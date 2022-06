Se entregó el acusado de matar a un hombre en una fiesta en un balneario

(Foto: archivo / Qué digital)

Juan Piero Pinna, el principal sospechoso por el homicidio de Maximiliano Rhill ocurrido este domingo por la mañana en un balneario de la zona del Faro se entregó ante la Justicia este lunes por la tarde: era buscado acusado de ser el autor material del asesinato cometido en una fiesta de cumpleaños en el club de playa Horizonte.

Según informaron fuentes oficiales a Qué digital, este lunes por la tarde el principal acusado se entregó en la provincia de Tucumán de donde es oriundo. El diario La Gaceta de Tucumán informó al respecto que el empresario de 34 años se entregó en las últimas horas de la tarde en la sede de al Brigada de Tucumán.

El crimen se produjo durante la madrugada de este domingo en el balneario Horizonte Club de Playa de Mar del Plata, ubicado en la avenida De los Trabajadores al 6200, donde se llevaba a cabo una fiesta privada organizada por el empresario marplatense Mauricio Ríos, de 51 años.

De acuerdo a la primera reconstrucción realizada por los investigadores, inicialmente a partir de una discusión generada en el marco de la fiesta, un hombre atacó a uno de los asistentes, un empresario oriundo de Quilmes de 49 años, y le provocó una fractura en una pierna y en un tobillo.

No obstante, la violencia no terminó allí ya que momentos después, el agresor fue hasta un auto y tomó una pistola con la que disparó contra otro hombre, de 44 años, identificado como Maximiliano Rhil, quien habría intentado cesar la agresión contra otro de los invitados y lo había “invitado a retirarse”. La víctima, oriunda de Ezeiza, sufrió diversos impactos de arma de fuego y murió tras ser trasladado por una ambulancia del SAME al Centro de Salud N°2.