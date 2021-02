Fernández inauguró la unidad sanitaria: “Estamos aprendiendo a trabajar juntos”

Vía teleconferencia, el presidente encabezó un acto en el que se inauguraron cinco de los centros nuevos modulares, entre ellos el de Mar del Plata.

(Foto: archivo / prensa presidencia)

Tal como había sido programado, el presidente Alberto Fernández inauguró este jueves en un acto realizado vía teleconferencia la unidad de refuerzo sanitario que fue construida en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata para dar respaldo a la atención del edificio central y también del hospital modular de alta complejidad inaugurado en julio pasado. “Estamos aprendiendo a trabajar juntos”, destacó el presidente y agregó que ello debe llevarse adelante “aun en años electorales”.

El acto se inició pasadas las 12.30 con Alberto Fernández conectado vía teleconferencia desde la Residencia de Olivos y en contacto con cinco de los 19 nuevos centros modulares sanitarios en ciudades turísticas, ubicados en Mar del Plata, Villa Gesell y San Bernardo, en la provincia de Buenos Aires; Colón, Entre Ríos; y en Mina Clavero, Córdoba.

Inicialmente, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, adelantó que los cinco ya se encuentran equipados y en condiciones y que abrirán sus puertas “en los próximos días”.

“Los argentinos han entendido de una vez y para siempre la importancia de la salud pública“, definió, en primer término, el presidente e hizo referencia en diversas oportunidades al “trabajo en conjunto” desplegado en el marco de la pandemia también con distritos cuyos gobierno no forman parte del oficialismo, como lo es Mar del Plata.

“La tarea de gobernar no es solo la tarea de un presidente con sus ministros. Para poder poner en pie el país hace falta de todos y cada uno tiene que cumplir la tarea de que le toca”, sumó y así habló de “buenas prácticas políticas” en las que “no puede haber diferencias ideológicas”.



Así, remarcó que los 19 centros modulares están distribuidos en once provincias, cinco de las cuales no responden al oficialismo en su conducción. “Estamos aprendiendo a trabajar juntos”, sostuvo y seguido remarcó: “Lo que espero es que todo este trabajo sirva para que entendamos la importancia de trabajar juntos. Aun en años electorales debemos trabajar juntos, porque la salud, el hambre, la inseguridad, la falta de vivienda no espera. De todo eso tenemos que ocuparnos y trabajar codo a codo para ir sobrellevando y resolviendo los problemas que la gente día adía debe enfrentar”.

En otro tramo de sus palabras, el presidente mostró su satisfacción por “llevar adelante proyectos de esta naturaleza”: “Estamos dando muestras de la mejor política, con contenido moral y ético que consiste en prestarle atención al otro, al que más lo necesita, al que más marginado está y al que más olvidado ha quedado”.

En el marco del intercambio con cada uno de los cinco puntos, cuando fue el turno de Mar del Plata el intendente Guillermo Montenegro volvió a destacar el “trabajo en conjunto” con que el se realizó la unidad de refuerzo sanitario y remarcó que lo mismo había ocurrido durante el año pasado cuando se levantó el tiempo récord el hospital modular, inaugurado en julio pasado. “Nos dio una capacidad de respuesta en un momento muy complejo en la ciudad”, señaló.

La unidad de refuerzo sanitario -de 600 metros cuadrados- es una estructura de menor complejidad destinada a la atención de pacientes leves y moderados con coronavirus. Estará preparada para realizar labores de testeo inmediato, diagnóstico y atención médica pronta.

Según se describió, en el lugar habrá una sala de espera con las divisiones necesarias para evitar el contagio y luego, en caso de considerarse necesario, se realizará un hisopado cuyo resultado estará en pocas horas. También contará con nueve camas de aislamiento y shockroom para atención de emergencia de pacientes con síntomas graves que requieran de primeros auxilios.

La unidad de refuerzo sanitario impulsada por el gobierno nacional y ejecutada por la Provincia en el predio del Hospital Interzonal se encuentra puntualmente entre la Unidad de Pronta Atención (UPA) y el hospital modular. Los plazos de terminación de las obras fueron aplazándose -estaba prevista para funcionar en temporada- hasta que finalmente el propio presidente la inauguró este jueves.