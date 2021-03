Carlos Bianco: “No hay un vacunatorio VIP en Mar del Plata”

Lo afirmó el jefe de Gabinete en la conferencia de prensa semanal, en relación a una denuncia penal iniciada en base a un listado que incluye personal contemplado en el plan.

(Foto: Prensa PBA)

En el marco de la actualización epidemiológica semanal de casos de la Provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, descartó que exista un “vacunatorio VIP” en Mar del Plata en relación a una denuncia penal iniciada en base a un listado que incluye a personal contemplado en el plan de vacunación y otros que, en el marco de la causa penal, se buscará determinar si también formaban parte de la población objetivo.

“No hay ningún vacunatorio VIP en Mar del Plata. No hay un lugar especial donde va gente ‘muy importante’, que entra por una puerta oscura sin que nadie se entere. En la Provincia no existe tal cosa, ni en la Plata ni en Mar del Plata ni en los 135 municipios de la Provincia”, aseguró Bianco ante la prensa.

En cuanto a la denuncia que se pretende como una continuación del escándalo de la Vacunación VIP en el Ministerio de Salud de la Nación, sobre la cual calificó como “sano” que esté en manos de la Justicia, señaló que el listado incluye trabajadores de IOMA, de PAMI, de la Región Sanitaria VIII y trabajadores de salud que también integran sindicatos, es decir, personal que está contemplado en el cronograma de vacunación.

Las declaraciones de Bianco se desprenden de lo publicado por el diario Clarín en su tapa de este martes, donde se asegura que la secretaria de Salud del Municipio, Viviana Bernabei, fue citada a declarar a la fiscalía de Delitos Económicos en el marco de la causa iniciada por una denuncia del ayudante fiscal Javier Pettigiani en base a versiones periodísticas en las que incluso la funcionaria aparece como una de las apuntadas por haberse vacunado.

“Habrá algunos casos puntuales que estamos averiguando. Pueden ser errores, pueden ser avivadas, que se investigarán y se les darán el curso correspondiente”, añadió Bianco, quien además cuestionó la intencionalidad de la información que circula.

En ese sentido, se refirió al sistema de denuncias de irregularidades que implementó la Provincia a través de la web vacunatepba.gba.gob.ar o telefónicamente al 148 (opción 3), y señaló que hubo 2.529 contactos en la última semana, aunque 2.217 fueron desestimadas porque no estaban vinculados a irregularidades sino a consultas puntuales.

Tras ese primer filtro, 312 contactos sí fueron considerados y 135 de ellos eran supuestas irregularidades que requirieron un chequeo de las autoridades para finalmente descartar 127. Es decir, solo quedaron ocho casos en curso en distintos distritos, aunque no se brindaron mayores detalles sobre la locación de cada uno. A su vez, aclaró que por el momento no fue necesario iniciar un proceso sumarial contra algún funcionario.

Al respecto, uno de los principales apuntados por los medios nacionales opositores al gobierno nacional como parte de las supuestas irregularidades fue Facundo Villaba, referente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Mar del Plata, quien a pesar de trabajar como personal de salud y ser uno de los coordinadores de los Comités Barriales de Emergencia (CBE) fue catalogado como un “sindicalista” vacunado de forma irregular. Villalba desmintió las publicaciones a través de sus redes sociales.

“En las últimas horas se difundió mí nombre y mi imagen como parte de una lista de supuestos “vacunados vip”, que no tiene otro objetivo que deslegitimar la histórica campaña de vacunación que estamos desarrollando y que nos permite comenzar a visualizar la salida a la pandemia”, apuntó el dirigente gremial que además trabaja en el Hospital Interzonal desde 2014 y asegura haberse vacunado con el sistema de turnos correspondiente.

A su caso se refirió Bianco, quien dijo que “los ponen como sindicalista, como si fuera una cosa horrible ser sindicalista o un representante gremial que es el representante legítimo de los trabajadores, pero no dicen que ese “sindicalista” también era enfermero y le correspondía el esquema de vacunación“.

Orgullosamente trabajador de la salud (Abro hilo) pic.twitter.com/m9YOwIUOUl — Apache Villalba (@ApacheVillalba) March 8, 2021

Además de Villalba, entre los apuntados por el diario y por la denuncia, se encuentra personal y funcionarios de salud contemplados en el cronograma como el director del PAMI en Mar del Plata, Fernando Mogni, el delegado local de IOMA, Santiago González, entre otros jóvenes sobre los que, al igual que hicieron con Villalba, se dio a conocer que fueron vacunados y sus simpatías al gobierno nacional pero sin dar mayores detalles sobre su pertenencia o no a la población objetivo.