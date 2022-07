Se incendió un colectivo en pleno centro de Mar del Plata

El fuego se habría iniciado en un cortocircuito y el propio chofer logró sofocarlo antes de la llegada de los bomberos.

Un colectivo sufrió un incendio este sábado por la mañana en pleno centro de Mar del Plata: el foco habría sido un cortocircuito y el propio chofer logró sofocarlo con un matafuegos. En el lugar trabajó personal de Bomberos y de la Policía Ecológica.

Según informaron fuentes oficiales a Qué digital, el hecho sucedió alrededor de las 10.35 de la mañana cuando con colectivo de la línea 511 de la empresa Peralta Ramos sufrió un problema eléctrico cuando circulaba por Buenos Aires entre Moreno y Belgrano.

En ese entonces, según relató el chofer, el cortocircuito dio lugar a un incendio y mientras testigos llamaban a emergencias y se evacuaban a los pasajeros, atacó las llamas con un extintor portátil de polvo químico en seco.

Tras recibir un llamado al 911, personal del Cuartel de Bomberos Centro de Mar del Plata concurrió de inmediato al lugar del hecho pero al llegar constataron que el conductor del vehículo ya había podido extinguir el incendio en el colectivo.

Según las actuaciones policiales, no se registraron pasajeros heridos, los cuales incluso se retiraron por sus propios medios. No obstante, el chofer sí debió ser asistido por personal del SAME al haber inhalado polvo químico del extintor, por lo que una ambulancia se hizo presente en el lugar.

Asimismo, en el lugar tomó intervención personal de la Policía Ecológica al constatarse derrame de distintos fluidos sobre la cinta asfáltica de calle Buenos Aires y analizar el panorama. Mientras tanto, personal policial colaboró para controlar el tránsito en la zona hasta tanto se contralara la situación.