree’, y reaviva el miedo de reencontrarse con el abusador”, expuso el abogado y reparó en “la revictimización que genera ver cómo existe una posibilidad de encontrarse con el progenitor”. Es que, como consecuencia de la decisión de archivar la causa, el hombre presentó un pedido ante la Justicia de Familia -que tras la denuncia había impuesto una restricción de acercamiento- para la revinculación con su hija.

Finalmente, el abogado destacó el acompañamiento realizado a la presentación por parte de distintas organizaciones que trabajan ante la temática. “Esta presentación en caso de salir bien no sólo generaría que la nena pueda tener el acceso a la Justicia, que hoy no está teniendo, sino que también puede ser un precedente importante en el Departamento Judicial de Mar del Plata porque hay muchos casos similares“, concluyó.