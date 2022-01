Alberto Fernández anunció un acuerdo con el FMI y dijo que “no condiciona”

El presidente afirmó que el país estaba con la “soga al cuello” por la deuda contraída por Macri y planteó que se trata de un acuerdo “razonable” que “no dispone saltos devaluatorios”

(Foto: prensa Presidencia)

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes haber alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en función de la deuda por 44 mil millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Si bien en esencia todo plan económico vinculado al FMI implica un ajuste, con el impacto directo que eso tiene en los sectores más vulnerables de la sociedad, Fernández afirmó que el entendimiento alcanzado “no condiciona” al país y “no contempla restricciones que posterguen el desarrollo”.

A través de un mensaje grabado en la Quinta de Olivos de poco más de cuatro minutos, y tras jornadas de rumores y versiones, finalmente el presidente confirmó haber arribado a un acuerdo con el FMI por la deuda por 44 mil millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y pese a que el gobierno había prometido investigar. “Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución”, definió inicialmente. “Tenemos que crecer para poder pagar, de otro modo no era posible”, advirtió.

En este sentido, describió que la deuda contraída por el macrismo que debe afrontar el Estado nacional tenía al país con “la soga al cuello” y afirmó que ahora se está ante un acuerdo con el FMI que permite “ordenar el presente y construir futuro”. “Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro”, planteó en relación a las voces que llamaban a no acordar con el fondo y cuestionar el origen de la deuda tomada.

Buena parte del discurso de Fernández estuvo orientado a asegurar que la firma del acuerdo -que será elevado al Congreso de la Nación para su tratamiento- no implicará un ajuste. “En comparación con otros anteriores, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, no restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados, no nos obliga a una reforma laboral”, dijo y sumó que “promueve nuestra inversión en obra publica, no impone llegar a déficit cero, no impacta en servicios públicos, no relega nuestros gastos sociales y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”.

También consideró que la firma de este acuerdo permitirá al país “acceder a nuevos financiamientos” y sostener la recuperación económica ya iniciada”. Además, definió que “tampoco dispone saltos devaluatorios”.

“Este acuerdo no nos condiciona, podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía”, planteó en otro tramo y sumó que el acuerdo está “basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades”: “Tenemos que crecer para poder pagar, de otro modo no era posible”, advirtió.

Así, volvió a la carga contra el macrismo, planteó que existía “una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro” y calificó al acuerdo como “razonable que va permitir crecer y cumplir con las obligaciones a través de nuestro crecimiento”.

Sobre el cierre, Fernández apuntó que “la historia juzgará quién hizo qué, quién creó un problema y quién lo resolvió”. Y concluyó: “Los invito a mirar hacia adelante sin olvidar el pasado. Había un problema gravísimo y urgente y ahora tenemos una solución posible y razonable. Es tiempo de unirnos en las soluciones y no de dividirnos en los problemas”.



Minutos más tarde, el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, una conferencia de prensa en la que, además de brindar detalles de las pautas acordadas, enfatizó que el préstamos otorgado y acordado por el macrismo representó un récord por su monto para la historia del FMI y remarcó que el programa propuesto “fracasó” y derivó en un “deterioro de la situación económica y social”.

“El propio Fondo en la evaluación sobre ese programa reconoció que le programa falló, que no alcanzó ninguno de los objetivos planteados”, apuntó e indicó que la mayor parte de los fondos se destinaron a dos fines: financiar la salida de capitales de Argentina y pagar deuda que estaba en situación de insostenibilidad a acreedores externos.