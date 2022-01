Berni: un “relevamiento aéreo”, temor en las playas y un video en las redes sociales

El ministro de Seguridad bonaerense quedó envuelto en una polémica luego de que volara en un helicóptero de la Policía a escasos metros de la gente.

(Fotos: Qué digital)

Un helicóptero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se transformó el viernes, en el día de temperatura récord de calor en Mar del Plata y en diversas zonas de la Costa Atlántica, en protagonista en distintas playas al llevar adelante vuelos a muy baja altura, a poco metros de las personas que se encontraban en el mar o sobre la arena. Un episodio por demás particular se vivió en Villa Gesell, donde la aeronave hizo hasta volar sombrillas y generó temor, y en su interior se movilizaba el propio ministro de Seguridad, Sergio Berni, que en las últimas horas difundió un video en las redes sociales.

La situación que trascendió durante el fin de semana puso los ojos en una playa de Villa Gesell, donde el helicóptero oficial hizo volar diversas sombrillas y generó temor al desplazarse a tan baja altura, pero los vuelos de “prevención”, según definió Berni, se produjeron el viernes también en las playas de Mar del Plata, donde la aeronave se desplazó a escasos metros de marplatenses y turistas que disfrutaban del mar y la arena en medio de la ola de calor.

En las últimas horas, y a partir de la repercusión que generó la situación ocurrida en Villa Gesell, el ministro de Seguridad habló en una entrevista con Crónica TV, reconoció que él mismo se desplazaba en el helicóptero al momento del hecho y no consideró que se haya tratado de maniobras imprudentes o peligrosas para las personas.

“Había un cúmulo de 300 o 400 chicos y en el medio parecía que se estaban peleando. Se volaron unas sombrillas, pero por suerte no pasó nada”, dijo sobre el episodio de Villa Gesell que se viralizó a través de las redes sociales y afirmó: “Nadie me la contó, la viví yo”. Asimismo, afirmó que “los helicópteros son una herramienta de trabajo imprescindible”, aseguró que “no es para entrar en una polémica” y hasta cargó la responsabilidad en los dueños de las sombrillas: “Una sombrilla en la playa es un elemento peligroso hay que preguntarse si el que la puso no se preguntó si una ráfaga del viento no se la podía haber volado”.

Realizamos un relevamiento aéreo por la costa en el marco de las tareas de prevención que estamos llevando a cabo para cuidar, con todos nuestros recursos y el mayor despliegue de los últimos años, la mejor temporada en décadas.#LaFuerzaDeLaProvincia#FuerzaBuenosAires pic.twitter.com/IV19Gk8VoE — Sergio Berni (@SergioBerniArg) January 16, 2022

Luego de la entrevista, Berni difundió este domingo un video a través de sus redes sociales, donde se lo ve en el interior de uno de los helicópteros en pleno vuelo con el siguiente mensaje: “Realizamos un relevamiento aéreo por la costa en el marco de las tareas de prevención que estamos llevando a cabo para cuidar, con todos nuestros recursos y el mayor despliegue de los últimos años, la mejor temporada en décadas”.