Atacó a tiros a la pareja de su ex y lo detuvieron tras un allanamiento

El hecho se produjo el 31 de julio cuando la víctima circulaba en su auto por la zona de 12 de Octubre y Heguilor.

(Foto: archivo / Qué digital)

Un hombre que atacó a tiros a la pareja de ex fue detenido este jueves por la Policía en el marco de una investigación iniciada tras el hecho ocurrido el pasado 31 de julio. Fue notificado de la causa en su contra por abuso de arma, ya que no hirió a la víctima, y no se dispuso ninguna medida restrictiva de la libertad.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo el 31 de julio cuando un hombre de 29 años circulaba en un auto por la zona de 12 de Octubre y Heguilor con su hijo menor de edad cuando fue interceptado por un auto Renault en el que se movilizaban dos hombres, uno ellos la expareja de la mujer con la que la víctima mantiene actualmente una relación.

En ese marco, el agresor realizó varios disparos que impactaron en el auto sin llegar a herir a la víctima ni a su hijo.

A partir de la radicación de la denuncia, personal de la comisaría decimosexta llevó adelante tareas de investigación e identificaron el domicilio del agresor, un joven de 27 años, por lo que tras el aval de la Justicia de Garantías este jueves se llevó a cabo un allanamiento.

El operativo realizado en la zona de Bordabehere al 1800 terminó con el trasladado del acusado a la comisaría, donde a partir de las directivas del fiscal Alejandro Pellegrinelli se lo notificó de la formación de una causa por abuso de arma.

También en la casa se secuestró documentación y un celular de interés para la causa y fue detenido un hombre de 42 años ya que en su poder tenía más de 100 gramos de cocaína y se dio intervención a la Fiscalía de Estupefacientes.