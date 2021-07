Una presentación ante Casación contra la prisión domiciliaria a “Coco” Esteban

El fiscal Juan Manuel Pettigiani cuestionó y recurrió el beneficio concedido por el Tribunal Federal de Mar del Plata.

El fiscal ante el Tribunal Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, cuestionó un nueva resolución que le concedió la prisión domiciliaria a Hugo “Coco” Esteban en el marco de la causa de narcotráfico denominada “Marea Verde“. También adelantó que se presentará ante el Consejo de la Magistratura ante un fallo que, sostiene, “compromete la responsabilidad del Estado”.

En el marco de la polémica judicial generada por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Esteban, acusado de encabezar una banda narco en Mar del Plata, por lo que todavía no fue jugado -el primer juicio terminó en 2019– por haber estado dos años prófugo, Pettigiani recurrió lo dictaminado por el Tribunal Federal de Mar del Plata, a cargo interinamente de Esteban Rodríguez Eggers desde febrero de 2021.

Cabe recordar que Esteban, vinculado a dos de las más importantes causas por narcotráfico de la ciudad de Mar del Plata, había solicitado el beneficio en el marco de la pandemia de coronavirus, y en ese momento el Juzgado Federal N°3 a cargo de Santiago Inchausti había resuelto concederla en el marco de otra causa, Lavado Total, a pesar de que se encontraba con prisión preventiva por la causa Marea Verde, ya elevada a juicio. Sin embargo, ponderando los posibles “riesgos procesales” que implicaba el beneficio sobre quien estuvo prófugo dos años, la Cámara Federal había decidido revocarla y Esteban debió volver a la cárcel. De todas maneras, esa medida también fue recurrida a Casación.

A su vez, recientemente el Tribunal Oral Federal le concedió la prisión domiciliaria a Esteban en el marco de la otra causa -Marea Verde-, también amparándose en la pandemia de coronavirus y por condición de persona de riesgo. Para su concreción se espera que se disponga de una tobillera electrónica que garantice el monitoreo.

En ese marco, en primer término Pettigiani ya había cuestionado la decisión de Inchausti y lo acusó penalmente por la “gravedad inusitada” de su resolución cuando aún quedaba pendiente la intervención tanto del Ministerio Público como del Tribunal que debía juzgarlo por la causa Marea Verde.

Sin embargo, luego de que el titular del Tribunal también hiciera lugar al pedido de prisión domiciliaria en el marco de la causa Marea Verde, el fiscal presentó un recurso para revocar la decisión tomada por el Tribunal, amparándose en la “historia criminológica” de Esteban.

En declaraciones publicadas por fiscales.gob.ar, para el fiscal el fallo del TOF “desconoce la grave problemática del delito de estupefacientes existente en la ciudad” y “deja de lado la grave historia criminológica del nombrado”, a quien calificó como “uno de los narcotraficantes más importantes de la ciudad”.

Además, cuestionó los fundamentos para otorgar el beneficio, basados en “información médica incompleta“, sostiene el representante del Ministerio Público, quien también reparó en la “inequidad de tratamiento” en comparación al resto de los 170 detenidos a disposición del Tribunal.

Pettigiani, quien anticipó que se presentará ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue si la conducta del magistrado constituye causal de mal desempeño de sus funciones, expresó: “Resulta llamativo cómo un juez recientemente designado, que no pertenece y no conoce la problemática de drogas de la ciudad de Mar del Plata, basándose en informes médicos incompletos, sobre una patología (lumbalgia severa) por la cual no se encuentra en riesgo la vida de la persona, premie a unos de los narcotraficantes que más daño le ha hecho a esta ciudad con un arresto domiciliario improcedente”.

Cabe recordar que por Marea Verde, Esteban es acusado de liderar una organización criminal dedicada a comercialización de estupefacientes provenientes de Paraguay. La Justicia sospecha que Esteban realizaba la “inteligencia operativa” para acondicionar y facilitar la documentación que permitiera el desplazamiento de un camión con 2.802 kilos de marihuana que finalmente fue requisado el 23 de agosto de 2015 en la localidad de Wanda, provincia de Misiones.

Por su accionar, la causa ya se encuentra elevada a juicio -a la espera de que se desarrolle el debate- bajo la acusación de transporte de estupefacientes agravado y falsedad ideológica documental, causa paralela a la de Lavado total, donde se encuentra con procesamiento firme acusado de lavado de activos agravado y por ser miembro de una asociación o banda conformada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.